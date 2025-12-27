SUSCRÍBETE POR $1100
    Codelco y SQM sellaron su alianza en salar de Atacama y crean nueva empresa: Nova Andino Litio

    La asociación público-privada, con mayoría estatal y proyección hasta 2060, surge tras la fusión de filiales de ambas compañías y permitirá desarrollar actividades de exploración, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama; su primer directorio sesionará este lunes 29 de diciembre.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Codelco y SQM anunciaron la materialización de NovaAndino Litio SpA, sociedad conjunta que se origina tras la fusión de sus filiales Minera Tarar SpA, de Codelco, y SQM Salar SpA, de SQM, y que desarrollará actividades de exploración, explotación, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060.

    La asociación público-privada (que en palabras del gobierno es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”) contempla participación de mayoría estatal, y su primera sesión de directorio se realizará este lunes 29 de diciembre.

    La operación fue comunicada este 27 de diciembre de 2025 mediante un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el que Codelco detalló que la fusión permitió materializar la con laminera no metálica, destinada al desarrollo de actividades mineras, productivas y comerciales para exploración y explotación de las pertenencias mineras ubicadas en el Salar de Atacama, propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

    Según se informó, dichas pertenencias se encontraban entregadas en arriendo hasta 2030 a SQM Salar SpA y, desde 2031 hasta 2060, serán entregadas en arriendo a Minera Tarar SpA, hoy absorbida por la Sociedad Conjunta, en el marco de los denominados Contratos Corfo-SQM y Contratos Corfo-Tarar.

    Tras la reorganización realizada por SQM durante los años 2024 y 2025, NovaAndino Litio SpA concentra la totalidad de los activos, filiales, oficinas de representación en Chile y en el extranjero —incluyendo Bélgica, China, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón—, además de trabajadores, ejecutivos, conocimiento técnico (know how) y permisos necesarios para el desarrollo de los procesos productivos y de comercialización de litio y otros productos comprendidos en la Asociación.

    El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, señaló que “Codelco da hoy un paso estratégico para participar activamente en la producción del litio, un recurso clave para la transición energética y digital de escala global”.

    “Esta asociación con SQM nos llena de orgullo y refleja una nueva forma de colaboración público-privada, transparente, profesional y de largo plazo”, afirmó.

    Por su parte, el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, expresó que “esta sociedad conjunta permite proyectar el desarrollo del Salar de Atacama y continuar avanzando con estándares de excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido, combinando capacidades complementarias en beneficio de Chile y de los mercados globales”.

    En materia de gobernanza, el Hecho Esencial precisa que el directorio de la sociedad conjunta estará integrado por tres representantes de Codelco —Máximo Pacheco Matte, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno Charme— y tres representantes de SQM —Ricardo Ramos Rodríguez, Hernán Uribe Gabler y Manuel Ovalle Edwards—, designaciones acordadas de manera unánime por los directorios de ambas compañías.

    La fusión es resultado del Acuerdo de Asociación firmado el 31 de mayo de 2024, el cual fue informado oportunamente al mercado y revisado exhaustivamente por más de 20 instituciones y autoridades, tanto en Chile como en el extranjero.

    El proceso incluyó, además, una consulta indígena liderada por Corfo, en relación con las medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas vinculados a los contratos Corfo-Tarar y Corfo-SQM.

    Como parte de los compromisos del Acuerdo de Asociación, SQM transfirió en propiedad a Salar de Maricunga SpA, filial de Codelco, la totalidad de sus concesiones mineras —en trámite y constituidas— en el Salar de Maricunga, lo que permite a Codelco asegurar la titularidad de concesiones que cubren más de la mitad de dicha área, con impacto positivo para el desarrollo del proyecto de litio asociado a ese yacimiento.

    Finalmente, Codelco informó que se estima que la materialización de la Asociación y de la Fusión tendrá un efecto positivo y material en sus resultados contables, impacto que será reflejado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2025, encontrándose actualmente en evaluación el monto exacto de dicho efecto, el cual será informado oportunamente una vez determinado.

