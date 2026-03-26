Medio Oriente: OCDE eleva con fuerza cálculo de inflación y descarta cualquier mejora del PIB mundial 2026

Qué dijo la OCDE sobre PIB e Inflación por guerra Medio Oriente

La economía mundial mantendrá su crecimiento en 2026, pero enfrentará un escenario más complejo marcado por un repunte de la inflación debido al shock energético provocado por el conflicto en Medio Oriente, según el informe interino de marzo de la OCDE.

El organismo proyecta que el PIB global avanzará 2,9% en 2026 y 3,0% en 2027, pero advierte que la guerra eliminó una mejora que se anticipaba en las perspectivas.

“La revisión al alza que podía esperarse para 2026 ha sido completamente eliminada por el impacto de la escalada del conflicto en Medio Oriente”, sostuvo la OCDE en el reporte Testing Resilience.

Qué dijo la OCDE sobre PIB e Inflación por guerra Medio Oriente

PIB se mantiene, pero el escenario se deteriora

A diferencia de lo que podría sugerir el contexto, la OCDE no recortó su proyección de crecimiento global para 2026. Sin embargo, sí ajustó el panorama de fondo: la trayectoria de la actividad es ahora más débil y con mayores riesgos.

El principal cambio se concentra en la inflación. El organismo elevó su estimación para el G20 a 4,0% en 2026, lo que implica un alza de 1,2 puntos porcentuales frente al informe previo, antes de moderarse a 2,7% en 2027.

Qué dijo la OCDE sobre PIB e Inflación por guerra Medio Oriente Angus Mordant

Este ajuste responde directamente al encarecimiento de la energía, que ha comenzado a trasladarse a costos productivos y precios al consumidor.

“Un período prolongado de altos precios de la energía aumentará los costos empresariales y elevará la inflación, con consecuencias adversas para el crecimiento”, dijo la OCDE.

Cabe recordar que el precio del petróleo se disparó tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán y el barril llegó incluso hasta los US$ 120. Y aunque se moderó, el barril Brent permanece flotando sobre los US$ 100 frente a los menos de US$ 70 que estaba antes de que estallara el conflicto.

El impacto de la guerra: energía más cara y menor dinamismo

El informe sitúa al conflicto en Medio Oriente como el principal factor detrás del cambio en las proyecciones. La interrupción de flujos energéticos —incluyendo el tránsito por el Estrecho de Ormuz— ha generado un fuerte aumento en los precios del petróleo, el gas y otros insumos clave.

Solo el petróleo ha subido más de 50% desde el inicio de las disrupciones, en un contexto de alta volatilidad e incertidumbre.

Qué dijo la OCDE sobre PIB e Inflación por guerra Medio Oriente SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La OCDE advierte que, si este escenario se prolonga, el impacto podría intensificarse. Un shock adicional de precios energéticos podría reducir el crecimiento global en torno a 0,5% y elevar la inflación cerca de 0,9 puntos porcentuales en el mediano plazo.

Estados Unidos, China y zona euro: trayectorias divergentes

Las principales economías muestran dinámicas distintas, aunque todas afectadas —en distinta magnitud— por el encarecimiento de la energía.

En Estados Unidos , el crecimiento se moderará desde 2,0% en 2026 a 1,7% en 2027, en un contexto de menor consumo por la pérdida de poder adquisitivo. La inflación, en tanto, subirá a 4,2% en 2026 antes de caer con fuerza a 1,6% en 2027.

En China , la expansión continuará desacelerándose gradualmente, con un crecimiento de 4,4% en 2026 y 4,3% en 2027. La inflación seguirá contenida, aunque repuntando desde niveles bajos, hasta 1,3% en 2026.

La zona euro aparece entre las regiones más expuestas al shock energético. La OCDE prevé que el crecimiento se reduzca a 0,8% en 2026, antes de repuntar a 1,2% en 2027, mientras la inflación alcanzará 2,6% este año.

“Los mayores precios de la energía pesarán sobre la actividad”, dice el reporte.

Resiliencia previa, pero con riesgos al alza en inflación

El organismo destaca que la economía global mostró solidez antes de la escalada del conflicto, impulsada por la inversión en tecnología —especialmente en inteligencia artificial— y condiciones financieras favorables.

No obstante, ese impulso ahora se ve compensado por el shock energético.

Qué dijo la OCDE sobre PIB e Inflación por guerra Medio Oriente JOE RAEDLE

“El aumento de los precios de la energía y la incertidumbre del conflicto elevarán los costos y reducirán la demanda”.

El escenario base de la OCDE asume que los precios de la energía comenzarán a moderarse hacia mediados de 2026. Aun así, advierte que la incertidumbre sigue siendo elevada y que la evolución del conflicto será clave para determinar el rumbo de la economía global en los próximos años.