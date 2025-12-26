Tianqi ingresa nueva orden de no innovar por asociación Codelco-SQM argumentando que “ya pasó a fase de ejecución”

La batalla de Tianqi contra el acuerdo Codelco-SQM sigue en pie. La china ingresó su segunda orden de no innovar (ONI) en la Corte Suprema argumentando que el rechazo de la primera solicitud fue porque el acuerdo no estaba en ejecución. Sin embargo, “esta situación (...) cambió”, y “la asociación ya pasó a fase de ejecución”, declara en su ingreso.

Tianqi es dueña del 22% de SQM y elige a tres de ocho miembros del directorio de la minera no metálica. Tras el rechazo de la Corte de Apelaciones al reclamo de la compañía, recurrió a la Suprema, donde la autoridad le rechazó una ONI aludiendo a esta razón: “No encontrándose en ejecución el acto cuya suspensión se pretende por esta solicitud, no ha lugar a lo solicitado”.

Eso es precisamente lo que ahora alega Tianqi. “Esta situación de hecho tenida en consideración por S.S. Excma. cambió y hoy el otorgamiento de la ONI es la única forma posible de evitar el daño que se verificará en los próximos días”, arguye la minera.

“En efecto, las partes de la asociación han anunciado en distintos medios de prensa que se disponen a ejecutarlo “en los próximos días”. Es más, según se ha indicado en la prensa, SQM y Codelco ya han definido el directorio de la sociedad conjunta, considerando que la fecha límite de materialización de la asociación es el próximo 31 de diciembre”, precisa Tianqi, aludiendo al nuevo directorio dado a conocer por Pulso.

El reclamo de Tianqi busca suspender los efectos de la decisión que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tomó en julio de 2024, cuando el organismo se pronunció a favor del actuar de SQM, dejando la decisión del acuerdo con Codelco al directorio y no a los accionistas. En consecuencia, la firma china pide suspender el acuerdo Codelco-SQM.

Respecto a la definición del gobierno corporativo de la nueva empresa conjunta, Tianqi dice que “este anuncio se hizo a pesar de que el pronunciamiento de esta Excma. Corte sobre el reclamo de ilegalidad se encuentra pendiente y que es altamente improbable que llegue a pronunciarse antes de la fecha de firma anunciada. Es decir, SQM y Codelco han manifestado públicamente su decisión de no esperar el pronunciamiento de esta Corte Suprema, y avanzar con la ejecución del acuerdo de asociación a pesar de que la sentencia de esta Corte podría declarar lo decidido por la CMF y, consecuentemente, la asociación deba ser sometida a votación de una junta extraordinaria de accionistas de SQM”.

Tianqi alude que “la concurrencia del cierre de la asociación es, a la vez, la implementación total del acuerdo. Ello, pues según lo dispuesto en la cláusula 8.1 del referido acuerdo, en forma coetánea al cierre de la operación se producirá la fusión de Minera Tarar SpA con SQM Salar S.A”.

El directorio

El acuerdo entre Codelco y SQM producirá litio en el Salar de Atacama hasta 2060, comenzando en 2031 ya que SQM tiene derecho de explotación de las pertenencias mineras del salar hasta el 2030.

La nueva empresa pretende producir anualmente entre 280 mil y 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), teniendo comprometidas 125 mil toneladas al año con China, que dio su venia con esta condición el pasado 10 de noviembre.

La empresa conjunta será conformada por seis directores, los que serán designados en partes iguales por Codelco y SQM. De esta forma, el presidente del directorio lo designará Codelco, mientras que el vicepresidente lo nominará SQM. Ninguno tendrá voto dirimente.

Pulso reveló que los tres directores nominados por Codelco lo integran el actual presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco; Josefina Montenegro, directora de empresas y parte de Codelco desde 2022; y Alfredo Moreno, empresario y ex director de Banco de Chile.

Por el lado de SQM, la empresa ligada a Julio Ponce Lerou pondrá a su gerente general, Ricardo Ramos; a Hernán Uribe Gabler, presidente de Ripley Corp.; y a Manuel Ovalle Edwards, director de Mall Plaza.