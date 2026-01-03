Congresistas Republicanos y Demócratas se dividen tras anuncio de Trump de captura de Nicolás Maduro

Diversas reacciones ha generado en los congresistas estadounidenses el anuncio por parte del presidente Donald Trump de su par venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego que durante la noche del viernes y la madrugada del sábado se realizaran una serie de ataques en territorio venezolano.

El senador Mike Lee, representante de Utah, señaló que espera “con interés saber qué podría justificar constitucionalmente esta acción, si es que hay algo, en ausencia de una declaración de guerra o de una autorización para el uso de la fuerza militar”.

Posteriormente, señaló que mantuvo una conversación con el secretario de Estado Marco Rubio en que le habría explicado que la captura de Maduro “se encuadre dentro de la autoridad inherente del presidente , en virtud del artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”.

Por su parte, Carlos Giménez, representante republicano en Florida, agradeció a Trump por la acción en Venezuela y “cambiar el curso de la historia en nuestro hemisferio”.

“Acabo de hablar con el secretario de Estado Marco Rubio y puedo decir con absoluta confianza: la decisiva acción de hoy es el equivalente en este hemisferio a la caída del Muro de Berlín . Marca el comienzo del fin de los regímenes narcoterroristas que han aterrorizado a su pueblo, inundado nuestras comunidades con drogas mortales y desestabilizado las Américas", declaró.

Tom Cotton, senador por Arkansas, justificó la acción en suelo venezolano señalando que “Nicolás Maduro no solo era un dictador ilegítimo, sino que también dirigía una vasta operación de tráfico de drogas”.

“Acabo de hablar con Marco Rubio, quien me ha confirmado que Maduro se encuentra bajo custodia de Estados Unidos y que será juzgado por sus crímenes contra nuestros ciudadanos. Felicito al presidente Trump y a nuestras valientes tropas y agentes del orden por esta increíble operación ”, señaló el representante republicano.

Jim McGovern, de la Cámara de Representantes en Minnesota, dijo sobre la captura de Maduro que “sin la autorización del Congreso, y con la gran mayoría de los estadounidenses en contra de la acción militar, Trump acaba de lanzar un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela”.

“Dice que no tenemos suficiente dinero para la atención médica de los estadounidenses, pero ¿de alguna manera tenemos fondos ilimitados para la guerra?“, agregó el parlamentario demócrata.

También del Partido Demócrata, Andy Kim, senador por Nueva Jersey, cargó contra Rubio y Hegseth y dijo que “ mintieron descaradamente al Congreso ” tras haber señalado que las acciones en Venezuela “no se trataba de un cambio de régimen”.

“Este ataque no representa fuerza. No es una política exterior sensata. Pone en peligro a los estadounidenses en Venezuela y en la región, y envía una señal horrible y perturbadora a otros líderes poderosos de todo el mundo de que atacar a un jefe de Estado es una política aceptable para el Gobierno de Estados Unidos”, señaló al respecto.

Desde el mismo partido, Melanie Stansbury, representante de Nuevo México, enfatizó en la ilegalidad de los ataques en suelo venezolano.