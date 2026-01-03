SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump afirma que EE.UU. manejará Venezuela hasta dar “una transición adecuada” y que Maduro y su esposa “enfrentarán la justicia”

    El presidente estadounidense detalló en Mar-a-Lago el futuro cercano de la nación caribeña tras los ataques de la noche del viernes y la captura de Maduro y su esposa. Enfatizó que han "neutralizado el 97% de las drogas que provienen del mar" y que manejarán el país "hasta el momento en que podamos dar una juiciosa entrega".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordó la tarde de este sábado el futuro de Venezuela, luego que el Ejército estadounidense realizara una serie de ataques en aquella nación que finalmente desembocaron en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    Previo a esta conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Trump había informado al mundo de la captura de Maduro a través de su red social Truth Social.

    Posteriormente, en conversación con Fox News, habría mencionado que Maduro y su esposa estaban a bordo del USS Iwo Jima, camino a Nueva York para ser juzgado por los tribunales de aquella ciudad.

    Hecho que volvió a reafirmar con otro posteo en Truth Social, solo minutos antes de la conferencia en Mar-a-Lago. Publicó una foto de Nicolás Maduro en el buque de guerra estadounidense. En ella se observa con los ojos tapados y esposado, llevando en sus manos una botella de agua.

    Alrededor de las 13:40, Trump se presentó en conjunto al secretario de Estado, Marco Rubio para abordar la captura del mandatario y el futuro de la nación caribeña en adelante.

    Esta fue una de las demostraciones más impresionantes, eficaces y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos. Y si lo piensas bien, hemos hecho otras cosas buenas, como el ataque a Soleimani, el ataque a al-Baghdadi y la destrucción y aniquilación de las instalaciones nucleares iraníes recientemente en una operación conocida como Martillo de Medianoche, todas ellas ejecutadas y llevadas a cabo a la perfección”, comenzó explicando Trump.

    “Ninguna nación del mundo podría lograr lo que Estados Unidos logró ayer o, francamente, en tan poco tiempo”, agregó al respecto.

    El presidente Donald Trump Facebook @DonaldTrump

    En su alocución, enfatizó que tanto Maduro como Flores “enfrentarán la justicia estadounidense” en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, en particular por su presunta participación en el denominado “Cartel de los Soles”.

    Además, señaló que “no falleció ningún servidor estadounidense ni se perdió ningún instrumento militar estadounidense”.

    Resaltó que el ataque tuvo como principal objeto el detener el flujo del narcotráfico hacia Estados Unidos y que habrían neutralizado “el 97% de las drogas que provienen del mar”.

    Tras ello, habló respecto al futuro más cercano de Venezuela y cómo funcionaría la administración del país. “Vamos a manejar el país hasta el momento en que podamos dar una juiciosa entrega”, enfatizó.

    El futuro de Venezuela

    Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente. Por lo tanto, no queremos que nadie más se involucre en ocupar el cargo y nos encontremos en la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, detalló sobre la nueva administración del país.

    Así que vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata. Y tiene que ser sensata, porque eso es lo que nos caracteriza. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren volver a su país”, agregó sobre el gobierno de Venezuela.

    “Es su patria. No podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga en cuenta el bien del pueblo venezolano se haga con el control de Venezuela. Ya hemos tenido décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda. Ahora estamos allí. Y lo que la gente no entiende, pero entiende cuando lo digo, es que ahora estamos allí, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada”, concluyó sobre el tema.

    Tras su alocución y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, el Secretario de Estado Marco Rubio y el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, explicó a los medios que “estarían designando personas para asumir el cargo”. Sin embargo, no dio nombres o más detalles sobre esta nueva administración en Venezuela.

    La acción militar que llevó a la captura de Maduro

    Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, el Ejército y la Armada estadounidense habrían realizado una serie de ataques contra objetivos militares con el objeto de conseguir el momento ideal para la captura de Maduro.

    Explosiones en la capital Caracas, además de en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua se habrían llevado a cabo en la oscuridad de la noche.

    Por ejemplo, se reportaron fuertes bombardeos en el cuartel de La Carlota y en la antena de telecomunicaciones de El Volcán.

    Mientras tanto, la operación permitió sacar a Maduro y a su esposa Cilia Flores del país durante la madrugada. Fueron transportados en un helicóptero de la Fuerza Aérea estadounidense y llevados al USS Iwo Jima, con destino a Nueva York.

    Antes de la conferencia en Mar-a-Lago, tanto el vicepresidente JD Vance como la fiscal general Pam Bondi abordaron el próximo futuro judicial que enfrentaría Maduro en Estados Unidos.

    Vance escribió al respecto en X: “El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. Maduro es la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio".

    Por su parte, Bondi detalló que Maduro ha sido acusado de “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpNicolás MaduroVenezuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Cártel de los Soles, la organización criminal que Trump acusó a Maduro de liderar

    Cardenal Fernando Chomalí llama a que prime el diálogo y la paz común ante situación en Venezuela

    Una entrevista nocturna en Caracas: la última aparición de Nicolás Maduro antes de su captura

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y “primera combatiente” del régimen venezolano

    Donald Trump comparte primera imagen de Nicolás Maduro tras operación militar que derivó en su captura

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”

    Lo más leído

    1.
    María Corina Machado llama a los venezolanos a movilizarse tras captura de Nicolás Maduro

    María Corina Machado llama a los venezolanos a movilizarse tras captura de Nicolás Maduro

    2.
    Una entrevista nocturna en Caracas: la última aparición de Nicolás Maduro antes de su captura

    Una entrevista nocturna en Caracas: la última aparición de Nicolás Maduro antes de su captura

    3.
    Futuro liderazgo de Venezuela, entrada de EE.UU. a la industria petrolera: las definiciones de Trump sobre la captura de Maduro

    Futuro liderazgo de Venezuela, entrada de EE.UU. a la industria petrolera: las definiciones de Trump sobre la captura de Maduro

    4.
    Citando a Marco Rubio: senador republicano sostiene que Maduro sería juzgado en EE.UU.

    Citando a Marco Rubio: senador republicano sostiene que Maduro sería juzgado en EE.UU.

    5.
    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cardenal Fernando Chomalí llama a que prime el diálogo y la paz común ante situación en Venezuela
    Chile

    Cardenal Fernando Chomalí llama a que prime el diálogo y la paz común ante situación en Venezuela

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”

    Republicanos valoran captura de Maduro y apuntan a colaboración para restaurar “orden, democracia y paz” en Venezuela

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática
    Negocios

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    Turboman está de vuelta: Eduardo Vargas se presentará este lunes en la pretemporada de la U
    El Deportivo

    Turboman está de vuelta: Eduardo Vargas se presentará este lunes en la pretemporada de la U

    Colo Colo comienza la pretemporada con Cristián Zavala en sus filas

    La Serena da el golpe en el mercado de fichajes al incorporar a volante con pasos por LaLiga y la Serie A de Italia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    El Cártel de los Soles, la organización criminal que Trump acusó a Maduro de liderar
    Mundo

    El Cártel de los Soles, la organización criminal que Trump acusó a Maduro de liderar

    Una entrevista nocturna en Caracas: la última aparición de Nicolás Maduro antes de su captura

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y “primera combatiente” del régimen venezolano

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año