Trump afirma que EE.UU. manejará Venezuela hasta dar “una transición adecuada” y que Maduro y su esposa “enfrentarán la justicia”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordó la tarde de este sábado el futuro de Venezuela, luego que el Ejército estadounidense realizara una serie de ataques en aquella nación que finalmente desembocaron en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Previo a esta conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Trump había informado al mundo de la captura de Maduro a través de su red social Truth Social.

Posteriormente, en conversación con Fox News, habría mencionado que Maduro y su esposa estaban a bordo del USS Iwo Jima, camino a Nueva York para ser juzgado por los tribunales de aquella ciudad.

Hecho que volvió a reafirmar con otro posteo en Truth Social, solo minutos antes de la conferencia en Mar-a-Lago. Publicó una foto de Nicolás Maduro en el buque de guerra estadounidense. En ella se observa con los ojos tapados y esposado, llevando en sus manos una botella de agua.

Alrededor de las 13:40, Trump se presentó en conjunto al secretario de Estado, Marco Rubio para abordar la captura del mandatario y el futuro de la nación caribeña en adelante.

“Esta fue una de las demostraciones más impresionantes, eficaces y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos. Y si lo piensas bien, hemos hecho otras cosas buenas, como el ataque a Soleimani, el ataque a al-Baghdadi y la destrucción y aniquilación de las instalaciones nucleares iraníes recientemente en una operación conocida como Martillo de Medianoche, todas ellas ejecutadas y llevadas a cabo a la perfección”, comenzó explicando Trump.

“Ninguna nación del mundo podría lograr lo que Estados Unidos logró ayer o, francamente, en tan poco tiempo”, agregó al respecto.

En su alocución, enfatizó que tanto Maduro como Flores “enfrentarán la justicia estadounidense” en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, en particular por su presunta participación en el denominado “Cartel de los Soles”.

Además, señaló que “no falleció ningún servidor estadounidense ni se perdió ningún instrumento militar estadounidense”.

Resaltó que el ataque tuvo como principal objeto el detener el flujo del narcotráfico hacia Estados Unidos y que habrían neutralizado “el 97% de las drogas que provienen del mar”.

Tras ello, habló respecto al futuro más cercano de Venezuela y cómo funcionaría la administración del país. “Vamos a manejar el país hasta el momento en que podamos dar una juiciosa entrega” , enfatizó.

El futuro de Venezuela

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente. Por lo tanto, no queremos que nadie más se involucre en ocupar el cargo y nos encontremos en la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, detalló sobre la nueva administración del país.

“ Así que vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata . Y tiene que ser sensata, porque eso es lo que nos caracteriza. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren volver a su país”, agregó sobre el gobierno de Venezuela.

“Es su patria. No podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga en cuenta el bien del pueblo venezolano se haga con el control de Venezuela. Ya hemos tenido décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda. Ahora estamos allí. Y lo que la gente no entiende, pero entiende cuando lo digo, es que ahora estamos allí, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada”, concluyó sobre el tema.

Tras su alocución y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, el Secretario de Estado Marco Rubio y el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, explicó a los medios que “estarían designando personas para asumir el cargo”. Sin embargo, no dio nombres o más detalles sobre esta nueva administración en Venezuela.

La acción militar que llevó a la captura de Maduro

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, el Ejército y la Armada estadounidense habrían realizado una serie de ataques contra objetivos militares con el objeto de conseguir el momento ideal para la captura de Maduro.

Explosiones en la capital Caracas, además de en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua se habrían llevado a cabo en la oscuridad de la noche.

Por ejemplo, se reportaron fuertes bombardeos en el cuartel de La Carlota y en la antena de telecomunicaciones de El Volcán.

Mientras tanto, la operación permitió sacar a Maduro y a su esposa Cilia Flores del país durante la madrugada. Fueron transportados en un helicóptero de la Fuerza Aérea estadounidense y llevados al USS Iwo Jima, con destino a Nueva York.

Antes de la conferencia en Mar-a-Lago, tanto el vicepresidente JD Vance como la fiscal general Pam Bondi abordaron el próximo futuro judicial que enfrentaría Maduro en Estados Unidos.

Vance escribió al respecto en X: “El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. Maduro es la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio".