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    Precio del petróleo rebota y el barril vuelve a superar la barrera de los US$ 100

    El mercado sigue de cerca las negociaciones entre Washington y Teherán ante un posible alto al fuego en Medio Oriente.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cuánto cuesta el petróleo hoy jueves

    Los precios del petróleo rebotaron este jueves luego de que Irán señalara que no tiene intención de sostener negociaciones directas con Estados Unidos, en un contexto en que una propuesta estadounidense para poner fin al conflicto está siendo evaluada por autoridades en Teherán.

    El crudo Brent, referencia internacional, sube 2,66% hasta los US$ 100,12 por barril, mientras que el WTI avanza 3,18% hasta los US$ 93,61 por barril luego que en la sesión previa tocara mínimos intradía de US$ 88.

    CNBC reportó que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el miércoles a medios estatales que los intercambios entre ambos países a través de mediadores no constituyen “negociaciones con Estados Unidos”, según reportó Reuters.

    En paralelo, medios estatales iraníes informaron que Teherán rechazaría una oferta de alto al fuego propuesta por Washington y que, en su lugar, presentó sus propias condiciones para poner fin al conflicto.

    Cuánto cuesta el petróleo hoy jueves. En la imagen, el estrecho de Ormuz. -

    Las declaraciones se producen mientras Washington y Teherán continúan entregando versiones divergentes sobre el estado de las conversaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que ambos países están “negociando en este momento” y sugirió que Irán está interesado en alcanzar un acuerdo.

    En declaraciones desde la Oficina Oval, Trump señaló además que desistió de amenazas previas de atacar la infraestructura energética iraní “basado en el hecho de que estamos negociando”, pese a que la República Islámica ha negado la existencia de conversaciones directas.

    “La volatilidad extrema persiste: en el mes, el Brent acumula un avance de más del 60% y el WTI supera el 50%, reflejo de la magnitud del shock de oferta provocado por el cierre del Estrecho de Ormuz”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance - Life Academy official marketing partner.

    En este contexto, analistas del banco de inversión TD Securities indicaron que el reciente shock en los precios del petróleo difícilmente provocará una respuesta agresiva por parte de la Reserva Federal.

    Si bien los mercados han comenzado a incorporar el riesgo de alzas de tasas ante expectativas de inflación elevadas, la entidad estima que la Fed optará por una postura de “esperar y ver”, manteniendo una inclinación hacia recortes de tasas más adelante en 2026.

    “La Fed observará a través del shock energético” mientras las expectativas de inflación de largo plazo permanezcan ancladas y los efectos de segunda ronda se mantengan contenidos, añadieron.

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