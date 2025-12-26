SQM presenta otro proyecto fotovoltaico por más de US$100 millones para abastecer sus instalaciones

La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) presentó su segundo proyecto fotovoltaico por más de US$100 millones en lo que va de año. El primero lo ingresó ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) a finales de noviembre y busca abastecer sus operaciones en la Región de Tarapacá. Mientras que el ingresado para su tramitación ambiental este viernes busca el mismo objetivo, pero para sus instalaciones en la Región de Antofagasta.

SQM explicó en su declaración de impacto ambiental (DIA) que el proyecto “Parque fotovoltaico y línea de transmisión para el abastecimiento de instalaciones SQM” se encuentra en la comuna de María Elena, provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. Zona donde se ubican las operaciones productivas de nitratos de sodio y potasio de SQM. Además, a finales del año pasado, SQM presentó un proyecto al Seia por US$250 millones para hacer más eficiente su producción de nitratos, que fue aprobado en octubre de este año.

El monto de la inversión es US$111 millones, donde el parque fotovoltaico considera una superficie de 89,8 hectáreas, más grande que las cerca de 75 hectáreas que tiene el Parque O’Higgins.

En detalle, el proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico que estará constituido por 121.498 módulos fotovoltaicos de 630 Wp cada uno, “los que en conjunto generarán una potencia máxima total de 76,5 MWp, que incluye un conjunto de baterías de almacenamiento de energía BESS (Battery Energy Storage System), cuya capacidad es de 320 MWh, permitiendo entregar 20 MW de manera continua durante 16 horas”.

“La energía generada será transportada y finalmente suministrada a las instalaciones de SQM, a través de la conexión con la SE Nueva Coya Sur y de esta forma contribuir a satisfacer las metas de descarbonización, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la seguridad energética de sus operaciones, garantizando un suministro continuo y estable de electricidad”, agregó.

Se espera que el proyecto tenga una construcción de 24 meses y una vida útil de 30 años, con posibilidad de extensión si la tecnología o la mantención lo permite.

Para la fase de construcción, se considera un promedio de 200 trabajadores en obra y un máximo de 300. La cifra baja a ocho personas de trabajadores promedio y un 20 máximo al momento de operación.