    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM

    La Corte Suprema cerró la puerta a la petición de Tianqi de no innovar en la batalla judicial por el acuerdo Codelco-SQM, cuyo objeto era, directamente, suspender la asociación entre las compañías. La Corte de Apelaciones ya rechazó el reclamo de Tianqi en noviembre. Ahora queda la decisión final del máximo tribunal.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    La Corte Suprema rechazó una solicitud ingresada por Tianqi para anular el acuerdo entre Codelco y SQM. Este martes, la Tercera Sala del máximo tribunal se pronunció sobre la orden de no innovar (ONI) que ingresó la firma china -dueña del 22% de SQM- el pasado 2 de diciembre, cuyo intento era la última bala que tenía para detener la asociación público-privada que explotará litio en el Salar de Atacama hasta 2060.

    “No encontrándose en ejecución el acto cuya suspensión se pretende por esta solicitud, no ha lugar a lo solicitado”, se lee en el documento de la Tercera Sala, integrada por los ministros Jean Pierre Matus, Gonzalo Enrique Ruz y los ministros suplentes Dobra Francisca Lusic, Roberto Ignacio Contreras y Juan Cristóbal Mera.

    La solicitud de Tianqi, que llegó a la Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara su reclamo el 11 de noviembre, pedía suspender los efectos de la decisión que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tomó en julio de 2024. Allí el organismo se pronunció a favor del actuar de SQM, que dejó la decisión del acuerdo con Codelco al directorio y no a los accionistas.

    En esa ocasión la compañía china -que elige a tres de ocho directores de SQM- requirió, “en consecuencia, suspender también la implementación del Acuerdo de Asociación para el Desarrollo Minero, Productivo, Comercial, Comunitario y Ambiental del Salar de Atacama suscrito por Sociedad Química y Minera de Chile S.A. y la Corporación Nacional del Cobre el 31 de mayo de 2024, mientras se tramita el presente recurso de apelación”.

    Ante ello, SQM no guardó silencio. La firma se defendió diciendo que “la única finalidad de Tianqi, con su reclamo y sus continuas solicitudes de suspensión, es entrabar la ejecución de una asociación con Codelco que es vital para la continuidad de la producción del litio en el Salar de Atacama”.

    Y agregó que la intención de la compañía “puede explicarse porque Tianqi es, paradojalmente, uno de los principales competidores de SQM en el mercado mundial del litio; y actúa anteponiendo sus propios intereses a los de la compañía en la que es accionista”.

    Al proceso le queda ahora la decisión final de la Corte Suprema relativa al reclamo que Tianqi inició en julio de 2024 contra la CMF en este caso, mientras que el acuerdo entre Codelco y SQM espera la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

    Dicho proceso tuvo un episodio peculiar: Corfo retiró y volvió a ingresar a la CGR los contratos claves para cerrar el acuerdo. Fue para “adecuar aspectos formales”, explicó. De todas formas, el reloj sigue corriendo y la fecha decisiva para sellar el acuerdo es el próximo 31 de diciembre.

    Más sobre:TianqiCodelco-SQMOrden de no innovarCorte Suprema

    COMENTARIOS

