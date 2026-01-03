SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Congresistas Republicanos y Demócratas se dividen tras anuncio de Trump de captura de Nicolás Maduro

    El mandatario venezolano habría sido capturado junto a su esposa, Cilia Flores, mientras Estados Unidos ejecutaba una serie de ataques en Venezuela durante la madrugada del sábado.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Congresistas Republicanos y Demócratas se dividen tras anuncio de Trump de captura de Nicolás Maduro

    Diversas reacciones ha generado en los congresistas estadounidenses el anuncio por parte del presidente Donald Trump de su par venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego que durante la noche del viernes y la madrugada del sábado se realizaran una serie de ataques en territorio venezolano.

    El senador Mike Lee, representante de Utah, señaló que espera “con interés saber qué podría justificar constitucionalmente esta acción, si es que hay algo, en ausencia de una declaración de guerra o de una autorización para el uso de la fuerza militar”.

    Posteriormente, señaló que mantuvo una conversación con el secretario de Estado Marco Rubio en que le habría explicado que la captura de Maduro “se encuadre dentro de la autoridad inherente del presidente, en virtud del artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”.

    Por su parte, Carlos Giménez, representante republicano en Florida, agradeció a Trump por la acción en Venezuela y “cambiar el curso de la historia en nuestro hemisferio”.

    “Acabo de hablar con el secretario de Estado Marco Rubio y puedo decir con absoluta confianza: la decisiva acción de hoy es el equivalente en este hemisferio a la caída del Muro de Berlín. Marca el comienzo del fin de los regímenes narcoterroristas que han aterrorizado a su pueblo, inundado nuestras comunidades con drogas mortales y desestabilizado las Américas", declaró.

    Tom Cotton, senador por Arkansas, justificó la acción en suelo venezolano señalando que “Nicolás Maduro no solo era un dictador ilegítimo, sino que también dirigía una vasta operación de tráfico de drogas”.

    “Acabo de hablar con Marco Rubio, quien me ha confirmado que Maduro se encuentra bajo custodia de Estados Unidos y que será juzgado por sus crímenes contra nuestros ciudadanos. Felicito al presidente Trump y a nuestras valientes tropas y agentes del orden por esta increíble operación”, señaló el representante republicano.

    Jim McGovern, de la Cámara de Representantes en Minnesota, dijo sobre la captura de Maduro que “sin la autorización del Congreso, y con la gran mayoría de los estadounidenses en contra de la acción militar, Trump acaba de lanzar un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela”.

    “Dice que no tenemos suficiente dinero para la atención médica de los estadounidenses, pero ¿de alguna manera tenemos fondos ilimitados para la guerra?“, agregó el parlamentario demócrata.

    También del Partido Demócrata, Andy Kim, senador por Nueva Jersey, cargó contra Rubio y Hegseth y dijo que “mintieron descaradamente al Congreso” tras haber señalado que las acciones en Venezuela “no se trataba de un cambio de régimen”.

    “Este ataque no representa fuerza. No es una política exterior sensata. Pone en peligro a los estadounidenses en Venezuela y en la región, y envía una señal horrible y perturbadora a otros líderes poderosos de todo el mundo de que atacar a un jefe de Estado es una política aceptable para el Gobierno de Estados Unidos”, señaló al respecto.

    Desde el mismo partido, Melanie Stansbury, representante de Nuevo México, enfatizó en la ilegalidad de los ataques en suelo venezolano.

    “La Casa Blanca confirma esta noche las operaciones militares estadounidenses en Venezuela. Seamos claros: estos ataques son ilegales. El presidente no tiene autoridad para declarar la guerra ni emprender operaciones militares a gran escala sin el Congreso. El Congreso debe actuar para frenarlo. De inmediato", criticó.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosCongresoVenezuelaNicolás MaduroRepublicanoDemócrata

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participó de acciones militares en Venezuela

    “Le dije que básicamente se rindiera”: Trump aborda captura de Maduro y dice que el mandatario “va camino a Nueva York”

    “Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional

    JD Vance tras captura de Maduro: “Es el más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”

    Martínez (FA) sostiene que “condenar el autoritarismo” de Maduro no puede “justificar la intervención extranjera”

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    2.
    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    3.
    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    4.
    Reportan bombardeos contra el Cuartel de la Montaña 4F, el mausoleo militar con los restos de Hugo Chávez

    Reportan bombardeos contra el Cuartel de la Montaña 4F, el mausoleo militar con los restos de Hugo Chávez

    5.
    Cuál es la Fuerza Delta de Estados Unidos que capturó a Maduro

    Cuál es la Fuerza Delta de Estados Unidos que capturó a Maduro

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    “Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional
    Chile

    “Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional

    Martínez (FA) sostiene que “condenar el autoritarismo” de Maduro no puede “justificar la intervención extranjera”

    “Muchos de ellos vuelven a sentir esperanza”: Matthei por acciones militares de EE.UU. en Venezuela

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática
    Negocios

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”
    El Deportivo

    El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”

    Los pilotos chilenos tienen un correcto inicio en la primera jornada del Dakar 2026

    Arranca la pretemporada en la U: el primer cara a cara de Paqui Meneghini con la cantera azul contó con Marcelo Díaz

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”
    Cultura y entretención

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    Los años más salvajes de Charly García en un nuevo libro: “Se recuerda más el salto a la pileta que los discos”

    Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participó de acciones militares en Venezuela
    Mundo

    Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participó de acciones militares en Venezuela

    “Le dije que básicamente se rindiera”: Trump aborda captura de Maduro y dice que el mandatario “va camino a Nueva York”

    JD Vance tras captura de Maduro: “Es el más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año