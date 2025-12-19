SUSCRÍBETE POR $1100
    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    El equipo económico del Ejecutivo encabezado por los ministros Grau y García destacaron la toma de razón que hizo Contraloría del acuerdo con SQM en el Salar de Atacama.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo el Gobierno sobre acuerdo litio SQM Codelco Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la toma de razón con condiciones que hizo la Contraloría General de la República sobre el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación de litio en el Salar de Atacama.

    En su declaración pública, el secretario de Estado defendió esta alianza público privada que ha sido cuestionada por diversos parlamentarios, pero que ha cumplido con todos los requisitos para su materialización.

    Qué dijo el Gobierno sobre acuerdo litio SQM Codelco. En la imagen, el ministro Nicolás Grau. Dedvi Missene

    “Es un acuerdo histórico que va a permitir desarrollar con más fuerza la producción de litio en nuestro país. En conjunto con otro elemento, la Estrategia Nacional del Litio nos va a permitir duplicar la producción de litio durante esta década”, afirmo.

    El jefe de Teatinos 120 dijo que el acuerdo permitirá a Codelco convertirse en “uno de los líderes mundiales en la producción de litio”.

    “Estamos muy contentos. Es una muy buena noticia para el país, y por supuesto, las distintas instituciones cumplirán todo lo definido por la Contraloría”, dijo.

    En ese mismo tono, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, afirmó que el acuerdo no solo garantiza continuidad operacional en el Salar de Atacama, sino que proyecta un futuro de innovación, sostenibilidad y generación de valor para el país, en un contexto global de creciente demanda por litio.

    Qué dijo el Gobierno sobre acuerdo litio SQM Codelco. En la imagen, el ministro Álvaro García. Dedvi Missene

    “Este avance consolida nuestra posición como líder en la transición energética, asegurando ingresos para el Estado, desarrollo regional, oportunidades para las comunidades y desarrollo productivo”, sostuvo García en un comunicado.

    La Contraloría anunció hoy que tomó razón del esperado contrato para que el acuerdo entre Codelco y SQM avance a su fase final y pueda así, continuar la explotación de litio en el Salar de Atacama entre 2031 y 2060.

    La resolución, no obstante, vino con diferentes alcances e instrucciones, entre ellos que Codelco deberá mantener su participación de la sociedad por sobre el 50%. Y en caso de cambios, este deberá ser aprobado por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), el que luego deberá ser visado por la Contraloría.

