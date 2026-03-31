Actividad del comercio repuntó en febrero, pero las ventas de supermercados cayeron
En particular el Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, creció 5,1% en doce meses debido, principalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.
La actividad de comercio repuntó en febrero. De acuerdo a los datos dados a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el as minoristas del comercio el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, registró un aumento interanual de 5,3% acumulando un alza de 4,1% al segundo mes del año, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen.
De este modo el índice de aceleró respecto de las expansión de 3% anotada enero, tu su mejor desempeño desde diciembre cuando subieron 6%.
En el desglose por divisiones Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas creció 5,1% en doce meses debido, principalmente, a la contribución de venta al por menor por correo y por internet.
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, en tanto, registró un crecimiento de 5,4% respecto a febrero de 2025, como consecuencia, fundamentalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.
Por su parte, Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas tuvo un incremento interanual de 5,8%, explicado, en mayor medida, por el aporte de venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.
Caen ventas de supermercados
El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes tuvo una caída de 0,4% en doce meses, acumulando una expansión de 0,9% al segundo mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una reducción de 0,6% respecto al mes anterior, y una disminución interanual de 0,3%.
En tanto el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 17,3% en doce meses, acumulando un crecimiento de 14,4% en lo que va del año.
La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.
El mes contó con la misma cantidad de días hábiles respecto de febrero de 2025.
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