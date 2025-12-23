SUSCRÍBETE POR $1100
    Gobierno por acuerdo Codelco-SQM en el litio: “Es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”

    El gobierno del presidente Boric tuvo una reunión esta mañana para ser informado respecto de los avances del acuerdo. Desde Codelco adelantaron que en los próximos días se concretará la firma de los documentos necesarios para la empresa conjunta, y con ello nombrar al futuro gobierno corporativo.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Qué dijo el gobierno por acuerdo Codelco SQM MARIO TELLEZ

    Este martes se llevó a cabo una reunión en el gobierno sobre el acuerdo entre Codelco y SQM. Allí le informaron al presidente Gabriel Boric sobre el avance de la Estrategia Nacional del Litio y la asociación de las mineras para explotar litio en el Salar de Atacama hasta 2060.

    El presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; el biministro de Economía y Energía, Álvaro García; la ministra de Minería, Aurora Williams; y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

    García dijo que “la estrategia del litio que se diseñó e implementó en este gobierno, que ha constituido un sello del gobierno del Presidente Boric, hoy muestra sus resultados más significativos. Este es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”.

    Qué dijo el gobierno por acuerdo Codelco SQM MARIO TELLEZ

    La ministra de Minería, Aurora Williams, señaló que la “Estrategia Nacional del Litio, que fue mandatada por el Presidente Gabriel Boric al inicio de nuestro gobierno y que la hemos materializado, no solo habla del aspecto productivo que hoy día podemos ver en la concreción y en el avance de este importante acuerdo, sino que además se hace cargo de la minería que hoy día está desafiada en el mundo”.

    En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, aseguró que “esto muestra que el trabajo colaborativo entre el mundo público y el mundo privado trae sus frutos tremendamente importantes para el beneficio de todos los chilenos y en los cuales de ahora en adelante nos posiciona a Chile como líder mundial en la producción de litio, particularmente aquella que viene de salares”.

    Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, además de valorar el acuerdo con SQM, adelantó que van “a tener la oportunidad, espero, en los próximos días, de reunirnos para la firma de todos los documentos correspondientes de la fusión de las empresas, y para también poder nombrar al gobierno corporativo de la nueva sociedad”.

    La SEC, Minera Tarar y China

    La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón el pasado viernes de los contratos de Corfo con Minera Tarar, filial de Codelco. Allí deslizó alcances e instrucciones donde incluyó temas como la investigación que lleva a cabo la Securities & Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos contra SQM y un control previo de legalidad de Minera Tarar, entre otros aspectos.

    Al ser consultado Pacheco respecto de si Codelco renunciará -y cuando- a la cláusula de la SEC, dijo que “es una situación que se generó hace tres años, una situación que está en manos de la SEC, que es la Superintendencia de Valores americana, y vamos a dar información sobre ello en los próximos días cuando anunciemos la firma de los contratos y los documentos que forman la sociedad conjunta y establece el gobierno corporativo de esa empresa”.

    En materia de lo pedido por Contraloría sobre la Minera Tarar, Pacheco señaló que han “hecho todo lo necesario para cumplir con ello antes de fin de año”.

    Respecto al litio que la empresa conjunta comprometió con China, tras la venia que dio el organismo regulador de aquel país, la State Administration for Market Regulation (SAMR), el timonel de Codelco precisó que “la información que hemos negociado con la Agencia Estatal de Regulación de Mercado, SAMR China, es una información de libre competencia, es una información y una negociación relacionada con el funcionamiento del mercado en China y que la autoridad china ha subido el contrato a su página web y no ha hecho público ese volumen por considerarlo que es algo que atenta a la libre competencia. Por lo tanto, no me corresponde a mí ir más allá”.

