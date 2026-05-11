Denuncias falsas: Senado inicia discusión de proyecto que sanciona acusaciones maliciosas

El próximo martes, a las 11.15, la Comisión de Familia que preside la senadora Vanessa Kaiser (libertaria) iniciará la discusión del proyecto de ley contra las denuncias falsas.

Esta iniciativa, de autoría de la misma Kaiser, junto a las senadoras Andrea Balladares (RN) y María José Gatica (RN) sus pares Manuel José Ossandón (RN) y Enrique van Rysselberghe (UDI), establece sanciones en el caso de acusaciones, denuncias o querellas que no sean verídicas en materia de delitos sexuales o asuntos familiares, entre otros. Además considera mecanismos reparatorios.

Una moción similar había presentado a inicios de este año un grupo de diputados, algunos afectados por estos episodios que nunca fueron comprobados, en compañía del actor Cristián Campos, quien fue sobreseído definitivamente en 2025 de la querella por abuso sexual presentada por su exhijastra, Raffaella Di Girolamo.

No obstante, ese proyecto nunca fue puesto en discusión debido a la fuerte resistencia que había en la Cámara.

“Este proyecto de ley no limita ni desincentiva la denuncia de delitos o infracciones reales ni menos pretende hacerlo. Al contrario, fortalece el sistema para distinguir entre víctimas reales, que se atreven a denunciar legítimamente a quien comete un hecho infraccional o que reviste caracteres de delito, y aquellas denuncias meramente instrumentales. La exigencia de declaración judicial previa de falsedad de ese tipo de denuncias instrumentales -con estándares de dolo o culpa grave-, asegura que sólo se sancione a quien mintió deliberadamente o con manifiesta negligencia”, señala la moción empujada por la senadora Kaiser.

En lo medular, la iniciativa crea un procedimiento especial, breve y concentrado, ante el mismo tribunal que conoció la causa original para declarar la falsedad de la denuncia. Para ello el denunciado que haya sido absuelto o sobreseído puede solicitar la declaración.

La retractación oportuna del falso denunciante se premia como atenuante muy calificada, por lo que incentiva parcialmente la corrección del daño.

De igual manera, se incentiva la devolución del aprovechamiento patrimonial indebido.

La iniciativa contempla penas que van desde 541 días hasta 5 años de presidio, además de multas de entre 21 y 60 UTM para quienes sean condenados por formular acusaciones falsas.

Se establece además, un mecanismo reparatorio que incluye indemnización, eliminación de registros, retractación pública y condena en costas.

Adicionalmente, fija responsabilidades para peritos, psicólogos, personal médico y otros profesionales que, actuando con dolo o culpa grave, emitan informes falsos o sin sustento técnico.

“Así se reconoce que el daño a la honra y al vínculo familiar no se repara sólo con la absolución del o de la falsamente denunciado”, dice la moción.

“Denunciar es un derecho, denunciar falsamente es un crimen. No se puede utilizar a los tribunales de familia ni al sistema de justicia chileno para destruir el vínculo entre un padre o una madre con sus hijos. Nuestro objetivo es proteger a las víctimas reales, pero también sancionar con firmeza a quienes manipulan el sistema judicial con fines maliciosos”, señaló la senadora Kaiser.