NovaAndino Litio: oficializan a Máximo Pacheco y Ricardo Ramos como presidente y vicepresidente de la empresa de Codelco y SQM

NovaAndino Litio, sociedad conjunta entre Codelco-SQM para la producción de litio en el Salar de Atacama, tuvo hoy su ceremonia oficial de constitución, instancia en la que se oficializaron los miembros del directorio y a los ejecutivos que dirigirán a la nueva firma.

El directorio de la nueva empresa quedó conformado por Máximo Pacheco M., Josefina Montenegro A. y Alfredo Moreno Ch. por parte de Codelco , y Ricardo Ramos R., Hernán Uribe G. y Manuel Ovalle E. por parte de SQM .

MARIO TELLEZ

Tal como había sido adelantado por Pulso este fin de semana, se eligió a Máximo Pacheco como presidente del directorio, y a Ricardo Ramos como vicepresidente del cuerpo colegiado; se designó al actual gerente general de SQM Litio, Carlos Díaz, en el cargo de gerente general de NovaAndino Litio, y a Eduardo Foix como su gerente de Finanzas.

Beneficio para el país

En la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional, Pacheco destacó una vez más el trabajo de tres años en conjunto con SQM para sacar adelante a NovaAndino Litio por los beneficios que generará para el país.

“Esto significa más recursos directos para las arcas fiscales. Para la región de Antofagasta, para sus municipios y para sus comunidades”, dijo Pacheco, el presidente del directorio de Codelco y que dejará la cuprífera estatal en mayo próximo.

El ejecutivo precisó que una vez que el acuerdo entre en régimen a partir del 2031, el 85% del margen operacional generado por la empresa será para el Estado de Chile.

Minerales críticos y la geopolítica

En una lectura más allá de lo económico, Pacheco destacó la importancia que tiene esta alianza público privada especialmente en el contexto actual en el que las grandes potencias están en carrera para asegurar la mayor cantidad de minerales críticos.

“Nova Andino Litio es una garantía de soberanía en tiempos de turbulencias geopolíticas. En un contexto de alta competencia por recursos minerales críticos, esta operación nos permite gestionar con visión de Estado nuestras riquezas geológicas, asegurando que Chile no solo sea un actor comercial, sino un referente estratégico indispensable para un mundo que necesita cada día más cobre y litio”, dijo en su discurso.

Diferencias con Tianqi

En el evento al que asistió el presidente Gabriel Boric también habló Ricardo Ramos. El gerente general de SQM destacó de manera especial la gestión del gobierno en la constitución de la empresa

“Ha sido un largo proceso y han estado muy involucrados”, afirmó.

Pacheco, Ramos y el directorio de NovaAndino Litio. En la imagen, la fachada de Tianqi.

El ejecutivo también fue consultado respecto a la disputa judicial que tiene con Tianqi, la firma china que tiene el 22% de la minera no metálica y que elige a tres de los ocho directores.

“SQM no tiene conflicto con Tianqi. Ellos son accionistas de SQM, y han ejercido todos y cada uno de los derechos como accionistas. Participan en juntas de accionistas, eligen directores, y por lo tanto no tenemos nosotros un conflicto. Ellos tienen una opinión distinta a lo que decidió la CMF, ha ido a tribunales en distintas ocasiones, pero no es un conflicto con SQM”, sostuvo.