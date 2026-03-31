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    Mercado ve Imacec de febrero de hasta 1,2% luego de la publicación de los datos sectoriales

    Las últimas proyecciones para el Imacec de febrero se ubican entre un 0% y un 1,2%.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El Banco Central informará este miércoles cuánto creció la economía durante febrero, luego de que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) bajó 0,1% en enero. En la antesala, los economistas y mercados ajustaron sus últimas proyecciones tras la publicación del desempeño de la industria y el comercio durante la jornada de este martes.

    El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Producción Industrial volvió a caer y que el comercio mantuvo su buen desempeño.

    A inicios del mes de marzo, el Banco Central publicó la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), donde la mediana de proyecciones para el Imacec de febrero era de un 1,80%, con un piso de 1,20% y un techo de 2,70%.

    Ahora, las proyecciones para el Imacec de febrero, según la consulta de Pulso, se ajustaron entre un 0% y un 1,2%.

    El Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (Ocec UDP) proyectó una subida de 0,5% en el Imacec de febrero. “El Imacec de enero mostró un débil inicio de año, panorama que se extiende para el mes de febrero según muestran los indicadores sectoriales más recientes”, dijo Valentina Apablaza de Ocec UDP en su informe.

    Por su parte, Vittorio Peretti, economista en Itaú Chile, proyectó un alza de un 1,0% para el Imacec de febrero “apoyado por el consumo”.

    “Hacia adelante, el rápido traspaso de mayores precios de la energía junto con la elevada incertidumbre geopolítica probablemente pesarán sobre la confianza de empresas y consumidores, limitando el impulso de la actividad en el corto plazo”, agregó Peretti de Itaú.

    En esa línea, Alejandro Fernández Beroš, gerente de estudios de Gemines Consultores, comentó que Alejandro Fernández. “Los datos sectoriales publicados hoy por el INE siguen dando cuenta de una situación complicada en la actividad económica que solo puede esperarse que empeore cuando, en marzo, comiencen a incorporarse los primeros efectos del shock energético global”, dijo.

    De esta forma, Fernández proyecta un Imacec de febrero con crecimiento de un 0,3% en 12 meses.

    Mientras que Copeuch estima, tras la publicación de los datos sectoriales, un “moderado Imacec para febrero, particularmente debido al bajo dinamismo en sectores asociados a la producción de bienes”. La proyección de la cooperativa de ahorro y crédito fue de un 1,1% para el Imacec de febrero.

    “Los indicadores sectoriales de febrero dan cuenta de un desempeño heterogéneo de la actividad, con un comercio que mantiene dinamismo, impulsado por la inversión en maquinaria y equipos, una manufactura que cae en términos anuales y una minería que continúa débil, sostenida por el litio”, comentó Santander Chile, que proyectó un Imacec de febrero entre un 0% y 0,5%.

    Bice Inversiones se ubica en la parte alta de las expectativas, con una proyección de Imacec de un 1,2%. “Estas cifras reafirman el impulso débil que ha estado teniendo la economía en los últimos meses, siendo el comercio la actividad que ha mantenido algo más de dinamismo”, añadieron sobre los datos sectoriales publicados este martes por el INE.

    Más sobre:EconomíaImacecBanco Central

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