Mallplaza renueva su directorio con la salida de un histórico y rinde homenaje a Thomas Fürst

Cambios en el directorio, homenajes, el dividendo a repartir y planes de la firma fueron los temas que marcaron la junta de accionista de Mallplaza. Esto en un contexto en que el presidente del directorio de la firma ligada al grupo Falabella, Sergio Cardone, como el gerente general, Fernando de Peña, destacaron el desempeño de Mallplaza durante el 2024.

“ Pudimos desplegar en plenitud nuestra estrategia de negocios , marcada por el crecimiento y por la permanente transformación de nuestros centros comerciales, siempre conectados con las necesidades, hábitos y servicios que hoy las personas desean”, dijo la firma vía un comunicado.

Respecto del contexto internacional, agregaron que Mallplaza se encuentra en un buen pie. “Contamos con una situación financiera robusta, ingresos estables y recurrentes, con una tasa de ocupación de un 96,6 % y un portafolio de activos estratégicamente ubicados y diversificados”, agregó la firma que tiene operaciones en Chile, Perú y Colombia.

En la sesión, Sergio Cardone y Fernando de Peña también recordaron a Thomas Fürst, quien falleció este pasado 4 de abril. Fürst fue destacado por ser uno de los fundadores de Mallplaza y por ser “uno de los creadores de la industria de centros comerciales en Chile”. Fürst participó en proyectos como Los Cobres de Vitacura y el Bulevar Kennedy. Sin embargo, su proyecto más emblemático fue la cofundación del Mall Parque Arauco en 1982, en sociedad con José Said y otros inversionistas.

En la cita, Mallplaza aprobó distribuir un dividendo con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2024 de $21,53 por acción, “el que se suma al dividendo provisorio de $22,0 por acción aprobado por el directorio el 27 de noviembre de 2024 y pagado el 17 de diciembre del mismo año, lo que da un total de $43,53 por acción”.

Cambios en el directorio

Por otra parte, la firma también anunció que en la junta de accionistas se renovó la mesa directiva de la compañía por un periodo de tres años.

En detalle, y tras la votación de la junta, se incorporaron como directores: Enrique Ostalé Cambiaso, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y máster en ciencias en The London School of Economics and Political Science, quien actualmente se desempeña como presidente del directorio de Falabella; e Ian Fürst Garmendia, ingeniero comercial de la Universidad de Colorado, quien se desempeña como director suplente de Inversiones Avenida Borgoño Limitada.

Además, la firma informó que, en calidad de director independiente, fue electo Manuel Ovalle Edwards, ingeniero civil de la Universidad Católica, quien se desempeña como director de Customercoops, Director de BISA S.A. Argentina, Director Grupo Fair Play, Bolivia y Director Sallustro y Cia, Paraguay.

El resto de la mesa directiva la integran Sergio Cardone Solari, Carlo Solari Donaggio, Dafne González Lizama, Pablo Eyzaguirre Court, Paul Fürst Gwinner y Alejandro Puentes Bruno, quienes fueron reelectos por un nuevo periodo.

Ante este contexto, Tomás Muller Benoit salió del directorio tras 14 años en la instancia, según consignan los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La Familia Müller, en el último tiempo, ha reducido su participación accionaria en Mallplaza para fortalecer su participación en Falabella.

Juan Pablo Montero Schepeler fue otro de los que salió del directorio luego de 11 años y otras salida fue la de Claudia Manuela Sánchez Muñoz, quien se desempeñó en el cargo desde 2019.

“Mallplaza agradece a los directores que dejan la mesa directiva por su compromiso, liderazgo y valioso aporte durante el tiempo en que formaron parte del directorio, destacando su visión y dedicación con la que han contribuido de manera significativa al desarrollo y crecimiento de la compañía, dejando una base sólida sobre la cual continuar avanzando”, dijo la firma en un comentario.