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    FMI enciende las alertas por la guerra en Irán: “El crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera”

    “De no haber sido por este impacto, habríamos estado mejorando el crecimiento global”, dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    En la foto: La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. JIM WATSON

    La tregua por la guerra en el Medio Oriente no fue motivo para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejara de alertar sobre los efectos que va a tener el conflicto en la economía mundial. A la fecha, el organismo internacional ya proyecta que el mundo crecerá menos de lo previsto al inicio del conflicto.

    A inicios del año, el FMI dijo que la economía mundial crecería 3,3%, pero la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, advirtió que se revisará a la baja la estimación de crecimiento mundial la próxima semana. Un mensaje que se dio en el contexto de su discurso en la previa de las reuniones de primavera del FMI de este año.

    Entre las razones del pesimismo están los daños en la infraestructura por motivo del conflicto, las interrupciones en la cadena de suministro global y el sentimiento negativo.

    En lo económico, la guerra en Irán afectó al mundo por los productos que se comercializan en el estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo en el mundo y fertilizantes claves para la agricultura.

    El FMI también contextualizó que, previo a la guerra, se veía “un dinamismo considerable en la economía mundial” en medio de mayor inversión en inteligencia artificial (IA) y tecnología y condiciones financieras favorables.

    “De no haber sido por este impacto, habríamos estado mejorando el crecimiento global”, dijo Georgieva.

    Respecto al contexto actual, el FMI planteó que el desarrollo del conflicto todavía no permite realizar proyecciones. “Lo que sí sabemos es que el crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera”, agregó.

    Georgieva también advirtió la exposición que tienen las naciones no productoras de petróleo, como Chile. “Los países directamente afectados por la guerra —incluidos los exportadores de petróleo y gas que sufrieron el bloqueo— y los países que dependen de las importaciones de petróleo y gas, siguen soportando la peor parte del impacto", dijo.

    Sobre las recomendaciones para este grupo de naciones, el FMI planteó llevar a cabo ajustes a la demanda y que no se impulsen medidas proteccionistas o de control de precios con efectos globales.

    “Rechacen las medidas unilaterales —controles de exportación, controles de precios, etc.— que pueden desestabilizar aún más la situación mundial: no echen leña al fuego", pidió Georgieva.

    Para los bancos centrales, la recomendación fue “esperar y observar” sobre su actuar ante las presiones inflacionarias e “intervenir con firmeza” si la expectativa de inflación “amenaza con romperse y desencadenar una costosa espiral inflacionaria”.

    Otra de las alertas del FMI tuvo que ver con riesgos de hambruna. “La inseguridad alimentaria afecta a otros 45 millones de personas debido a los problemas de transporte, lo que eleva el número total de personas que padecen hambre a más de 360 ​​millones , y el problema podría empeorar con el tiempo debido al aumento de los precios de los fertilizantes".

    Más sobre:EconomíaFMIKristalina Georgieva

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