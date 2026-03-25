Jorge Hermann: “El Mepco tiene que perfeccionarse (…) tiene bastante flexibilidad para manipularlo”

A pocas horas de concretarse una fuerte alza de los precios internos de las gasolinas y el diésel, el economista y especialista en temas energéticos, Jorge Hermann, se mostró partidario de perfeccionar la operativa del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).

En entrevista con el streaming de La Tercera “Desde la Redacción”, el socio de Hermann consultores dijo el sistema tiene bastante flexibilidad para modificarse y añadió que es necesario mejorarlo con el fin de que sea neutral fiscalmente en el mediano plazo.

“El Mepco tiene que perfeccionarse (…) tiene bastante flexibilidad para manipularlo, para llevarlo al lugar que tú buscas”, afirma Jorge Hermann a propósito de la decisión del actual gobierno de modificar los parámetros del Mepco y dejar que el sistema traspase completamente el alza de los precios internacionales del petróleo.

Pero el experto recordó también cuando en 2022 el exministro de Hacienda, Mario Marcel, “utilizó” le Mepco para no traspasar las alzas de los precios internacionales a nivel local, a diferencia de la decisión de hoy de Quiroz. “Marcel utilizó a fondo el Mepco para no traspasar el alza de los precios internacionales y eso significó al país más de US$ 2.000 millones de recursos fiscales”, precisó el economista.

“Si de alguna manera al Mepco le dieras una cierta rigidez que no permitiera tener un escenario como el de Marcel (en 2022) y un escenario como el de Quiroz (hoy), al final tendríamos que en el mediano plazo este instrumento debería ser neutro (fiscalmente)”, afirma Hermann, quien recordó que la neutralidad fiscal fue “supuestamente lo que se vendió en 2014 en el Congreso”.

En relación al debut de Jorge Quiroz como jefe de las finanzas públicas, Hermann reconoció que el panorama que le ha tocado enfrentar al ministro es muy complejo y respalda la decisión tomada por el gobierno dada la estrechez fiscal que vive el país. De todas formas, cree que la decisión debiese haber sido traspasar más lentamente el alza del crudo a nivel internacional y no de forma abrupta como se hizo.

“No es fácil lo que está viviendo el ministro Quiroz, también hay que ponerse los pantalones de él (…) No es fácil en este momento ser ministro de Hacienda porque el panorama está bastante complejo”, concluyó Hermann, quien también estima que los precios internacionales del petróleo no volverán a los mismos valores previos al estallido del conflicto.

También reconoce que el último Ipom (Informe de Política Monetaria) del Banco Central cambió fuertemente el panorama para la economía chilena este año y dijo que lo más probable es que no haya más bajas de tasas de interés este año.

“Cambió el panorama macro de forma relevante, es decir, menos crecimiento, más inflación. El comunicado que sacó ayer el Banco Central y con este Ipom (quiere decir que) ya no hay más bajas. Ese escenario cambió, al menos este año. Y, en una de esas, si el panorama inflacionario se pone un poquito más complejo de lo que muestra el Ipom, podría haber un alza (de tasas) a finales de año”, proyecta.