    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM

    Estará conformado por Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno por parte de Codelco. Por designación de SQM estarán Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle.

    Joaquín Barrientos
    Este sábado 27 de diciembre se concretó finalmente el ingreso del Estado a la industria del litio: Codelco y SQM establecieron la creación de la nueva empresa Nova Andino Litio tras la fusión de filiales de ambas compañías.

    La asociación público privada establece la fusión de la filial de Codelco Minera Tarar SpA y de SQM, SQM Salar SpA. La nueva empresa desarrollará actividades de exploración, explotación, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060.

    En el acuerdo también se definieron a los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, que tendrá representantes tanto de Codelco como SQM.

    De este nuevo pacto de accionistas, Codelco definió de forma unánime como directores de la sociedad conjunta, por un período de 2 años, a Máximo Pacheco Matte, a Josefina Montenegro Aravena y a Alfredo Moreno Charme.

    Por parte de SQM, la empresa definió a Ricardo Ramos Rodríguez, a Hernán Uribe Gabler y a Manuel Ovalle Edwards como sus directores en la nueva sociedad conjunta.

    Quién es quién en el directorio de Nova Andino Litio

    Máximo Pacheco es actualmente el presidente del directorio de Codelco desde el 30 de marzo de 2022. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, ha desempeñado diversos cargos ejecutivos en compañías de Chile y el extranjero.

    Además de lo anterior, también se desempeñó como ministro de Energía durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, entre 2014 y 2016, y formó parte del directorio de TVN entre 2018 y 2019.

    Josefina Montenegro es abogada de la Universidad Católica máster en Derecho de la New York University School of Law (Estados Unidos) y posee un certificado avanzado en Negocios de la New York University Stern school of Business.

    Es directora de Codelco, de Sky Airline, de la Cámara de Comercio de Santiago y de Invercap. Además, también preside el directorio de la Caja de Compensación La Araucana.

    Alfredo Moreno es ingeniero civil industrial de Universidad Católica y cursó un Master in Business Administration (MBA) en la Universidad de Chicago. Fue ministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y de Desarrollo Social y Obras Públicas durante su segundo mandato.

    En el área empresarial, fue director del Banco de Chile, de Dersa, Falabella y de la Fundación Teletón, entre otras organizaciones. Además, también fue presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio(CPC).

    Ricardo Ramos es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Ha desarrollado gran parte de su carrera empresarial en SQM, a la que ingresó como analista del área de finanzas en 1994.

    Actualmente es gerente general de SQM desde el 2019 y parte del directorio de la empresa desde 2015. Cercano a Eugenio Ponce, asumirá la vicepresidencia de Nova Andino Litio.

    CEO de SQM es optimista sobre resolución de la justicia por recurso de Tianqi en contra de acuerdo con Codelco

    Hernán Uribe también es ingeniero civil industrial de la PUC y tiene MBA de la Universidad de California (UCLA). En el área de empresas tuvo pasos por la gerencia de Ultramar, Dresdner Kleinwort y Cristalerías Chile. Actualmente, es presidente de Ripley Corp.

    Manuel Ovalle actualmente es director independiente de Mallplaza, puesto en el que fue electo este año. También es director de Customercoops, de BISA S.A. Argentina, de Grupo Fair Play, Bolivia y Director Sallustro y Cia, Paraguay.

    Anteriormente estuvo al mando de Adidas en Chile, donde estuvo 18 años, y la dirección de Latinoamérica para Under Armour. Al igual que Uribe y Ramos, es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica.

