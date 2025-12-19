Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

A la izquierda, Ricardo Ramos, gerente general de SQM, y a la derecha Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del esperado contrato para que el acuerdo entre Codelco y SQM avance a su fase final y pueda así, continuar la explotación de litio en el Salar de Atacama entre 2031 y 2060.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo al respecto que “es un acuerdo histórico que va a permitir desarrollar con más fuerza la producción de litio en nuestro país. En conjunto con otro elemento, la Estrategia Nacional del Litio nos va a permitir duplicar la producción de litio durante esta década”.

El jefe de la cartera añadió que la asociación permitirá a a la estatal convertirse en “uno de los líderes mundiales en la producción de litio”.

La asociación proyecta mantener una producción anual de 280 y 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en el periodo previsto de la operación, a través de mejoras de eficiencia en los procesos, nuevas tecnologías y la optimización de operaciones. El objetivo es hacer aquello sin aumentar la extracción de salmuera ni la utilización de agua continental.

Por su parte, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García sostuvo que “con este paso, estamos cumpliendo un compromiso del gobierno en torno a asegurar la presencia activa del Estado en una industria del litio mediante la asociación público-privada entre Codelco y SQM, en la que el Estado tendrá una participación estratégica mayoritaria”.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, afirmó que la asociación “generará valor e impactos positivos en distintas dimensiones para la región y el país, entre ellos, una nueva fuente de ingresos para el Estado de Chile a través de Codelco, ingresos asegurados y sin interrupciones hasta el 2060 para Corfo”.

Toma de razón

La toma de razón vino con diferentes alcances e instrucciones, entre ellas que Codelco deberá mantener su participación de la sociedad por sobre el 50%. Y en caso de cambios, este deberá ser aprobado por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), el que luego deberá ser visado por la Contraloría.

Otro de los alcances e instrucciones dice que “la creación de la filial de Codelco, Minera Tarar Spa, se encuentra afecta al control previo de legalidad, de manera que los efectos de la resolución N° 161, de 2025, de Corfo, en examen, quedarán estrictamente supeditados a la regularización de dicho trámite de control de juridicidad ante esta Contraloría General, antes del cierre de la operación de que se trata".

La toma de razón de Contraloría también recordó que el cierre del acuerdo está condicionado a la investigación de la Securities and Exchange Commission (SEC) contra SQM.

“Por ello, se da curso al presente acto en el entendido que dicha Corporación sujetará su actuación a la renuncia o a la modificación de la aludida condición -lo que deberá ser acreditado ante esta Entidad de Control-, y siempre que contractualmente cautele debidamente y en todo momento los intereses estatales, y sin desmedro de que, en el caso de una condena o multa, la sociedad conjunta y/o sus filiales serán indemnizadas por los daños efectivamente causados”, dice Contraloría.

La toma de razón, que visó la legalidad de los contratos, se pronunció respecto de la operación que Codelco y SQM planearon para que las pertenencias mineras siguieran en manos de esta última, que ya operaba en el salar.

Esto dado que las pertenencias que la Corfo autorizó a SQM explotar, le daban plazo para producir en el salar hasta el 2030. Ahora, bajo una fórmula con la Minera Tarar de Codelco, ese plazo se extiende hasta 2060.

De esta forma, la toma de razón concluye señalando lo siguiente: “corresponde que tanto la Corfo como Codelco den cuenta documentada a esta Contraloría General, acerca del cabal cumplimiento de todos los alcances o condiciones y de las instrucciones contenidas en este oficio, antes del 31 de diciembre de 2025″.

Frente a ello, la Corfo se pronunció y señaló que “enviará antes del 31 de diciembre los antecedentes requeridos por la Contraloría que darán cuenta del cumplimiento de los alcances e instrucciones planteados”.

Directorio, acciones y absorción

SQM ha desarrollado durante décadas su negocio en el salar. La continuidad de este dependía del contrato de arriendo de pertenencias mineras con la Corfo, el que expira el 31 de diciembre de 2030. Para esa fecha, la minera no metálica tendría que haber cesado sus operaciones.

Es bajo ese contexto se concertó una fórmula quirúrgica. Codelco pactó con Corfo que la Minera Tarar Spa, filial de la estatal, se hiciera de las pertenencias mineras del salar entre los años 2031 y 2060.

En el acuerdo se contempla que SQM Salar absorberá a Tarar adquiriendo todos los activos y pasivos de la filial de Codelco, que finalmente se disolverá.

El acuerdo establece una relación de canje entras las mineras. Codelco, a través de Salares de Chile, será dueño de 50.000.001 acciones serie A y dos acciones serie C, las que serán recibidas en canje tras la asociación.

SQM, en tanto, tanto directamente o a través de una filial, será propietaria de 49.999.999 acciones serie B. Esta serán las mismas acciones ordinarias emitidas por SQM Salar.

El directorio de la asociación contará con seis miembros, los que serán elegidos en partes iguales por Codelco y SQM, es decir: tres y tres. El presidente del directorio lo designará Codelco, mientras que el vicepresidente lo nominará SQM: ambos no tendrán voto dirimente.

China, Tianqi y la SEC

Una de las vallas más relevantes del acuerdo, además de Contraloría, fue la del regulador antimonopolio de la República Popular China, la State Administration for Market Regulation (Samr), que dio su aprobación el pasado 10 de noviembre.

Esta venia vino acompañada de condiciones, incorporando una clave: suministro de litio para la potencia de oriente.

SQM lo explicó así: “En términos generales, dichos compromisos dicen relación con (i) resguardos para evitar intercambio de información sensible con otros actores del mercado del litio, (ii) prácticas de gobierno corporativo y (iii) ofrecer suministro de ciertas cantidades mínimas de productos terminados de carbonato de litio en sus distintas especificaciones a clientes chinos en términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND por su sigla en inglés) a precios que no pueden exceder los que apliquen según el referido compromiso”.

Pese a que la cuota de litio no fue dada a conocer públicamente, personas cercanas al acuerdo afirmaron que en las últimas propuestas de SQM y Codelco indicaron que la cantidad garantizada es de 125 mil toneladas anuales.

Una batalla que enfrentó la asociación, y que de hecho aún no concluye, es la que lidió con la china Tianqi. La minera es dueña del 22% de SQM, y alegó que el acuerdo debió ser votado también por los accionistas, y no tan solo por el directorio, donde Tianqi elige a tres de ocho.

La punta de lanza de Tianqi fue su reclamo contra la decisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en julio de 2024, el que finalmente fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta el 11 de noviembre. Diez días después fue a la Corte Suprema para revertir la decisión. A la fecha, la causa sigue a la espera de la decisión final de la Suprema.

Otra arista que se discutió en el proceso, y que todavía no está cerrada, es la investigación que tiene la Securities and Exchange Commission contra SQM, cuya apertura fue en 2023 y su desarrollo ha sido relevante puesto que es una de las condiciones para que el acuerdo se concrete.

Aunque Codelco puede prescindir de esta cláusula. “Si no está terminada dicha investigación prontamente, Codelco evaluará si con la información que hoy dispone (y que no tenía al tiempo de la firma) y las demás protecciones contractuales que tiene bajo el acuerdo, el riesgo que cubría con dicha condición está razonablemente resguardado y mitigado, haciendo innecesario retrasar el cierre al término de la investigación de la SEC”, declaró la estatal por el tema.