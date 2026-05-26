Sonda aprueba su primer aumento de capital en 14 años

Este martes Sonda aprobó un aumento de capital de hasta $50.000 millones, equivalente a cerca de US$56 millones, que significará la emisión de 193.500.000 acciones, con el fin de poder financiar el pipeline de la firma para este 2026 y el 2027. La última vez que se realizó un aumento de capital en Sonda fue hace 14 años, en el 2012, por un monto de US$150 millones.

El aumento de capital se propuso “para cubrir las necesidades de inversión asociadas a la ejecución de los proyectos de integración de alta complejidad ya adjudicados a la compañía en el marco de los objetivos de crecimiento y rentabilidad del plan estratégico 2025-2027. Por lo tanto, el aumento de capital propuesto está orientado a la creación de valor sostenible para los accionistas, apoyando la expansión de operaciones rentables y el fortalecimiento de la generación de flujo de caja, consolidando así una posición financiera robusta y preparada para capturar oportunidades de crecimiento en la región", dijo el presidente de la compañía, José Orlandini.

El gerente general de la compañía, Marcelo Castiglione, expuso ante los accionistas que durante el primer trimestre hubo un incremento de 83% del cierre de negocios, siendo un periodo récord para Sonda, alcanzando US$637 millones. El ejecutivo apuntó a que hay buenas expectativas de mantener este ritmo para el resto del año.

En lo que ya del año, Sonda firmó 5 contratos por una suma de US$128 millones. El más grande fue un contrato en Brasil, por US$61 millones, el cual tiene una duración de 26 años. El segundo más relevante fue en México, por US$45 millones, por 4 años, y el tercero otro mexicano de US$18 millones, por 7 años. Se cerraron dos contratos en Chile, por US$3 millones y US$1 millones, por 6 y 10 años respectivamente.

Adicionalmente, Sonda cerró otros 4 negocios que aún están pendiente de firmas de contrato. En Chile se adjudicó dos proyectos, uno por US$62 millones y otro por US$13 millones, por periodos de 12 y 1 año respectivamente. En Perú cerró un proyecto por US$9 millones, con un contrato de 4 años, y en Brasil sumó un tercer proyecto de US$2 millones, por 3 años. Esto suma un total de US$86 millones proyectos pendientes de firma.

El pipeline de la firma suma US$6.500 millones. La firma estimó que con esto, Sonda deberá invertir cerca de US$53 millones en estos proyectos durante el 2026, razón por la que se empujó este aumento de capital.

El aumento de capital, contará con un periodo preferente para que los actuales accionistas de Sonda compres las acciones emitidas y, de decidirlo así el directorio, podría haber un segundo. La mesa aún debe decidir las fechas en las que se realizará el proceso, pero el gerente general estima que durante la última semana de julio o la primera de agosto se debería hacer el primer llamado.

Se estima que los impactos en los resultados financieros de la compañía comenzarían a verse en el último trimestre de este 2026, a raíz de la implementación de los avances de los proyectos mencionados, y tendrían un efecto mayor para el 2027 y 2028.

Sonda actualmente tiene presencia en 13 países, con 2 mil clientes corporativos y casi 14 mil colaboradores. Los ingresos en los últimos 12 meses hasta marzo suman US$1.600 millones. El primer trimestre cerró con ingresos de US$390 millones, que provienen en un 55% de las operaciones en el cono sur de América.