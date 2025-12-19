SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Contraloría efectuó la toma de razón con alcances e intrucciones, en lo que sería el último proceso más esperado por la asociación. De todas formas, las mineras deberán cumplir con todo lo planteado por Contraloría antes del cierre del año.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    A la izquierda, Ricardo Ramos, gerente general de SQM, y a la derecha Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

    La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del esperado contrato para que el acuerdo entre Codelco y SQM avance a su fase final y pueda así, continuar la explotación de litio en el Salar de Atacama entre 2031 y 2060.

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo al respecto que “es un acuerdo histórico que va a permitir desarrollar con más fuerza la producción de litio en nuestro país. En conjunto con otro elemento, la Estrategia Nacional del Litio nos va a permitir duplicar la producción de litio durante esta década”.

    El jefe de la cartera añadió que la asociación permitirá a a la estatal convertirse en “uno de los líderes mundiales en la producción de litio”.

    La asociación proyecta mantener una producción anual de 280 y 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en el periodo previsto de la operación, a través de mejoras de eficiencia en los procesos, nuevas tecnologías y la optimización de operaciones. El objetivo es hacer aquello sin aumentar la extracción de salmuera ni la utilización de agua continental.

    Por su parte, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García sostuvo que “con este paso, estamos cumpliendo un compromiso del gobierno en torno a asegurar la presencia activa del Estado en una industria del litio mediante la asociación público-privada entre Codelco y SQM, en la que el Estado tendrá una participación estratégica mayoritaria”.

    En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, afirmó que la asociación “generará valor e impactos positivos en distintas dimensiones para la región y el país, entre ellos, una nueva fuente de ingresos para el Estado de Chile a través de Codelco, ingresos asegurados y sin interrupciones hasta el 2060 para Corfo”.

    Toma de razón

    La toma de razón vino con diferentes alcances e instrucciones, entre ellas que Codelco deberá mantener su participación de la sociedad por sobre el 50%. Y en caso de cambios, este deberá ser aprobado por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), el que luego deberá ser visado por la Contraloría.

    Otro de los alcances e instrucciones dice que “la creación de la filial de Codelco, Minera Tarar Spa, se encuentra afecta al control previo de legalidad, de manera que los efectos de la resolución N° 161, de 2025, de Corfo, en examen, quedarán estrictamente supeditados a la regularización de dicho trámite de control de juridicidad ante esta Contraloría General, antes del cierre de la operación de que se trata".

    La toma de razón de Contraloría también recordó que el cierre del acuerdo está condicionado a la investigación de la Securities and Exchange Commission (SEC) contra SQM.

    “Por ello, se da curso al presente acto en el entendido que dicha Corporación sujetará su actuación a la renuncia o a la modificación de la aludida condición -lo que deberá ser acreditado ante esta Entidad de Control-, y siempre que contractualmente cautele debidamente y en todo momento los intereses estatales, y sin desmedro de que, en el caso de una condena o multa, la sociedad conjunta y/o sus filiales serán indemnizadas por los daños efectivamente causados”, dice Contraloría.

    La toma de razón, que visó la legalidad de los contratos, se pronunció respecto de la operación que Codelco y SQM planearon para que las pertenencias mineras siguieran en manos de esta última, que ya operaba en el salar.

    Esto dado que las pertenencias que la Corfo autorizó a SQM explotar, le daban plazo para producir en el salar hasta el 2030. Ahora, bajo una fórmula con la Minera Tarar de Codelco, ese plazo se extiende hasta 2060.

    De esta forma, la toma de razón concluye señalando lo siguiente: “corresponde que tanto la Corfo como Codelco den cuenta documentada a esta Contraloría General, acerca del cabal cumplimiento de todos los alcances o condiciones y de las instrucciones contenidas en este oficio, antes del 31 de diciembre de 2025″.

    Frente a ello, la Corfo se pronunció y señaló que “enviará antes del 31 de diciembre los antecedentes requeridos por la Contraloría que darán cuenta del cumplimiento de los alcances e instrucciones planteados”.

    Directorio, acciones y absorción

    SQM ha desarrollado durante décadas su negocio en el salar. La continuidad de este dependía del contrato de arriendo de pertenencias mineras con la Corfo, el que expira el 31 de diciembre de 2030. Para esa fecha, la minera no metálica tendría que haber cesado sus operaciones.

    Es bajo ese contexto se concertó una fórmula quirúrgica. Codelco pactó con Corfo que la Minera Tarar Spa, filial de la estatal, se hiciera de las pertenencias mineras del salar entre los años 2031 y 2060.

    En el acuerdo se contempla que SQM Salar absorberá a Tarar adquiriendo todos los activos y pasivos de la filial de Codelco, que finalmente se disolverá.

    El acuerdo establece una relación de canje entras las mineras. Codelco, a través de Salares de Chile, será dueño de 50.000.001 acciones serie A y dos acciones serie C, las que serán recibidas en canje tras la asociación.

    SQM, en tanto, tanto directamente o a través de una filial, será propietaria de 49.999.999 acciones serie B. Esta serán las mismas acciones ordinarias emitidas por SQM Salar.

    El directorio de la asociación contará con seis miembros, los que serán elegidos en partes iguales por Codelco y SQM, es decir: tres y tres. El presidente del directorio lo designará Codelco, mientras que el vicepresidente lo nominará SQM: ambos no tendrán voto dirimente.

    China, Tianqi y la SEC

    Una de las vallas más relevantes del acuerdo, además de Contraloría, fue la del regulador antimonopolio de la República Popular China, la State Administration for Market Regulation (Samr), que dio su aprobación el pasado 10 de noviembre.

    Esta venia vino acompañada de condiciones, incorporando una clave: suministro de litio para la potencia de oriente.

    SQM lo explicó así: “En términos generales, dichos compromisos dicen relación con (i) resguardos para evitar intercambio de información sensible con otros actores del mercado del litio, (ii) prácticas de gobierno corporativo y (iii) ofrecer suministro de ciertas cantidades mínimas de productos terminados de carbonato de litio en sus distintas especificaciones a clientes chinos en términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND por su sigla en inglés) a precios que no pueden exceder los que apliquen según el referido compromiso”.

    Pese a que la cuota de litio no fue dada a conocer públicamente, personas cercanas al acuerdo afirmaron que en las últimas propuestas de SQM y Codelco indicaron que la cantidad garantizada es de 125 mil toneladas anuales.

    Una batalla que enfrentó la asociación, y que de hecho aún no concluye, es la que lidió con la china Tianqi. La minera es dueña del 22% de SQM, y alegó que el acuerdo debió ser votado también por los accionistas, y no tan solo por el directorio, donde Tianqi elige a tres de ocho.

    La punta de lanza de Tianqi fue su reclamo contra la decisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en julio de 2024, el que finalmente fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta el 11 de noviembre. Diez días después fue a la Corte Suprema para revertir la decisión. A la fecha, la causa sigue a la espera de la decisión final de la Suprema.

    Otra arista que se discutió en el proceso, y que todavía no está cerrada, es la investigación que tiene la Securities and Exchange Commission contra SQM, cuya apertura fue en 2023 y su desarrollo ha sido relevante puesto que es una de las condiciones para que el acuerdo se concrete.

    Aunque Codelco puede prescindir de esta cláusula. “Si no está terminada dicha investigación prontamente, Codelco evaluará si con la información que hoy dispone (y que no tenía al tiempo de la firma) y las demás protecciones contractuales que tiene bajo el acuerdo, el riesgo que cubría con dicha condición está razonablemente resguardado y mitigado, haciendo innecesario retrasar el cierre al término de la investigación de la SEC”, declaró la estatal por el tema.

    Más sobre:Acuerdo Codelco-SQMLitioSalar de AtacamaContraloríaToma de razón

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Chillán declara pertinente solicitar a España extradición de imputado por violación detenido en Málaga

    Encuentran sin vida en el río Biobío Laudelina Urrutia, hermana del alcalde de Quilaco

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    Operación Apocalipsis: formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado

    “Volverán cuando estén listos”: mánager de The Rolling Stones descarta gira en 2026

    Minsal entrega recomendaciones para el cuidado de la salud mental durante las celebraciones de fin de año

    Lo más leído

    1.
    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Corte de Chillán declara pertinente solicitar a España extradición de imputado por violación detenido en Málaga
    Chile

    Corte de Chillán declara pertinente solicitar a España extradición de imputado por violación detenido en Málaga

    Encuentran sin vida en el río Biobío Laudelina Urrutia, hermana del alcalde de Quilaco

    Operación Apocalipsis: formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética
    Negocios

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Los halagos de Renato Paiva a la U que lo acercan cada vez más a Chile
    El Deportivo

    Los halagos de Renato Paiva a la U que lo acercan cada vez más a Chile

    Colo Colo da señales del futuro de Brayan Cortés tras finalizar su préstamo en Peñarol

    Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales
    Cultura y entretención

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    “Volverán cuando estén listos”: mánager de The Rolling Stones descarta gira en 2026

    Llega el libro que revisa ¿Quién mató a Gaete? de Mauricio Redolés: “Es uno de los artistas más maltratados de Chile”

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein
    Mundo

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad