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    Enap oficializa histórica alza de los precios de los combustibles

    Este significativo aumento se da luego de que el gobierno anunciara la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco), a raíz del conflicto en el Medio Oriente y el alza del valor del petróleo.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Santiago, 24 de marzo 2026. Aglomeraciones en distintas bencineras luego que el gobierno anunciara el alza de los combustibles por 370 pesos por litro debido a la guerra contra Iran Bencinera JLC de Vargas Fontecilla en Quinta Normal Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

    Ya es un hecho. Durante la tarde de este miércoles, Enap publicó en su informe semanal los valores de los combustibles que regirán a partir del 26 de marzo.

    En detalle, para esta semana, la variación estimada en el precio de las bencinas es de: +372,2 pesos por litro ($/lt) en el precio de la gasolina de 93 octanos y +391,5 en el precio de la gasolina de 97 octanos.

    En el caso del diésel, el precio aumentará $580,3.

    Esta histórica alza se da luego de que el gobierno anunciara la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), a raíz del conflicto en el Medio Oriente y el aumento del valor del petróleo.

    El Ejecutivo señaló que la decisión de traspasar los precios directamente a los consumidores, y no de manera gradual, respondió a la estrechez fiscal y al costo que suponía para el Estado asumir el alza de los combustibles, estimado en unos US$140 millones semanales.

    Inicialmente, tras el anuncio de la medida, se estimó que los precios internos subirían $370 por litro en el caso de la gasolina de 93 octanos y $580 por litro para el diésel.

    El precio de la gasolina de 93 octanos promedia actualmente los $1.170 por litro en la Región Metropolitana, mientras que la de 97 octanos alcanza los $1.253 y el diésel llega a los $932, según datos de Bencina En Línea, una plataforma de la Comisión Nacional de Energía.

    Con los valores recién anunciados por Enap, los precios aumentarán aproximadamente un 32% en el caso de la gasolina de 93 octanos, un 31% en la de 97 octanos y un 62% en el diésel.

    En el boletín semanal, como es habitual, la empresa estatal precisó que Enap “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”.

    Y que la estimación de los valores considera, entre otros factores, los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo, y otros costros propios de la actividad de importación de combustibles; las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco); y las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (Fepp).

    Más sobre:EnapCombustiblesBencinasPetróleo

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