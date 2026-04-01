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    La economía se enfría y decepciona en febrero: Imacec completa dos meses con registro negativo

    La cifra no estuvo ni cerca de las proyecciones de los expertos consultados por Pulso, quienes esperaban como mínimo una variación nula en el segundo mes del año y último de Gabriel Boric como presidente de la República.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Imacec SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La economía decepcionó en febrero y da muestras de enfriamiento justo antes del impacto previsto de la guerra en Medio Oriente y el alza del petróleo. La actividad registró una contracción anual de 0,3% en febrero, de acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) informado por el Banco Central.

    La cifra no estuvo ni cerca de las proyecciones de los expertos consultados por Pulso, quienes esperaban como mínimo una variación nula en el segundo mes del año y último de Gabriel Boric como presidente. En la última Encuesta de Expectativas del propio emisor, los analistas pronosticaron un 1,8%.

    Se trata del segundo registro negativo del año tras el -0,5% de enero pasado. Para encontrar dos meses seguidos de contracción del Imacec hay que remontarse a 2023, concretamente a abril y mayo, cuando el indicador se contrajo 0,5% y 0,6%, respectivamente.

    En su comunicado, el Banco Central precisó que en términos desestacionalizados, el índice disminuyó 0,3% respecto del mes anterior y aumentó 0,6% en doce meses; y que el mes tuvo la misma cantidad de días hábiles que febrero de 2025.

    Cuánto creció la economía con el Imacec de febrero RAUL LORCA

    El resultado estuvo marcado por la caída de la producción de bienes, parcialmente compensada por el desempeño de los servicios. En la medición desestacionalizada, la variación mensual negativa fue incidida principalmente por el comercio y la industria.

    El Imacec no minero también registró una disminución de 0,3% en doce meses. En términos desestacionalizados, cayó 0,3% respecto del mes previo y creció 0,6% en comparación anual.

    Producción de bienes

    La producción de bienes retrocedió 3,7% anual, incidida por el desempeño del resto de bienes y de la industria manufacturera, lo que supone su peor desempeño desde marzo de 2023 (-3,8%).

    En el primer caso, influyeron una menor producción en la fruticultura y la pesca extractiva, mientras que en la industria destacó la disminución en la elaboración de productos pesqueros.

    En contraste, la minería tuvio un respiro y creció 1,0% en febrero luego de ocho meses de contracciones consecutivas. La actividad fue impulsada por una mayor extracción de litio y oro, efecto que fue parcialmente compensado por una menor producción de cobre.

    En términos desestacionalizados, la producción de bienes no presentó variación mensual.

    Comercio

    La actividad comercial anotó un aumento de 0,2% anual, explicado por el dinamismo del comercio minorista y automotor, compensado en parte por la caída del comercio mayorista. En el comercio minorista destacaron las ventas en almacenes de comestibles, tiendas de vestuario y plataformas online, mientras que el comercio automotor registró mayores servicios de mantención y ventas de vehículos.

    Cuánto creció la economía con el Imacec de febrero DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El comercio mayorista, en tanto, se vio afectado por menores ventas de alimentos, particularmente de exportadoras de frutas. En cifras desestacionalizadas, el sector cayó 2,3% respecto del mes anterior.

    Servicios

    Los servicios crecieron 1,6% en doce meses, impulsados principalmente por los servicios personales, en especial los de salud. En menor medida, también contribuyeron los servicios empresariales.

    En términos desestacionalizados, el sector registró una disminución de 0,1% mensual, incidida por los servicios personales y parcialmente compensada por el aumento de los servicios empresariales.

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