Informe de la construcción: se requieren más de US$250 mil millones para cerrar brechas de infraestructura en Chile

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó este jueves una nueva versión del Informe de Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS), en el que se analizan las brechas que existen en el país en ocho distintos sectores: recursos hídricos, energía, conectividad digital, movilidad interurbana de personas y carga, ciudad (vialidad urbana y espacios públicos), infraestructura de salud + ELEAM, infraestructura penitenciaria, e infraestructura escolar.

El estudio, que se realizó por última vez hace cuatro años, estima que para cerrar las brechas en infraestructura que tiene Chile, en los próximos 10 años -entre 2026 y 2035-, se requiere inversiones por US$253.589 millones, lo que equivale al 7,3% del PIB anual. “Un 34% debería ser inversión solo del sector público. El 42% por el privado, y un 23% a través de la asociación público privada”, detalló el gerente de Estudios de la CChC, Nicolás León.

Los sectores que requieren mayor capital es la vialidad urbana y espacios públicos, y la movilidad interurbana.

El informe muestra que en vialidad urbana la inversión requerida para poder cerrar las brechas, en 21 ciudades del país, llega a US$58.901 millones. Se detalla que el 33% de dichas ciudades presentan niveles de congestión críticos, por lo que la meta es poder controlar ese problema mediante una cartera priorizada de 142 proyectos de viabilidad. Estas iniciativas consideran ensanches, aperturas, autopistas urbanas y vías exclusivas para transporte público, ente otras.

Detalla que en el Gran Santiago se requeriría una inversión de US$24.162 millones, en el Gran Valparaíso US$3.566 millones, en el Gran Concepción US$2.487 millones y en la zona La Serena-Coquimbo US$2.242 millones.

Para el sector de movilidad interurbana, se estima que la inversión requerida para los próximos 10 años es de US$55.451 millones, considerando mejoras en vialidad, aeropuertos, puertos y ferrocarriles.

En esta línea, la CChC apuntó a que actualmente el flujo vehicular promedio en las rutas principales es de más de 1,4 millones, con una saturación de 38%. De no realizar las inversiones necesarias, la saturación podría alcanzar un 48% al 2035, con 1,8 millones de vehículos.

Los aeropuertos, por su parte, están funcionando al 78% de su capacidad, con 38 millones de pasajeros al año. Al 2035 se proyectan 69 millones de pasajeros, y con las condiciones actuales de infraestructura, el 29% vería dificultado su acceso.

Asimismo, los puertos mueven cerca de 85 millones de toneladas al año, lo que corresponde al 94% de la capacidad. La meta, de acuerdo a la CChC, es poder transportar 180 millones de toneladas al año, para lo cual el 50% vería dificultada su movilización si es que no se realizan las inversiones necesarias.

Otros sectores

El estudio también plantea que la inversión requerida para infraestructura energética para los próximos 10 años se calcula en US$39.951 millones. La demanda eléctrica en 2024 fue de 79,7 TWh, la generación a través de energías renovables alcanza el 63% y la capacidad de almacenamiento de 2.000 MW. Hasta entonces, existían cerca de 25 mil hogares sin acceso a electricidad.

Al 2035 la demanda alcanzaría 116 TWh, lo que es un incremento de 46%. Pero además, hay otras metas que alcanzar hacia el 2050 para lo cual es necesaria la inversión, entre ellas, la carbono neutralidad, una capacidad de almacenamiento de 6.000 MW y lograr el suministro eléctrico universal.

En recursos hídricos la CChC resalta que el país tiene un estrés hídrico estructural, con desigual disponibilidad en el territorio. Hoy la capacidad de desalación es de 14.227 litros por segundo, y la meta al 2035 es prácticamente 40 mil litros por segundo, lo que equivale a un alza de 181%. La inversión requerida en esta área es de US$29.924 millones.

En conectividad digital, se cree que habrá un aumento de 111% en el tráfico de red actual, hasta los 8.163 millones de GB al mes, con un alza de 41% de las conexiones fijas y de 22% de las móviles, además de que las conexiones al 5G se expandirían 82%. Para poder soportar dichos aumentos, se requiere una inversión de US$24.643 millones en infraestructura.

En el sector de salud se necesitan US$18.105 millones para poder alcanzar las metas a 10 años, según el informe. Entre ellas, llegar al estándar OMS de 2,8 camas por 1.000 habitantes. Hoy es de 1,93.

Actualmente existen 23.706 plazas en centros Eleam; un Cesfam por cada 33.000 hab., una posta de salud rural por cada 15.600 hab., un SAR o Cosam por cada 213.000 hab. La meta al 2045 es de 50.042 plazas Eleam; un Cesfam por cada 30.000 hab., una posta por cada 5.000 hab., un SAR o Cosam por cada 50.000 hab.

En infraestructura escolar, el documento menciona que según un catastro de hace más de 10 años, 47% de las escuelas públicas se encuentran con deterioro severo. Para poder reducir a la mitad dicha proporción, se requieren US$19.046 millones, que también serían utilizados para avanzar de 11,4 m2 por alumno a 14 m2 para la enseñanza básica y 15 m2 para la media.

Finalmente, otro aspecto destacado en el informe es la infraestructura penitenciaria, que requiere una inversión de US$6.568 millones para poder crear 47 mil nuevas plazas que descongestionarían la tasa de ocupación que hoy alcanza 146%, para llegar a un 100%. De no invertir en esta área, se estima que la ocupación llegaría a 210% al 2035.