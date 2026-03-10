Expertos ven al dólar en torno a $900 en el corto plazo y recortan levemente proyección del PIB 2026

Las expectativas de crecimiento para la economía chilena registraron un leve ajuste a la baja para este año, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que publica el Banco Central de Chile.

El sondeo correspondiente a marzo muestra que los analistas prevén una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,5% en 2026, una décima menos que el 2,6% estimado en la encuesta de febrero. Para 2027, en tanto, los expertos mantuvieron sus proyecciones y anticipan un crecimiento de 2,6%.

En el corto plazo, las estimaciones para la actividad apuntan a que el Imacec de febrero crecería 1,8% anual, según la media de las respuestas de los economistas consultados.

Las perspectivas para la inversión, en cambio, muestran una mejora marginal. Los resultados de la encuesta indican que la formación bruta de capital fijo se expandiría 4,1% en 2026, una décima más que lo proyectado en febrero. Para 2027, los expertos esperan un aumento de 5%.

Inflación y dólar

En materia de precios, los analistas prevén que el IPC de marzo registrará una variación mensual de 0,5%. Para el cierre de 2026, las expectativas se mantienen en 3% anual, en línea con la meta de inflación del Banco Central.

Cuánto crecerá la economía y en cuánto estará el dólar JAVIER TORRES/ATON CHILE

Las proyecciones para el tipo de cambio también registraron ajustes. Los economistas anticipan que el dólar se ubicará en torno a $900 en un horizonte de dos meses, por sobre los $860,5 previstos en la encuesta de febrero para ese mismo plazo.

A 11 meses, en tanto, la estimación apunta a un nivel cercano a $880.

Los cambios en las expectativas para el dólar es el movimiento más grande de toda la Encuesta de Expectativas.

Proyecciones para la tasa de interés

Respecto de la política monetaria, los economistas consultados en la encuesta también entregaron sus proyecciones para la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Chile, anticipando que el instituto emisor mantendría una trayectoria gradual en los próximos meses, en línea con un escenario de inflación convergiendo a la meta y una actividad que crecería en torno a su tendencia.

Se espera que la tasa se ubique en 4,5% en esta reunión y en la subsiguiente reunión del consejo y que se estacione en niveles de 4,55% en cinco meses.

La EEE es una encuesta mensual a un selecto grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras. Se cierra al día siguiente de conocerse el IPC del mes anterior y los resultados se publican al día siguiente de su recepción.