SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Expertos ven al dólar en torno a $900 en el corto plazo y recortan levemente proyección del PIB 2026

    De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Expectativas del Banco Central, la formación bruta de capital fijo se expandiría 4,1% en 2026, una décima más que lo proyectado en febrero. Para 2027, los expertos esperan un aumento de 5% para la inversión.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cuánto crecerá la economía según los expertos consultados por el Banco Central

    Las expectativas de crecimiento para la economía chilena registraron un leve ajuste a la baja para este año, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que publica el Banco Central de Chile.

    El sondeo correspondiente a marzo muestra que los analistas prevén una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,5% en 2026, una décima menos que el 2,6% estimado en la encuesta de febrero. Para 2027, en tanto, los expertos mantuvieron sus proyecciones y anticipan un crecimiento de 2,6%.

    En el corto plazo, las estimaciones para la actividad apuntan a que el Imacec de febrero crecería 1,8% anual, según la media de las respuestas de los economistas consultados.

    Las perspectivas para la inversión, en cambio, muestran una mejora marginal. Los resultados de la encuesta indican que la formación bruta de capital fijo se expandiría 4,1% en 2026, una décima más que lo proyectado en febrero. Para 2027, los expertos esperan un aumento de 5%.

    Inflación y dólar

    En materia de precios, los analistas prevén que el IPC de marzo registrará una variación mensual de 0,5%. Para el cierre de 2026, las expectativas se mantienen en 3% anual, en línea con la meta de inflación del Banco Central.

    Cuánto crecerá la economía y en cuánto estará el dólar JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Las proyecciones para el tipo de cambio también registraron ajustes. Los economistas anticipan que el dólar se ubicará en torno a $900 en un horizonte de dos meses, por sobre los $860,5 previstos en la encuesta de febrero para ese mismo plazo.

    A 11 meses, en tanto, la estimación apunta a un nivel cercano a $880.

    Los cambios en las expectativas para el dólar es el movimiento más grande de toda la Encuesta de Expectativas.

    Proyecciones para la tasa de interés

    Respecto de la política monetaria, los economistas consultados en la encuesta también entregaron sus proyecciones para la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Chile, anticipando que el instituto emisor mantendría una trayectoria gradual en los próximos meses, en línea con un escenario de inflación convergiendo a la meta y una actividad que crecería en torno a su tendencia.

    Se espera que la tasa se ubique en 4,5% en esta reunión y en la subsiguiente reunión del consejo y que se estacione en niveles de 4,55% en cinco meses.

    La EEE es una encuesta mensual a un selecto grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras. Se cierra al día siguiente de conocerse el IPC del mes anterior y los resultados se publican al día siguiente de su recepción.

    Más sobre:EconomíaBanco CentralEncuesta de Expectativas EconómicasPIBImacecTasa de interés

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    José Antonio Kast se despide de la OPE y lanza breve arenga a solo horas del cambio de mando

    Tohá y rol de la futura oposición: “Tiene que actuar muy articulada, pero eso no quiere decir que será una sola coalición”

    Ministro Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza podría concretarse desde este jueves

    Paul McCartney revela que Yoko Ono le dijo que pensaba que John Lennon “podría haber sido gay”

    Boric carga contra Trump de cara al cambio de mando y apunta: “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía”

    Cinco menores de edad detenidos tras el robo de dos vehículos en la Región Metropolitana

    Lo más leído

    1.
    Suseso proyecta nuevo desplome de licencias médicas en 2026: hasta 1,2 millones menos y un ahorro de US$600 millones

    Suseso proyecta nuevo desplome de licencias médicas en 2026: hasta 1,2 millones menos y un ahorro de US$600 millones

    2.
    Comité de Ministros aprueba dos proyectos en su última sesión bajo el gobierno de Boric

    Comité de Ministros aprueba dos proyectos en su última sesión bajo el gobierno de Boric

    3.
    Deuda del Estado con clínicas cierra en el gobierno de Boric sobre los US$ 520 millones, con alza de 27% en el último año

    Deuda del Estado con clínicas cierra en el gobierno de Boric sobre los US$ 520 millones, con alza de 27% en el último año

    4.
    Rodrigo Vergara ve “titánica” la meta de crecer 4%, advierte ajuste fiscal “más duro” y rechaza eliminar contribuciones

    Rodrigo Vergara ve “titánica” la meta de crecer 4%, advierte ajuste fiscal “más duro” y rechaza eliminar contribuciones

    5.
    Bolsas mundiales rebotan con fuerza a medida que se estabilizan los precios del petróleo

    Bolsas mundiales rebotan con fuerza a medida que se estabilizan los precios del petróleo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    José Antonio Kast se despide de la OPE y lanza breve arenga a solo horas del cambio de mando
    Chile

    José Antonio Kast se despide de la OPE y lanza breve arenga a solo horas del cambio de mando

    Tohá y rol de la futura oposición: “Tiene que actuar muy articulada, pero eso no quiere decir que será una sola coalición”

    Ministro Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza podría concretarse desde este jueves

    Expertos ven al dólar en torno a $900 en el corto plazo y recortan levemente proyección del PIB 2026
    Negocios

    Expertos ven al dólar en torno a $900 en el corto plazo y recortan levemente proyección del PIB 2026

    Bolsas mundiales rebotan con fuerza a medida que se estabilizan los precios del petróleo

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio
    Tendencias

    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio

    La historia del niño de 9 años que es diseñador y se robó la atención en el evento de moda más importante del mundo

    El número de hijos que tienes puede afectar tu esperanza de vida, según un reciente estudio

    Múltiples polémicas y quejas en alza: la mano no cobrada contra la U llena de críticas al arbitraje y a Roberto Tobar
    El Deportivo

    Múltiples polémicas y quejas en alza: la mano no cobrada contra la U llena de críticas al arbitraje y a Roberto Tobar

    El grave accidente que golpea el festejo de Lota Schwager tras su ascenso a Segunda División

    La importante cifra que se lleva Joaquín Niemann a pesar de su mediocre rendimiento en el LIV de Hong Kong

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes
    Tecnología

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Paul McCartney revela que Yoko Ono le dijo que pensaba que John Lennon “podría haber sido gay”
    Cultura y entretención

    Paul McCartney revela que Yoko Ono le dijo que pensaba que John Lennon “podría haber sido gay”

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”
    Mundo

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Trump reitera sus amenazas a Cuba: “Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo”

    La Guardia Revolucionaria responde a Trump que será Irán “el que determine cuándo termina la guerra”

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA