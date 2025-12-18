SUSCRÍBETE POR $1100
    El valor de las Cascadas de SQM va al alza, a un día de votación clave para su fusión

    Este viernes 19 de diciembre están citadas las juntas extraordinarias de accionistas de las sociedades cascada para iniciar el proceso de fusión que reducirá el número de compañías de seis a dos.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    19 Marzo 2024 El empresario Julio Ponce Lerou junto a su hija Francisca Ponce Pinochet en seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Para este viernes 19 de diciembre están citadas las juntas extraordinarias de accionistas de las sociedades cascada que participan en SQM para iniciar el proceso de fusión que reducirá el número de compañías de seis a dos.

    En concreto, los accionistas deberán votar la primera parte de la reestructuración societaria, que incluye las fusiones de Pampa Calichera en Oro Blanco, y la de Nitratos en Potasios, así como la venta del 10% de Potasios en Pampa Calichera a Norte Grande.

    De concretarse esta etapa, tras ser aprobada por los accionistas, se pondrá en marcha la segunda fase de la reestructuración -a llevarse a cabo en marzo del próximo año-, que incluye la fusión de Oro Blanco con Global Mining, hoy la filial de Pampa Calichera, y la fusión por absorción de Norte Grande en Oro Blanco.

    La fusión de las sociedades cascada aguas arriba de SQM, a través de las cuales Julio Ponce controla el 26% de la minera no metálica, es una medida largamente anhelada por los accionistas minoritarios, entre otros aspectos por los descuentos que el mercado hace a estas compañías.

    El descuento holding es un castigo que el mercado aplica a una compañía que funciona como holding de una empresa productiva. Así, Oro Blanco o Norte Grande tienen un descuento respecto de la valorización de SQM. La apuesta de la reestructuración es reducirlo. Pero parte de ese camino ya ha empezado a recorrerse, y en el mercado atribuyen la revalorización de las sociedades cascada justamente al anuncio del proceso de fusión.

    Según el reporte semanal de renta variable de Bice Inversiones, en Oro Blanco el descuento holding se encuentra en 39%, por debajo del 49% que promedió en los últimos 5 años. En tanto, en Norte Grande el descuento es de 35%, también por debajo del 51% que promedia para los últimos 5 años.

    La caída en el descuento se explica por el comportamiento en bolsa de los títulos. En lo que va del año la acción de SQM salta 67,5%, pero el papel de Norte Grande sube 88,8% y el de Oro Blanco casi duplica su precio al sumar un incremento de 97,4%.

    Implicancias de la operación

    Los informes evacuados por los evaluadores independientes contratados por las sociedades cascada de cara a la junta de accionistas de este viernes, analizaron los efectos en estas compañías de la fusión y fueron enfáticos al apuntar a la reducción del descuento.

    Banchile - evaluador para la fusión de Oro Blanco con Pampa Calichera- concluyó que “al fusionar Pampa Calichera en Oro Blanco, aumentaría la capitalización bursátil de la entidad sobreviviente, lo cual podría mejorar la liquidez y el free float de Oro Blanco, lo cual mejoraría la profundidad del mercado para la acción”.

    Además, sostuvo que “la estructura corporativa más simplificada podría reflejar mejor el valor del activo subyacente y reducir el descuento holding”.

    Por su parte, LarrainVial, contratado por Pampa Calichera para evaluar la fusión de esta con Oro Blanco, apuntó que “al integrarse en Oro Blanco, se eliminaría uno de los niveles de descuento y se esperaría un mayor volumen de transacción, acompañado de mayor profundidad de mercado y una convergencia gradual entre el precio y el valor económico del activo subyacente (SQM)”.

    Más sobre:MercadoCascadasOro BlancoNorte GrandeFusiónDescuento HoldingAccionesSQMJulio Ponce

    COMENTARIOS

