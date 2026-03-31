Producción industrial vuelve a caer en febrero: manufactura presiona el índice a la baja

El Índice de Producción Industrial (IPI), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), volvió a registrar un resultado negativo, al disminuir 1,3% interanual en febrero de 2026. Así, el IPI anotó cinco meses consecutivos a la baja.

El resultado se explicó por la incidencia negativa de uno de los tres sectores que lo componen, en particular de la producción manufacturera.

En términos desestacionalizados, el IPI presentó una disminución mensual de 0,8% y una baja de 1,2% en comparación con febrero de 2025. En su variación mensual, el IPI bajó 8,4%, en línea del 8,5% registrado entre diciembre y enero pasado.

El INE precisó que febrero contó con igual cantidad de días hábiles que el mismo mes del año anterior.

Resultados por sector

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) anotó un descenso de 3% en doce meses. Su segunda caída consecutiva en doce meses y también en variación mensual, la de febrero fue de 7,6%.

Según reportó el INE, esta disminución se explicó, en gran medida, por la caída interanual de 8,7% en la elaboración de productos alimenticios, que incidió -3,164 puntos porcentuales (pp.) en la variación del índice general.

Por su parte, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un alza de 0,2%, producto de la mayor actividad registrada en minería no metálica, que creció 18,8%, aportando 2,668 pp., debido al incremento en la producción de carbonato de litio.

Por el contrario, la minería metálica se contrajo 2,8% en comparación con igual mes del año anterior, incidiendo -2,429 pp. en la variación del índice. Esto se explicó por un descenso en la extracción y procesamiento de cobre, debido a una baja ley del mineral y a condiciones climáticas desfavorables.

Ante este contexto, el IPMin no registró caída en doce meses luego de ocho meses consecutivos a la baja.

Sin embargo, en la variación mensual, el IPMin bajó 9,9% tras caer 16,1% en el mes pasado.

Finalmente, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (Ipega) creció 0,5%, debido a la mayor actividad registrada en electricidad, que se incrementó 1,5%, a raíz de un aumento en la generación eléctrica, especialmente en las centrales solares.