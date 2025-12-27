Cómo se preparan las empresas para cumplir la ley Más Mujeres en Directorios que rige desde 2026

El 1 de enero del 2026 comenzará a regir uno de los cambios más relevantes en materia de gobiernos corporativos en los últimos años. En agosto de este año se promulgó la Ley Más Mujeres en Directorios, que promueve una cuota máxima de 60% de representación del mismo sexo en las mesas de las compañías supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La disposición legal estableció que a partir del primer día del 2026 comenzará a regir una cuota sugerida de un máximo de 80% de representación de un mismo sexo en los directorios, porcentaje que se mantendrá hasta 2028. Luego, entre 2029 y 2031 ese número se reducirá a 70%, para caer a 60% a partir de 2032. Dicho de otra manera, la presencia de hombres o mujeres -cuya representación se busca incentivar- deberá tener un mínimo de 20% en el primer trienio, para subir a 40% en seis años.

Esa cuota rige para todas las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales fiscalizadas por la CMF. Si bien el máximo es solo una sugerencia, el artículo 31 bis de la Ley indica que aquellas sociedades en que no se verifique el porcentaje recomendado, “reportarán a la Comisión las razones y fundamentos de tal situación”. La Ley estableció que las compañías que no cumplan con la cuota sugerida informarán a la CMF “a más tardar al quinto día hábil siguiente de la elección de directorio respectiva”.

Ese es uno de los aspectos que genera preocupación entre las empresas que, en el primer cuatrimestre de 2026, deberán renovar sus directorios en sus juntas anuales de accionistas, ya que partirá el porcentaje sugerido en sus mesas.

Fuentes consultadas para este reportaje explican que, en algunos casos, las compañías están emprendiendo la búsqueda con head hunters, mientras que en otros están analizando si las AFP, en su calidad de accionistas, pueden nombrar un mayor número de mujeres para cumplir con el mínimo sugerido.

Según Ornella Bono, socia fundadora y directora de Humanitas/Cornerstone Chile, “las empresas están mirando, entendiendo los plazos, porque hay muchas que ya cumplen la primera etapa, pero hay otras empresas que son filiales donde los directores son ejecutivos, y ahí las empresas elegirán a ejecutivas. Creo que para esta primera etapa los que ya cumplen están mirando; los que no, deben estar preocupados, pero en promedio ya está en torno al 20%”.

Más mujeres para los directorios

Un estudio de Chile Mujeres de noviembre de este año titulado Modelos de Diversidad de Género en los Directorio, el que fue apoyado por Caja La Araucana, indica que, en base a información de 2024 de 414 empresas, un 17,1% de los 2.830 cargos de directorio están ocupados por mujeres y un 82,9% por hombres. Además, el 33,1% son “empresas cero”: es decir, compañías donde la composición de su directorio es exclusivamente masculina.

El estudio proyectó un escenario de plena aplicación de la Ley y determinó que para evitar la activación de la cuota obligatoria, sería necesario reducir la proporción de “empresas cero” a menos de 5%, lo que supone incorporar 117 mujeres a puestos de directorio, y para alcanzar un 80% de cumplimiento de empresas que no superen el 60% de representación de un mismo sexo, se requiere aumentar en 394 los puestos ocupados por mujeres en 291 directorios de empresas y cinco puestos ocupados por hombres en tres directorios.

“En conjunto, se requeriría incrementar en al menos 511 las posiciones de directorio ocupadas por mujeres”, dice el reporte.

Y es que, según la ley, la CMF deberá realizar una evaluación no vinculante en 2028, pero en julio de 2031 el análisis será vinculante. El estudio de la CMF deberá evaluar si se han cumplido las siguientes condiciones: que un 80% o más del total de las sociedades anónimas cumplan con el porcentaje máximo señalado sobre la representación de personas de un mismo sexo dentro de sus directorios; y que menos de 5% del total de las sociedades anónimas cuenten con directorios integrados totalmente por personas de un mismo sexo (“empresas cero”).

Estos indicadores de evaluación comenzarán a aplicarse en el mes de julio del sexto año (2031), con exigencia inicial de un 70% de cumplimiento del primer indicador, que ascenderá a un 80% en la evaluación siguiente, es decir, a 10 años de publicación de la ley (julio 2035).

Si ambos indicadores se cumplen, el modelo se mantendrá en su carácter de cuota sugerida. En caso contrario, se activará un modelo de cuota obligatoria por cuatro años para aquellas organizaciones que, a la fecha de dicho cálculo, excedan el porcentaje máximo de representación de personas de un mismo sexo dentro de sus directorios.

María Ana Matthias, presidenta de Red Mujeres Alta Dirección, plantea que el número de mujeres a buscar por parte de las empresas podría ser un desafío, dependiendo de las características que busquen.

“Si buscan a quienes hayan tenido experiencia en directorios o en gerencias generales, lo más probable es que no las encuentren. Pero hay mujeres con experiencia en ciberseguridad, legal y finanzas. Hay mujeres especialistas en distintas disciplinas y hay un rol de las empresas también en desarrollar su propio talento femenino, prepararlas para en seis años más posiblemente tener ejecutivas que puedan asumir roles directivos”, explica Matthias.

