    Mundo

    “Le dije que básicamente se rindiera”: Trump aborda captura de Maduro y dice que el mandatario “va camino a Nueva York”

    El presidente estadounidense destacó el trabajo del ejército y la Armada de su país en la captura del mandatario venezolano y las acciones militares en este territorio.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    "Le dije que básicamente se rindiera": Trump aborda captura de Maduro y dice que el mandatario "va camino a Nueva York"

    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordó en una entrevista con Fox News la captura la madrugada de este sábado del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    El anuncio lo realizó el mismo Trump a través de su red social, Truth Social. “Los Estados Unidos de América han llevado a cabo exitosamente un gran ataque contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, que ha sido, junto a su esposa, capturados y sacados de su país”, escribió en una publicación durante la madrugada del sábado.

    La acción también involucró ataques en Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

    Respecto a esta situación, el mandatario estadounidense habría explicado que observó la operación del ejército estadounidense desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida.

    Es que fue algo increíble, el trabajo increíble que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así”, señaló respecto a la operación en suelo venezolano.

    Consultado respecto a anteriores propuestas para dar por terminado el mandato de Maduro, Trump señaló durante la entrevista que habría hablado con él durante la semana pasada y que básicamente le habría dicho que “tenía que rendirse. Estuvo cerca, pero al final no lo hizo”.

    “Teníamos que hacer algo mucho más preciso, mucho más potente. Esto fue mucho más potente que cualquier otra cosa que hubiéramos podido hacer. Es increíble. Y aprendimos mucho, aprendimos muchas cosas. Pero este fue un símbolo muy importante”, explicó Trump.

    También se refirió a la posibilidad de que la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado tomara el poder tras la captura de Maduro.

    Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo. Tienen un vicepresidente, como ya sabes. Quiero decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, ya sabes, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza, igual que mis elecciones fueron una vergüenza. El 2020 fue una vergüenza y, ya sabes, una verdadera vergüenza”, declaró al respecto.

    Además, también abordó una eventual reacción internacional, especialmente desde China, luego que el viernes el mismo Maduro se hubiera reunido con un representante de Xi Jinping en Venezuela.

    No sé nada al respecto, pero tengo una muy buena relación con el Presidente Xi, no resultará un problema y ellos tendrán petróleo. Vamos a permitir que la gente tenga petróleo, pero no podemos arriesgarnos después de haber hecho esto de dejar que otra persona se hiciera cargo de lo que tenemos que hacer otra vez”, explicó.

    Finalmente, consultado sobre el destino de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump explicó que “bueno, se dirigirán a Nueva York. Ya sabes, fueron acusados en Nueva York”. Además, señaló que estarían en el barco Iwo Jima para prontamente ser llevados a Nueva York.

