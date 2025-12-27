Litio cierra 2025 con un alza de precio superior al 50% en el año

El precio del litio termina su año al alza. Este viernes el litio marcó US$ 15.920 la tonelada de carbonato, presentando un alza de 55% en el año: el 2 de enero, el valor marcó US$ 10.294.

Pese al mejor precio que está reportando el “oro blanco” este fin de año, su promedio anual está en US$ 10.439 la tonelada, según GEM Mining Consulting, su menor valor desde 2015, cuando se transó a US$ 9.012 la tonelada de carbonato. El año pasado promedió US$12.556 y en 2022 llegó a un histórico US$72.462.

El mejor desempeño actual del precio del litio, clave para los vehículos eléctricos y las energías renovables, particularmente en almacenamiento, se explica “por un mayor dinamismo de la demanda de litio, especialmente asociado a aplicaciones de almacenamiento energético, junto con pronósticos halagüeños para el próximo año. A ello se suma la suspensión de producción por parte de algunos oferentes durante 2025, motivada por los bajos precios observados a mediados de año, los cuales resultaron económicamente básicamente insostenibles”, sentencia Patricio Faúndez, practice leader de Economía de GEM Mining Consulting.

Durante 2024 el litio registró una variación contraria a la de este año. Comenzó arriba, en US$ 13.500 la tonelada el 1 de enero y fue cayendo hasta llegar a US$ 10.500 el 31 de diciembre. Así, en 2024 cayó 22%.

Mientras que este viernes el litio marcó su precio más alto del año -con base en información de GEM-, el menor valor anual fue el 24 de junio con US$ 8.342 toneladas de carbonato. Así, desde su punto más bajo en 2025, ha subido 90%.

Faúndez dice que “en las últimas semanas el precio del litio ha mostrado una recuperación sostenida. En particular, desde mediados de octubre de 2025 a la fecha, el precio del carbonato de litio equivalente (LCE) ha aumentado de manera continua”. El especialista agrega aunque el año cerraría con un precio promedio significativamente inferior al promedio de 2024, de US$ 12.600 por tonelada, “la reciente tendencia alcista ha llevado los precios a niveles comparables al promedio observado en 2021”.

Hacia adelante, en la industria confían en que los valores se recuperarán. En el marco de la entrega de resultados, Ricardo Ramos, CEO de SQM, sostuvo que “durante el tercer trimestre observamos una mejora en el entorno de precios del litio en comparación con el trimestre anterior. Si bien el mercado del litio ha mostrado volatilidad, somos optimistas, ya que nuestros precios promedio realizados aumentaron por primera vez en dos años”.

La perspectiva positiva es reafirmada por JP Morgan. La semana pasada el banco de inversión señaló en un reporte sobre el mercado del litio que la demanda por almacenamiento de energía y vehículos comerciales irá al alza. Así, subió el precio del carbonato de litio para el cuarto trimestre de 2026 hasta los US$18.000 por tonelada. Para 2027 y 2028, apunta a un precio de US$ 22.000.

En tanto, una nota de cautela puso Deutsche Bank, que en un informe detalló que la oferta de litio “sigue abundante” y que “es crucial que, durante el ciclo bajista de dos años, la oferta no haya disminuido significativamente a pesar de los bajos precios”.

Por su parte, Credicorp apuntó en un reporte que “hemos revisado al alza nuestras previsiones implícitas sobre el precio del litio, con precios promedio de US$ 12.880 por tonelada en 2026 y que aumentarán a US$ 19.200 por tonelada para 2030″.

China mueve el precio

Los mejores precios son buenas noticias para los productores de litio. La bonanza se explica por China. “Este rebote ha sido impulsado principalmente por la revocación por parte de la Oficina de Recursos Naturales de Yichun, un importante centro de producción de litio en la provincia de Jiangxi, China, de 27 licencias de extracción de litio”, explica el jefe del área minera de Plusmining, Andrés González.

“Si bien ninguna de estas faenas cuenta con producción actualmente activa de litio, ha surgido la expectativa de que puedan extenderse a otras operaciones, lo que podría traducirse en una menor oferta y, por ende, en precios más elevados”.

En un reciente reporte del litio, Cochilco analizó que “el precio del litio en las últimas semanas registró un importante avance reflejando condiciones de mercado más propicias. Se mantiene la incertidumbre sobre la reapertura de la mina Jianxiawo de CATL en China, provocando presión sobre el suministro y además existen pronósticos de un mayor consumo generado por los sistemas de almacenamiento de energía con baterías de litio. Se espera que el precio del litio registre una recuperación moderada en 2026, sin embargo, el reinicio de las operaciones del yacimiento de CATL podría generar un retroceso en la cotización en el corto plazo”.

González repara que el precio del litio se ha desplomado desde 2023. “En particular, el precio del carbonato de litio transado en China -por lejos el principal producto de exportación del litio en Chile- descendió desde un máximo de 66.500 US$/t en febrero de 2023 hasta alrededor de 8.300 US$/t en julio de 2025. En otras palabras, en poco más de un año y medio el precio se desplomó cerca de un 90%”, dice el experto de Plusmining.

Esto se debió a un fuerte incremento de la oferta mundial, detalla González, “proveniente de nuevas jurisdicciones productoras, incluyendo varios países africanos con liderazgo de empresas chinas. Adicionalmente, se registró un aumento significativo de la producción doméstica en China a partir de minas de lepidolita. Dado que esta producción presenta costos operacionales en torno a los 10.000 US$/t, su sostenibilidad en el largo plazo resulta cuestionable a los precios que se han visto en gran parte de 2025”.

El experto proyecta que “aunque los precios actuales aún se sitúan muy por debajo de los promedios observados en 2023 (alrededor de 43.200 US$/t para el carbonato de litio) e incluso de 2024 (en torno a 12.500 US$/t), este reciente repunte ha reabierto la expectativa de que la oferta china comience a moderarse hacia 2026, creando espacio para un nuevo ciclo de alzas en los precios”.