En esa línea, María José Díaz, gerenta general de Chile Mujeres, explica que para que los cambios en materia de diversidad de género sean perdurables en el tiempo, “es imprescindible fortalecer también la participación femenina en otros niveles de liderazgo”, pues “lograr que más mujeres accedan a estos cargos requiere garantizar igualdad de oportunidades a lo largo de toda la trayectoria laboral, superando barreras estructurales, culturales y organizacionales que aún persisten”.

Renovación en empresas Ipsa

Entre las empresas Ipsa que deben renovar directorio en 2026 y cuya mesa actual no cumple con la representación mínima de un mismo género está Parque Arauco. La compañía de centros comerciales eligió su mesa actual en 2023, por lo que el próximo ejercicio deberá renovarla. Actualmente cuenta con nueve miembros, de los cuales sólo hay una mujer: Ana María Orellana, equivalente a un 11,1% de la mesa.

Ese mismo porcentaje se presenta en Latam Airlines. La compañía renovó la mesa en 2024 pero en septiembre de este año renunció Álvaro Fabián, lo que obliga legalmente a su renovación. El directorio está compuesto por nueve miembros, y Sonia Villalobos, es decir, también un 11,1%, es la única mujer.

Desde la compañía explicaron que “abordará la implementación de esta normativa, evaluando sus alcances dentro de los plazos legales y en línea con los estándares del grupo”, y agregaron que “reiteramos nuestro compromiso por avanzar en temas de principios de igualdad de oportunidades, antidiscriminación; además de tener un apego irrestricto a la normativa vigente”.

En tanto, Itaú Chile eligió su mesa directiva en 2023, por lo tanto, en 2026 deberá renovarla. En total cuenta con ocho cargos de director -Kevin Cowan renunció esta semana al ser designado como nuevo consejero del Banco Central- y hoy todos son hombres.

Desde el banco explicaron que “a partir del 1 de enero se incorporará al directorio de Banco Itaú Chile, Azucena Arbeleche, ex ministra de Economía y Finanzas de Uruguay”. Actualmente, Arbeleche es directora suplente, y su ingreso a la mesa como titular dejará a un mismo sexo con una representación de 85,7%.

“La renovación del directorio en el primer cuatrimestre de 2026 es una decisión de los accionistas, quienes seleccionan a nuevos integrantes en función de los desafíos estratégicos de Itaú y las normativas de gobierno corporativo”, argumentaron desde Itaú.

Otro grupo de empresas renovó su directorio en 2024, pero recientes renuncias de sus miembros los obligan por ley a renovar la mesa el 2026. Ese es el caso de CCU, que en julio comunicó la renuncia de María Gabriela Cadenas como directora. Actualmente en la mesa de 9 miembros no hay ninguna mujer.

Parque Arauco y CCU declinaron referirse al tema.

Un caso distinto es el de Banco de Chile. La entidad controlada por Citi y Quiñenco aprobó en noviembre la reducción del directorio desde 11 a nueve miembros. Dicha reducción se hará efectiva en la próxima junta de accionistas, instancia donde se elegirán a los nuevos representantes. Actualmente la mesa cuenta con Anita Holuigue y Sinéad O’Connor, equivalente a un 18,2%, pero con la reducción -de mantener a dos directores- superaría el 20% sugerido por ley.

Existe otro grupo de empresas Ipsa que el próximo año deberán renovar sus directorios pues se eligieron en 2023, y cuya composición actual ya cumple con la cuota sugerida. Ese es el caso de Santander, Sonda, Entel y Falabella. El banco cuenta ya con cuatro mujeres en el directorio mientras que la segunda cuenta con dos, tal como la empresa de telecomunicaciones y el retailer.

En tanto, CAP eligió directorio en 2024, pero en mayo renunció Tadashi Mizun, siendo reemplazado por Koji Uchino. Por tanto, este año debe renovar la mesa, aunque en su composición actual, dos de los siete miembros de la mesa son mujeres, cumpliendo el mínimo sugerido.

Lo mismo ocurre en SMU. Su directorio se eligió en 2024 pero en mayo de este año Raúl Sotomayor salió del directorio. En la mesa de nueve miembros hay dos mujeres: Pilar Doñabeitia y María Franscisca Saieh, por lo que la composición actual ya cumple con la cuota.

Sin embargo, la firma decidió realizar modificaciones legales para adaptarse a la ley. En su junta extraordinaria de accionistas del 18 de diciembre, acordó agregó en sus estatutos que “en la citación para renovar el directorio, se debe pedir a los accionistas una lista de candidatos, procurando que las nominaciones respeten los límites de representación por género”

Según la Ley, las compañías deberán contemplar en sus estatutos los mecanismos para garantizar que sus directorios no podrán estar compuestos por más de un 60% de personas de un mismo sexo.