El mercado hace duro recorte para el desempeño de la economía en 2026 y se dispara el cálculo para la inflación

Alza de los combustibles golpea las proyecciones para la economía.

La coyuntura geopolítica está afectando las expectativas de los agentes económicos en todo el mundo y Chile no es la excepción. El Banco Central publicó esta mañana la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) cuyos resultados reflejan un fuerte ajuste en la proyección de crecimiento del PIB.

Los expertos esperan que la actividad crezca a un ritmo de solo 2% este año, por debajo del 2,5% de la expansión del ejercicio pasado y del 2,5% que ellos calcularon en el sondeo de marzo.

Las proyecciones son más auspiciosas para 2027, cuando la economía chilena crecería en torno a 2,5% , lo que de igual modo es inferior en una décima a la estimación de la encuesta del mes pasado.

Para el Imacec de marzo, los expertos prevén una variación de 1%, una recuperación notable si se compara con los registros negativos de enero y febrero.

Expectativas de inflación

Con todo, el cambio más abrupto en las proyecciones se observa para los precios. En medio del alza histórica de los combustibles, los expertos consultados por el Banco central esperan que la inflación se dispare a 4,3% este año, muy por encima del cálculo de 3% de la encuesta de marzo.

En esa línea, se espera un IPC de 1,4% para el mes de abril.

Y si se disparan las proyecciones para la inflación se congelan aquellas para un recorte en la tasa de interés. En esa línea, los expertos prevén que el emisor mantendrá la tasa en 4,5% en los próximos 17 meses.

La incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente ha golpeado todas las previsiones económicas tanto en Chile como en el mundo.

El FMI advirtió que se van a corregir a la baja las estimaciones de la economía mundial por el complejo escenario geopolítico. JIM WATSON

El FMI dijo que la economía mundial crecería 3,3% este año, pero la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, advirtió que se revisará a la baja la estimación.

Entre las razones del pesimismo están los daños en la infraestructura por motivo del conflicto, las interrupciones en la cadena de suministro global y el sentimiento negativo.