Romer Rubio, opositor del régimen venezolano en Chile: “El propio Nicolás Maduro ha generado que sea la fuerza la que imponga su salida”

La madrugada de este sábado, Romer Rubio, abogado venezolano y académico de la Escuela de Gobierno de la U. Andrés Bello en Chile, se levantó al baño como de costumbre, pero en esta ocasión algo diferente pasaba, relata el opositor al régimen de Nicolás Maduro.

El exconcejal de Maracaibo, quien llegó a Chile en 2018, afirma que al despertar miró su teléfono y tenía 50 llamadas y 23 videollamadas perdidas, y mil mensajes de WhatsApp. Del otro lado, Rubio tenía las primeras informaciones respecto a la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, así como también de los ataques a puntos estratégicos al interior de territorio venezolano.

“Dije ‘algo está pasando. Cuando vi, efectivamente no lo podía creer y comencé a ver y efectivamente sí, estaba ocurriendo algo”, señala Rubio en conversación con La Tercera.

Personalmente como venezolano, ¿qué significa esta noticia?

La verdad que es con impacto, porque es como que tú sueñas con que Venezuela sea libre y realmente yo nunca le puse como tanta determinación en cuanto a la forma, sino en cuanto a ese sueño. Y el hecho de ver o tener información de que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por el gobierno de los Estados Unidos, habla de un golpe letal al régimen chavista y que abre una enorme oportunidad para que Venezuela, que Venezuela retorne a la democracia.

Respecto a eso de la forma que dice, ¿esperaba que fuera así?

Como un venezolano que cree en la democracia, hubiese querido que el fin del régimen hubiese sido a través de las urnas electorales y que el resultado de julio de 2024 fuera un resultado de la democracia. Y que el fin del régimen de Maduro hubiese dado cierre a ese ciclo de perversión venezolana y que hubiese retornado a la democracia como corresponde. Sin embargo, sabiendo la negativa por parte del régimen de Nicolás Maduro de aceptar lo que es la voluntad ciudadana, eso aproximaba a que cualquier salida de fuerza comenzara a tener mucho mayor fuerza como en efecto término ocurriendo..

¿Qué sabe de la situación actualmente en Venezuela?

Primero hay un nivel de tensión y de, digamos, expectativa, de incertidumbre, tanto para los venezolanos que estamos viviendo, como para los que están fuera, como los que están dentro. Y bueno, lo que va a ocurrir va a depender también de cómo actúen los agentes del régimen que quedan en Venezuela. Es decir, tenemos unas declaraciones de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en el cual ella, al igual que Diosdado Cabello, parece tratar de alentar la consolidación de unas guerrillas armadas en defensa de la revolución, y eso, por supuesto, complejiza un poco más cualquier escenario. Pero creo que es un elemento relevante saber qué tanto, digamos, respaldo dentro de sus minorías ellos pueden contar, porque al final esto no se trata de quién tiene más y quién tiene menos, sino que si lo que ellos tienen, tienen la disposición de, a través de un levantamiento armado, de atentar contra la ciudadanía que quiere libertad.

Entonces, sin ánimo de querer ser fatalista, creo que hay que poner todos los escenarios en la mesa, y en el marco de lo que han sido las declaraciones de estos voceros, puede haber una situación bien compleja. Pero sin duda que los venezolanos que están hoy fuera, podamos sentir, saber de que Nicolás Maduro está siendo trasladado para ser procesado, habla de un poco de justicia que tanto el pueblo anhela, producto de todos estos años de tanta injusticia, en contra del pueblo venezolano.

¿Qué cree que debería o va a venir para su país?

Lo que pasa es que aquí uno pierde un poco la objetividad en el análisis de los escenarios. Por supuesto, para mí el escenario ideal es que ante este llamado, que hacen Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, no consigan ningún acompañamiento ciudadano e incluso tampoco militar, y que esto también genere o derive como consecuencia la fractura definitiva de los cuerpos militares, y en ese minuto tengan que claudicar. Luego de ellos haber cesado, pues el escenario ideal sería que, atendiendo a los resultados electorales de las elecciones que fueron robadas por Nicolás Maduro, pues se entienda a Edmundo González como el presidente de Venezuela, y a partir de allí comienza ese proceso de transición hacia la democracia.

El Presidente Gabriel Boric acaba de condenar el ataque de Estados Unidos a Venezuela, y hace un llamado al diálogo y a la paz. ¿Cómo considera estas declaraciones y posición del gobierno de Chile ante la situación?