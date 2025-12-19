Contraloría anuncia “inédita” auditoría al acuerdo entre Codelco y SQM por el litio

Qué dijo y hará la Contraloría por acuerdo Codelco SQM. En la imagen, Dorothy Pérez.

La Contraloría General de la República (CGR) ha decidido tomar cartas en el asunto frente a la alianza entre Codelco y SQM. Y aunque el organismo advirtió que no puede anular el contrato por decisión propia, sí anunció una fiscalización profunda para asegurar que cada paso administrativo se haya dado conforme a la ley.

“CGR iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios relativas al Acuerdo Codelco-SQM, en tanto que por orden expresa de los Tribunales de Justicia, o por tratarse de aspectos de mérito, CGR se encuentra impedida de dictaminar sobre la mayoría de las reclamaciones recibidas respecto de dicho acuerdo”, dijo esa repartición en un post en X (ex Twitter).

En los antecedentes del oficio, la entidad dirigida por Dorothy Pérez dijo que los diputados Carlos Bianchi Chelech, Raúl Soto Mardones, Cristián Tapia Ramos, Héctor Ulloa Aguilera y Camila Musante Müller solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad de esta asociación público-privada, incluyendo los actos previos que derivaron en su celebración, “pues, a su juicio, no se ajustarían a derecho”.

A los parlamentarios se suman por separado Camilo Lagos Miranda, la Comunidad Indígena Atacameña Checar y Lady Sandón Orellana, esta última en representación, de la Comunidad Atacameña Coy.

La auditoría planteada por la Contraloría, no obstante, no afectaría la toma de razón del contrato toda vez que va por un camino diferente.

Hay que recordar que este acuerdo ha sido cuestionado en el Congreso. En junio pasado, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora, que planteaba solicitar al Presidente Gabriel Boric que instruya a la minera estatal a que deje nulo el convenio. El informe fue aprobado por 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.

Sin embargo, la alianza logró completar todos los pasos necesarios para su materialización. El último de ellos fue el visto bueno del regulador antimonopolio de China. Era la última condición necesaria a nivel internacional para materializar la sociedad que permitirá al Estado de Chile ingresar a la explotación de este mineral.

Oficio de la contraloría

Del oficio se deduce que la Contraloría no puede anular el acuerdo directamente -como pedían algunos parlamentarios- debido a un principio legal: si un tema ya está en manos de un juez, el organismo debe dar un paso al costado.

“Esta Contraloría General se encuentra impedida de emitir un pronunciamiento acerca de las alegaciones que se indican... toda vez que, respecto de algunas los Tribunales de Justicia ordenaron a esta entidad de derechamente abstenerse de informar”, consigna el documento.

Como ya existen demandas presentadas en tribunales (como la que presentó Tianqi), la Contraloría aclara que debe abstenerse de emitir pronunciamiento sobre asuntos que son objeto de un litigio. Esto supone que se evita la existencia de dos fallos contradictorios (uno de un juez y otro del Contralor).

Muchos de los reclamos de los parlamentarios (e incluso los candidatos presidenciales) apuntan a que el acuerdo es malo para Chile, que no ha sido transparente o que había mejores socios que SQM para explotar el litio del salar de Atacama.

En este punto, el oficio dice que la Contraloría se centrará en la celebración y cumplimiento del contrato de asesoría entre la estatal y Morgan Stanley. Además, la institución aseguró que “las observaciones y antecedentes entregados por la aludida Comisión Investigadora de la Cámara serán considerados en la auditoría.

Sin embargo, en relación a los cuestionamientos en torno a porqué no se llamó a concurso público y se negoció directamente con SQM, la Contraloría se remite a lo ya fallado por la justicia.

El oficio menciona que los tribunales “ya resolvieron sobre la naturaleza jurídica y establecieron el carácter vinculante de la Estrategia Nacional del Litio, y también sobre la legalidad y procedencia de haber contratado directamente con SQM, de modo que esta Entidad Fiscalizadora ya no puede pronunciarse sobre tales materias”.

Respuesta de Codelco

La estatal precisó que la auditoría “da cuenta de la imposibilidad legal de ese organismo para pronunciarse sobre materias ya resueltas por los tribunales de justicia en relación con el acuerdo de asociación con SQM, y que confirma que no existen observaciones de fondo pendientes sobre dicho proceso”.

A esto agregó que “la auditoría permitirá ratificar la integridad, rigurosidad y solidez del proceso, incluyendo especialmente la contratación y el trabajo desarrollado por Morgan Stanley, asesor financiero que ha cumplido un rol fundamental en la estructuración de la asociación”.

Codelco contrató a Morgan Stanley en un proceso competitivo, dice la minera, siendo esta diferente a otros actores y destacada por su labor técnica, rigurosa y con visión de Estado.

Sobre la toma de razón pendiente por parte de Contraloría, Codelco afirma que está “a la espera”.

La toma de razón es lo último que resta para sellar el acuerdo entre Codelco y SQM, cuya asociación permitirá la explotación de litio en el Salar de Atacama hasta el 2060.