Chile sigue teniendo uno de los menores niveles de inflación en Sudamérica.

El alza en los costos energéticos, en especial del petróleo, provocada por el conflicto en Medio Oriente, generó un impacto mixto en las economías de Sudamérica llevando a Chile a mantenerse entre los países con menor inflación en la región.

Así, de acuerdo a la medición en doce meses con los datos a marzo, el ranking siguió siendo liderado por Venezuela, país en el que según lo reportado por el banco central venezolano los precios saltaron desde el 618% en febrero a 649%, impulsados por alzas en educación, restaurantes y transportes.

El segundo lugar lo mantuvo Argentina que pasó de un 33,1% a un 32,6% presionada ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación.

Luego se ubica Bolivia, que en todo caso bajó desde el 17,41% interanual a febrero a 15,05% en marzo, tras anotar su segundo mes consecutivo de descensos en la inflación ante una baja en los precios de los alimentos y el transporte.

Más abajo están Colombia que pasó de 5,29% a 5,56%; Brasil que subió de 3,81% a 4,14%; Perú que aumentó de 2,21% a 3,8% y Uruguay que bajó de 3,11% a 2,94%.

En el caso de Chile se mantuvo en el octavo lugar, pese a que la inflación interanual se elevó de 2,4% en febrero a 2,8% en marzo, principalmente por el alza en los precios de las bencinas cuyo impacto, según los analistas, se verá con mayor fuerza en los datos de abril.

En tanto los últimos dos puestos los ocupan Ecuador cuya inflación aumentó de 2,33% a 2,56% y Uruguay que descendió de 3,11% a 2,94%.

Ranking de países con mayor inflación interanual a marzo en Sudamérica