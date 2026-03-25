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    Gobierno publica decreto que neutraliza esta semana el Mepco y empuja el precio de los combustibles a alzas históricas

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast concertó los cambios al mecanismo de estabilización de combustibles, que neutralizan su rol, vía decreto en el Diario Oficial.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Aglomeración de usuarios cargando combustible en una estación de servicio Shell, ubicada en avenida Errazuriz, tras anuncio de alza del precio de la bencina. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó una serie de decretos relacionados con el precio de los combustibles y uno de ellos con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), dejando su rol de contención de precios neutralizado y permitiendo la alza histórica en el precio de los combustibles.

    El Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial el decreto que “determina el componente variable para el cálculo del impuesto específico”, el que “aprueba el reglamento para la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles”. Que, en este caso, el Mepco no operará en su rol de estabilizador de movimientos bruscos de precios, en este caso al alza.

    En el decreto, el componente variable del impuesto a los combustibles es prácticamente cero por metro cúbico, lo que se logró al cortar el plazo considerado para el promedio del “precio de referencia”, llevándolo a solo 4 semanas (desde 21), con lo que toma un valor medio más alto.

    De esta forma, según lo que anunció el Ejecutivo en su momento, se espera que este jueves las bencinas suban $370 el litro y $580 en diésel. Un alza que se ratificará de nuevo con el informe semanal de precio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) durante la tarde de este miércoles, para que entre en vigencia el jueves.

    “Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del día jueves 26 de marzo de 2026″, detalla el decreto.

    En tanto, los otros decretos en la materia y presentados por el Ministerio de Energía dan cuenta del precio de los combustibles antes de los impuestos en la gasolina de 93, 97 y diésel y de la parafina.

    Ante este contexto de alza, el Ejecutivo lo justificó en la incapacidad fiscal de absorber el alza del petróleo vía el mecanismo del Mepco, que busca ser fiscalmente neutro en un largo plazo.

    Además, esta semana, el Ejecutivo proyecta aprobar las medidas paliativas ante el alza de los combustibles, que tienen relación con la baja en el precio de la parafina y bonos para el sector de taxistas, colectiveros y furgones escolares. Medidas que se buscan financiar vía suspender el beneficio fiscal a las empresas no transportistas que utilizan diésel y descuentan el 100% del impuesto específico para este combustible.

    Más sobre:EnergíaCombustibles

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