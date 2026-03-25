SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Asociación de combustibles: “Shock de demanda” incrementó el consumo de las bencinas entre tres y cinco veces

    La Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile (Adico) espera que este jueves, día que subirá el precio de los combustibles, el consumo y la cadena de abastecimiento se normalice.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    24 Marzo 2026 Por anuncio de alza de precios de las Bencinas autos hacen fila para cargar. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Tras el anuncio del gobierno del alza de la bencina que se experimentará a partir de este jueves, los consumidores se han aglomerado en las gasolineras para cargar sus estanques.

    El presidente de la Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile (Adico), Fernando Rodríguez, calculó que este “shock de demanda” ha repercutido en un consumo multiplicado entre 3 y 5 veces comparado con un día normal, lo que agotó en horas los inventarios de reservas.

    El gremio declaró que “para satisfacer este “shock de demanda” producido desde el lunes en la noche, las empresas distribuidoras han reforzado la entrega de combustibles con turnos extraordinarios de sus colaboradores, a quienes hacemos un público reconocimiento por su destacada labor de servicio público”.

    También, Rodríguez sostiene que se ha reforzado “la línea de solicitudes de abastecimiento de Enap a las plantas de distribución. Cabe recordar que Enap abastece más del 80% del consumo de gasolinas del país”.

    Con ello, la asociación asegura que este jueves -día que aumentará en $370 por litro para la gasolina de 93 octanos y $580 por litro para el diésel- el consumo y la cadena de abastecimiento se normalizará. “Tanto por Enap como por la llegada progresiva de importaciones encargadas previo a este anuncio del Gobierno”, concluyeron.

    Más sobre:Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile (Adico)Fernando RodríguezCombustiblesBencinasAlza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Candidato presidencial en Perú denuncia el asesinato a ladrillazos de un aspirante a diputado en Chorrillos

    Defensoría de la Niñez alerta discriminación en proyecto que restringe acceso a salud y educación a migrantes irregulares

    Poduje relata situación en Vivienda y señala que “un 97% del presupuesto está comprometido en deudas de la anterior administración”

    Trump confirma que viajará a Beijing para reunirse con Xi Jinping los días 14 y 15 de mayo

    Ministra en visita somete a proceso a exagentes de la DINA por secuestros: Krassnoff y Pedro Espinoza entre ellos

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    Lo más leído

    1.
    Gobierno publica decreto que neutraliza esta semana el Mepco y empuja el precio de los combustibles a alzas históricas

    Gobierno publica decreto que neutraliza esta semana el Mepco y empuja el precio de los combustibles a alzas históricas

    2.
    Empresa de expresidente de Corma pone a la venta más de 1.200 hectáreas de predios forestales en el sur

    Empresa de expresidente de Corma pone a la venta más de 1.200 hectáreas de predios forestales en el sur

    3.
    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    4.
    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    5.
    Gobierno de Kast usa “bala de plata” y designa a Fernando Riveros como nuevo superintendente de Salud

    Gobierno de Kast usa “bala de plata” y designa a Fernando Riveros como nuevo superintendente de Salud

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez
    Chile

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Defensoría de la Niñez alerta discriminación en proyecto que restringe acceso a salud y educación a migrantes irregulares

    Enap oficializa histórica alza de los precios de los combustibles
    Negocios

    Enap oficializa histórica alza de los precios de los combustibles

    Asociación de combustibles: “Shock de demanda” incrementó el consumo de las bencinas entre tres y cinco veces

    Gobierno excluye a las empresas de menor tamaño de la medida recaudatoria del proyecto paliativo por el alza de bencinas

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio
    Tendencias

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga

    La advertencia del padre de Lamine Yamal: “Mi hijo no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades”

    Puerto Varas entra en la recta final para la realización de su primer Ironman 70.3

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton
    Cultura y entretención

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

    Candidato presidencial en Perú denuncia el asesinato a ladrillazos de un aspirante a diputado en Chorrillos
    Mundo

    Candidato presidencial en Perú denuncia el asesinato a ladrillazos de un aspirante a diputado en Chorrillos

    Trump confirma que viajará a Beijing para reunirse con Xi Jinping los días 14 y 15 de mayo

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme