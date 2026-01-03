Martínez (FA) sostiene que “condenar el autoritarismo” de Maduro no puede “justificar la intervención extranjera”. Foto: Mario Tellez/La Tercera

Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, el domicilio político del Presidente Gabriel Boric, publicó en su cuenta de X sus impresiones respecto a las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela durante estas últimas horas.

“Hoy quien más debe preocuparnos es el pueblo venezolano, su seguridad e integridad es fundamental. La crisis en Venezuela debe ser superada por el camino de la paz, respetando su soberanía”, escribió en la publicación.

Estas declaraciones van en línea con lo expresado por el mandatario Gabriel Boric, quien en sus redes sociales señaló su “preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela”.

De la misma forma, la timonel del Frente Amplio, además señaló en su publicación que rechazaban categóricamente la violación del Derecho Internacional, que consideran, está siendo cometida por Estados Unidos.

“Condenar el autoritarismo y el fraude de Maduro no puede llevarnos a justificar la intervención extranjera, que nunca ha traído democracia ni paz a los pueblos de América Latina”. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio