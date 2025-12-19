SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Contraloría anuncia “inédita” auditoría al acuerdo entre Codelco y SQM por el litio

    El organismo busca asegurar que cada paso administrativo se haya dado conforme a la ley. Codelco dice que el proceso, respecto de la asociación, "confirma que no existen observaciones de fondo pendientes”.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo y hará la Contraloría por acuerdo Codelco SQM. En la imagen, Dorothy Pérez. Diego Martin

    La Contraloría General de la República (CGR) ha decidido tomar cartas en el asunto frente a la alianza entre Codelco y SQM. Y aunque el organismo advirtió que no puede anular el contrato por decisión propia, sí anunció una fiscalización profunda para asegurar que cada paso administrativo se haya dado conforme a la ley.

    “CGR iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios relativas al Acuerdo Codelco-SQM, en tanto que por orden expresa de los Tribunales de Justicia, o por tratarse de aspectos de mérito, CGR se encuentra impedida de dictaminar sobre la mayoría de las reclamaciones recibidas respecto de dicho acuerdo”, dijo esa repartición en un post en X (ex Twitter).

    En los antecedentes del oficio, la entidad dirigida por Dorothy Pérez dijo que los diputados Carlos Bianchi Chelech, Raúl Soto Mardones, Cristián Tapia Ramos, Héctor Ulloa Aguilera y Camila Musante Müller solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad de esta asociación público-privada, incluyendo los actos previos que derivaron en su celebración, “pues, a su juicio, no se ajustarían a derecho”.

    A los parlamentarios se suman por separado Camilo Lagos Miranda, la Comunidad Indígena Atacameña Checar y Lady Sandón Orellana, esta última en representación, de la Comunidad Atacameña Coy.

    La auditoría planteada por la Contraloría, no obstante, no afectaría la toma de razón del contrato toda vez que va por un camino diferente.

    Hay que recordar que este acuerdo ha sido cuestionado en el Congreso. En junio pasado, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora, que planteaba solicitar al Presidente Gabriel Boric que instruya a la minera estatal a que deje nulo el convenio. El informe fue aprobado por 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.

    Sin embargo, la alianza logró completar todos los pasos necesarios para su materialización. El último de ellos fue el visto bueno del regulador antimonopolio de China. Era la última condición necesaria a nivel internacional para materializar la sociedad que permitirá al Estado de Chile ingresar a la explotación de este mineral.

    Oficio de la contraloría

    Del oficio se deduce que la Contraloría no puede anular el acuerdo directamente -como pedían algunos parlamentarios- debido a un principio legal: si un tema ya está en manos de un juez, el organismo debe dar un paso al costado.

    “Esta Contraloría General se encuentra impedida de emitir un pronunciamiento acerca de las alegaciones que se indican... toda vez que, respecto de algunas los Tribunales de Justicia ordenaron a esta entidad de derechamente abstenerse de informar”, consigna el documento.

    Como ya existen demandas presentadas en tribunales (como la que presentó Tianqi), la Contraloría aclara que debe abstenerse de emitir pronunciamiento sobre asuntos que son objeto de un litigio. Esto supone que se evita la existencia de dos fallos contradictorios (uno de un juez y otro del Contralor).

    Muchos de los reclamos de los parlamentarios (e incluso los candidatos presidenciales) apuntan a que el acuerdo es malo para Chile, que no ha sido transparente o que había mejores socios que SQM para explotar el litio del salar de Atacama.

    En este punto, el oficio dice que la Contraloría se centrará en la celebración y cumplimiento del contrato de asesoría entre la estatal y Morgan Stanley. Además, la institución aseguró que “las observaciones y antecedentes entregados por la aludida Comisión Investigadora de la Cámara serán considerados en la auditoría.

    Sin embargo, en relación a los cuestionamientos en torno a porqué no se llamó a concurso público y se negoció directamente con SQM, la Contraloría se remite a lo ya fallado por la justicia.

    El oficio menciona que los tribunales “ya resolvieron sobre la naturaleza jurídica y establecieron el carácter vinculante de la Estrategia Nacional del Litio, y también sobre la legalidad y procedencia de haber contratado directamente con SQM, de modo que esta Entidad Fiscalizadora ya no puede pronunciarse sobre tales materias”.

    Respuesta de Codelco

    La estatal precisó que la auditoría “da cuenta de la imposibilidad legal de ese organismo para pronunciarse sobre materias ya resueltas por los tribunales de justicia en relación con el acuerdo de asociación con SQM, y que confirma que no existen observaciones de fondo pendientes sobre dicho proceso”.

    A esto agregó que “la auditoría permitirá ratificar la integridad, rigurosidad y solidez del proceso, incluyendo especialmente la contratación y el trabajo desarrollado por Morgan Stanley, asesor financiero que ha cumplido un rol fundamental en la estructuración de la asociación”.

    Codelco contrató a Morgan Stanley en un proceso competitivo, dice la minera, siendo esta diferente a otros actores y destacada por su labor técnica, rigurosa y con visión de Estado.

    Sobre la toma de razón pendiente por parte de Contraloría, Codelco afirma que está “a la espera”.

    La toma de razón es lo último que resta para sellar el acuerdo entre Codelco y SQM, cuya asociación permitirá la explotación de litio en el Salar de Atacama hasta el 2060.

    Más sobre:LitioContraloríaSQM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Presidente de Evópoli defiende que candidatura de Bachelet a la ONU debe ser respetada por futuro gobierno de Kast

    Cierran investigación contra “Los Piratas” por caso Ojeda: Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación

    Homicidio en La Granja: hombre muere tras ser apuñalado en una plaza de la comuna

    Realizan despliegue con drones en Farellones buscando a joven que se extravió el miércoles realizando senderismo

    Lo más leído

    1.
    Megaproyecto conservacionista: ONG compran hacienda de 133 mil hectáreas en US$ 63 millones en Cochamó

    Megaproyecto conservacionista: ONG compran hacienda de 133 mil hectáreas en US$ 63 millones en Cochamó

    2.
    Despidos por necesidad de la empresa superan los 400 mil a octubre y va camino a alcanzar el nivel del peor año de la pandemia

    Despidos por necesidad de la empresa superan los 400 mil a octubre y va camino a alcanzar el nivel del peor año de la pandemia

    3.
    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    4.
    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire

    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto
    Chile

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Presidente de Evópoli defiende que candidatura de Bachelet a la ONU debe ser respetada por futuro gobierno de Kast

    Cierran investigación contra “Los Piratas” por caso Ojeda: Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación

    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año
    Negocios

    Alemana wpd presenta proyecto eólico por US$700 millones, el segundo de mayor inversión de este tipo ingresado este año

    Contraloría anuncia “inédita” auditoría al acuerdo entre Codelco y SQM por el litio

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres
    Tendencias

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Encuentran muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    “Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno
    El Deportivo

    “Que se pueda reordenar la actividad”: el deseo de Manuel Pellegrini al ser consultado por el fútbol chileno

    Los comodines de Colo Colo para salvar el presupuesto 2026

    El llamado de Claudio Marchisio a los jóvenes: “Sigan el ejemplo de Cristiano Ronaldo, no el de Messi”

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
    Cultura y entretención

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang

    Trump ridiculiza a Biden y Obama: las mordaces descripciones a sus predecesores en el “Paseo de la fama presidencial” de la Casa Blanca

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta