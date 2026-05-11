SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Denuncias falsas: Senado inicia discusión de proyecto que sanciona acusaciones maliciosas

    La iniciativa crea un procedimiento especial y breve, ante el mismo tribunal que conoció la causa original para declarar la falsedad de la denuncia. Para ello, el denunciado que haya sido absuelto o sobreseído puede solicitar la declaración.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    La senadora Kaiser, junto a sus pares Ossandón, Gatica y Lee.

    El próximo martes, a las 11.15, la Comisión de Familia que preside la senadora Vanessa Kaiser (libertaria) iniciará la discusión del proyecto de ley contra las denuncias falsas.

    Esta iniciativa, de autoría de la misma Kaiser, junto a las senadoras Andrea Balladares (RN) y María José Gatica (RN) sus pares Manuel José Ossandón (RN) y Enrique van Rysselberghe (UDI), establece sanciones en el caso de acusaciones, denuncias o querellas que no sean verídicas en materia de delitos sexuales o asuntos familiares, entre otros. Además considera mecanismos reparatorios.

    Una moción similar había presentado a inicios de este año un grupo de diputados, algunos afectados por estos episodios que nunca fueron comprobados, en compañía del actor Cristián Campos, quien fue sobreseído definitivamente en 2025 de la querella por abuso sexual presentada por su exhijastra, Raffaella Di Girolamo.

    No obstante, ese proyecto nunca fue puesto en discusión debido a la fuerte resistencia que había en la Cámara.

    “Este proyecto de ley no limita ni desincentiva la denuncia de delitos o infracciones reales ni menos pretende hacerlo. Al contrario, fortalece el sistema para distinguir entre víctimas reales, que se atreven a denunciar legítimamente a quien comete un hecho infraccional o que reviste caracteres de delito, y aquellas denuncias meramente instrumentales. La exigencia de declaración judicial previa de falsedad de ese tipo de denuncias instrumentales -con estándares de dolo o culpa grave-, asegura que sólo se sancione a quien mintió deliberadamente o con manifiesta negligencia”, señala la moción empujada por la senadora Kaiser.

    En lo medular, la iniciativa crea un procedimiento especial, breve y concentrado, ante el mismo tribunal que conoció la causa original para declarar la falsedad de la denuncia. Para ello el denunciado que haya sido absuelto o sobreseído puede solicitar la declaración.

    La retractación oportuna del falso denunciante se premia como atenuante muy calificada, por lo que incentiva parcialmente la corrección del daño.

    De igual manera, se incentiva la devolución del aprovechamiento patrimonial indebido.

    La iniciativa contempla penas que van desde 541 días hasta 5 años de presidio, además de multas de entre 21 y 60 UTM para quienes sean condenados por formular acusaciones falsas.

    Se establece además, un mecanismo reparatorio que incluye indemnización, eliminación de registros, retractación pública y condena en costas.

    Adicionalmente, fija responsabilidades para peritos, psicólogos, personal médico y otros profesionales que, actuando con dolo o culpa grave, emitan informes falsos o sin sustento técnico.

    “Así se reconoce que el daño a la honra y al vínculo familiar no se repara sólo con la absolución del o de la falsamente denunciado”, dice la moción.

    “Denunciar es un derecho, denunciar falsamente es un crimen. No se puede utilizar a los tribunales de familia ni al sistema de justicia chileno para destruir el vínculo entre un padre o una madre con sus hijos. Nuestro objetivo es proteger a las víctimas reales, pero también sancionar con firmeza a quienes manipulan el sistema judicial con fines maliciosos”, señaló la senadora Kaiser.

    Más sobre:PolíticaDenuncias FalsasVanessa Kaiser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos detenidos deja persecución por el centro de Santiago: sujetos condujeron contra el tránsito

    Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de los cinco franceses repatriados desde el ‘MV Hondius’

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    6 formas para evitar el estrés laboral y los dolores de cabeza, según una neuróloga

    Hamas acusa a Israel de intentar “mantener Gaza en un estado de caos” con sus bombardeos contra la Franja

    Lo más leído

    1.
    Por “tsunami” de indicaciones: bancada PPD-Independientes condena hostigamiento a diputado Jaime Araya

    Por “tsunami” de indicaciones: bancada PPD-Independientes condena hostigamiento a diputado Jaime Araya

    2.
    Desmarcados del “tsunami”: bancada DC presentará indicaciones “prudentes y técnicamente justificadas” a megarreforma

    Desmarcados del “tsunami”: bancada DC presentará indicaciones “prudentes y técnicamente justificadas” a megarreforma

    3.
    Kast cumple su segundo mes en La Moneda, en medio de una compleja instalación y del difícil escenario que enfrenta la megarreforma

    Kast cumple su segundo mes en La Moneda, en medio de una compleja instalación y del difícil escenario que enfrenta la megarreforma

    4.
    Bancada de independientes-PPD se desmarca del “tsunami” de indicaciones planteado por la oposición

    Bancada de independientes-PPD se desmarca del “tsunami” de indicaciones planteado por la oposición

    5.
    Por unanimidad: Cámara despacha a ley proyecto que evita que condenados por VIF accedan a pensión de sobrevivencia

    Por unanimidad: Cámara despacha a ley proyecto que evita que condenados por VIF accedan a pensión de sobrevivencia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Extienden alerta ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: revisa la restricción vehicular

    Extienden alerta ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: revisa la restricción vehicular

    Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

    Dos detenidos deja persecución por el centro de Santiago: sujetos condujeron contra el tránsito
    Chile

    Dos detenidos deja persecución por el centro de Santiago: sujetos condujeron contra el tránsito

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast cumple su segundo mes en La Moneda, en medio de una compleja instalación y del difícil escenario que enfrenta la megarreforma

    Fuerza de ventas de las isapres cierra 2025 en su mayor nivel en cuatro años
    Negocios

    Fuerza de ventas de las isapres cierra 2025 en su mayor nivel en cuatro años

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad

    Lo que declaró Michael Clark a la CMF: “No participo en la propiedad de ninguna de las empresas del grupo Sartor”

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador
    Tendencias

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    6 formas para evitar el estrés laboral y los dolores de cabeza, según una neuróloga

    La frustración de Daniel Garnero tras el empate de la UC con Ñublense: “No supimos administrar el partido”
    El Deportivo

    La frustración de Daniel Garnero tras el empate de la UC con Ñublense: “No supimos administrar el partido”

    La nueva súplica de la hija de Nelson Acosta tras ser internado de urgencia: “Quiero cumplir con el deseo de mi padre”

    Con Palavecino de “villano”: la UC recibe un golpe bajo de Ñublense y queda colgando de la Copa de la Liga

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Una historia en clave Agatha Christine y con Hugh Jackman: llega la alabada Las Ovejas Detectives
    Cultura y entretención

    Una historia en clave Agatha Christine y con Hugh Jackman: llega la alabada Las Ovejas Detectives

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes

    El Agente Secreto y El Eternauta se imponen en los Premios Platino 2026

    Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de los cinco franceses repatriados desde el ‘MV Hondius’
    Mundo

    Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de los cinco franceses repatriados desde el ‘MV Hondius’

    Hamas acusa a Israel de intentar “mantener Gaza en un estado de caos” con sus bombardeos contra la Franja

    Irán defiende que su última propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra es “legítima” y “generosa”

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?