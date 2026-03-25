Asociación de combustibles: “Shock de demanda” incrementó el consumo de las bencinas entre tres y cinco veces

Tras el anuncio del gobierno del alza de la bencina que se experimentará a partir de este jueves, los consumidores se han aglomerado en las gasolineras para cargar sus estanques.

El presidente de la Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile (Adico), Fernando Rodríguez, calculó que este “shock de demanda” ha repercutido en un consumo multiplicado entre 3 y 5 veces comparado con un día normal, lo que agotó en horas los inventarios de reservas.

El gremio declaró que “para satisfacer este “shock de demanda” producido desde el lunes en la noche, las empresas distribuidoras han reforzado la entrega de combustibles con turnos extraordinarios de sus colaboradores, a quienes hacemos un público reconocimiento por su destacada labor de servicio público”.

También, Rodríguez sostiene que se ha reforzado “la línea de solicitudes de abastecimiento de Enap a las plantas de distribución. Cabe recordar que Enap abastece más del 80% del consumo de gasolinas del país”.

Con ello, la asociación asegura que este jueves -día que aumentará en $370 por litro para la gasolina de 93 octanos y $580 por litro para el diésel- el consumo y la cadena de abastecimiento se normalizará. “Tanto por Enap como por la llegada progresiva de importaciones encargadas previo a este anuncio del Gobierno”, concluyeron.