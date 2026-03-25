Impacto de guerra en Irán: Banco Central recorta estimación de PIB y sube la de inflación para 2026

Un “escenario especialmente incierto y con riesgos relevantes” es el encontró al Banco Central en la presentación de su Informe de Política Monetaria (Ipom) de marzo, según declaró la propia entidad.

Y si bien el martes en su comunicado de reunión de Política Monetaria algo anticipó sobre los cambios en las proyecciones, ahora, en este análisis más detallado del panorama 2026, lo ratifica y profundiza.

En términos concretos, redujo la proyección para el crecimiento de la actividad desde el rango 2% y 3% a uno entre 1,5% y 2,5%. “Esta revisión obedece a varios factores, entre ellos el cambio del escenario internacional y el desempeño más débil de la minería”, precisa el BC.

En ese sentido, añade que “las perspectivas para el gasto de hogares y empresas se corrigen levemente a la baja. En ello tiene un rol destacado el deterioro de la situación externa, a lo que se suma el menor gasto fiscal”.

En este punto, el Ipom apunta que “esto es en parte compensado por el continuo crecimiento de los ingresos, expectativas que han mejorado y una cartera de proyectos de inversión superior a la de años previos”.

Santiago, 24 de marzo 2026. Aglomeraciones en distintas bencineras luego que el gobierno anunciara el alza de los combustibles por 370 pesos por litro debido a la guerra contra Iran Bencinera JLC de Vargas Fontecilla en Quinta Normal Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

En su análisis también sostienen que las proyecciones incorporan el ajuste del gasto fiscal anunciado por el gobierno a mediados de marzo. “Respecto del escenario central del Ipom de diciembre, esto implica una reducción del gasto fiscal de US$3.800 millones en los términos que señala el oficio del Ministerio de Hacienda”, puntualiza.

No obstante, añaden que “es importante resaltar que el escenario central no incluye otras medidas gubernamentales, cuyo momento de implementación y contenido final deben ser definidos. Ello podría modificar las perspectivas para el impulso fiscal”.

En el detalle de las variables que impulsan la economía, el BC ajustó a la baja las proyecciones del gasto interno. Así, para la demanda interna pasó de esperar en diciembre 3% a 2,4% en este Ipom.

Mientras que para la inversión el ajuste pasó de 4,9% a 4%; el consumo bajó de 2,7% a 1,8% y el consumo privado de 2,5% a 2,2%. Las exportaciones, en tanto, tuvieron una leve corrección a la baja desde 1,8% previsto en diciembre a 1,5%.

24 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DEL INTERIOR, CLAUDIO ALVARADO, MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ Y MINISTRO SEGPRES, JOSE GARCIA RUMINOT, DURANTE PUNTO DE PRENSA TRAS VOTAR LAS MEDIDAS PALEATIVAS POR ALZA DE COMBUSTIBLE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Efecto petróleo

Ahora bien, en el plano externo, aseveran que uno de los principales ajustes de este Ipom recae en los precios del petróleo. “En el escenario central, se considera una trayectoria coherente con el promedio de los contratos de futuros en los cinco días previos al cierre estadístico. Esto implica precios promedio del orden de US$100 por barril en el segundo trimestre del año y US$86 en 2026, 60% y 40% por sobre lo previsto en diciembre, respectivamente”.

Asimismo, para 2027 y 2028, se prevén precios superiores a los considerados en diciembre, incorporando una mayor prima geopolítica. Se suman también revisiones al alza en otros componentes de energía y alimentos.

Con esto, los términos de intercambio subirán 2,6% este año, por debajo del 3,8% anticipado en diciembre. Sin embargo, en ese momento aún se preveía que en 2025 el crecimiento de esta variable sería de 4,6%. Hoy se calcula que en realidad el alza fue de 7,6%.

Inflación al alza

Sobre la inflación, eleva su proyección para el cierre del año desde el 3,2% previsto en diciembre a 4%, y con ello se posterga la llegada a la meta del BC de 3% para 2027.

El principal cambio en la proyección se debe al efecto que tendrá el alza del petróleo en los combustible, el cual tras la modificación que hizo el gobierno de José Antonio Kast al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) hará que el precio suba este jueves en $370 pesos para la gasolina y $580 el diésel.

Banco Central reducirá el plazo de publicación de las minutas de política monetaria

En su argumentación, el BC menciona que las revisiones se concentran en el corto plazo, asociadas principalmente al impacto de la guerra en los precios internacionales de los combustibles. “Esto provoca un aumento relevante de la inflación, que se ubicaría en torno a 4% anual desde el segundo trimestre. Este escenario incorpora las alzas de los precios de los combustibles a nivel local que fueron anunciadas el lunes 23 de marzo”.

De esta manera, especifica que “la inflación volvería a 3% hacia el segundo trimestre de 2027″.

En el desglose del análisis, el BC sostiene que la inflación subyacente también se revisa al alza en el corto plazo, aunque en una magnitud acotada, desde 3% a 3,3% a diciembre y de 3,2% a 3,3% en el promedio del año. “Este aumento se justifica en los efectos de segunda vuelta derivados del shock de los precios internacionales de los combustibles”.

Por ello, puntualiza que “la proyección considera que la propagación de este shock al resto de la economía será la habitual. Hacia el mediano plazo, estos efectos se ven compensados por el impacto del menor gasto fiscal en la demanda interna”. Y se subraya que “estas proyecciones consideran que el tipo de cambio real (TCR) irá convergiendo a sus niveles de largo plazo, con una trayectoria similar a la planteada en diciembre”.

Tras el informe del BC, el economista de JPMorgan, Diego Pereira, indicó que en su proyección para diciembre ve una inflación de 3,74%, por debajo de lo previsto por el Central, con una desaceleración en la segunda mitad del año.

El economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, señala que “solo con lo anunciado ahora de combustibles tienes un impacto de más o menos 1,4 pp mas respecto a un escenario sin alzas”.

Consultado sobre si está de acuerdo con la estimación del BC para la inflación, el experto agrega que “está difícil calibrar todo por la premura de los anuncios y la poca claridad al respecto, pero así aritméticamente como en 4,2% - 4,3%. Eso sin considerar los efectos de segunda vuelta. Por eso es muy importante en el encuadre macro la desaceleración de la actividad, ya que esto “suaviza” ese mecanismo de transmisión".

Pincheira también actualizó al alza su proyección de IPC a diciembre, pasando de un 2,8% previo a la crisis, a 4,2%-4,3%, pero alerta que “está difícil calibrar todo por la premura de los anuncios y la poca claridad al respecto”.

“El Ipom de hoy valida la idea de un escenario más complejo, con mayor inflación de corto plazo y menor crecimiento. Ese diagnóstico es algo más severo que nuestra visión”, señala desde BICE, la economista Marcela Calisto.

La experta agrega que “seguimos viendo espacio para que la inflación a diciembre se ubique por debajo de lo proyectado por el Banco Central, en torno a 3,5%, siempre que el shock de combustibles no se amplifique y que el precio del petróleo ceda en la segunda parte del año. En crecimiento, en cambio, el Banco Central adopta una visión más cauta, mientras nosotros estimamos que la economía aún podría expandirse cerca de 2,7%, en la medida en que se avance en una agenda pro inversión”.

Escenario incierto para la tasa de interés

Dado este escenario de incertidumbre, la trayectoria para la política monetaria es incierta y por lo mismo, el Banco Central afirma que se irá evaluando “reunión a reunión”, tal como señaló en el comunicado de la reunión del martes. Hoy la Tasa de Política Monetaria se ubica en 4,5%.

“La definición del escenario central está sujeta a un grado de incertidumbre mayor al habitual. En lo externo, podría darse que la guerra se extienda, se profundicen los daños a la producción de energía y/o el tránsito de materias primas siga afectado por más tiempo, verificándose mayores alzas de los precios de distintas materias primas”, menciona.

Sin embargo, subrayan que “tampoco puede descartarse que existan respuestas de política monetaria o fiscal que reduzcan los impactos en los mercados financieros y la actividad global. En lo interno, no puede descartarse que el impulso fiscal o la respuesta del consumo sean distintos de lo supuesto en el escenario central. Todo esto releva la necesidad de evaluar escenarios alternativos”.

Desde JPMorgan indican que no prevén nuevos movimientos de la tasa en los próximos meses, pero que sí tienen un sesgo al alza de que el Banco Central acelere alzas proyectadas originalmente para el próximo año. “Vemos poco espacio para repetir los errores de política de 2021 y 2022, cuando la narrativa de una ‘inflación transitoria’ terminó empujando tasa de interés real bien entrado el terreno negativo”.