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    BC alerta por shock “significativo” de guerra en Irán, ve salto en inflación por bencinas y regreso a la meta recién en 2027

    En su comunicado, el Banco Central explicó que la guerra en Medio Oriente “ha aumentado de forma importante la incertidumbre sobre la evolución futura del escenario económico global". En su sesgo dijo que la evolución de la tasa se evaluará "reunión a reunión".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Alexis Ramirez Fotografia

    El Consejo del Banco Central acordó este martes mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, decisión que fue adoptada por la unanimidad de sus miembros.

    En su comunicado, la entidad se mostró particularmente pendiente del desarrollo del conflicto en medio oriente y de los efectos que el alza del precio del petróleo tendrá sobre la inflación, en particular durante el segundo cuarto del año.

    Al respecto, indicó que “el shock externo que provocó la guerra en Medio Oriente es significativo por la magnitud y la rapidez con que ha aumentado el precio de los combustibles a nivel global. Estas alzas se transmitirán a los precios locales y elevarán de forma importante la inflación, la que se ubicaría en torno a 4% anual en el segundo trimestre”.

    A mediano plazo, indicó, “sus efectos se diluirían, asumiendo que la propagación del shock externo se comporta en torno a promedios históricos, que no se producirán nuevos aumentos significativos de los precios internacionales y que la demanda interna moderará su expansión”.

    “De darse ese escenario, la inflación volverá a niveles coherentes con la meta durante 2027. Sin embargo, dada su magnitud, el Consejo estará particularmente atento a señales de mayor transmisión y/o persistencia a la inflación de los shocks que se están enfrentando”, dijo la entidad presidida por Rosanna Costa.

    En esa línea, indicó que “el escenario macroeconómico está sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual. Por ello, el Consejo estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria”.

    “De este modo, la evolución futura de la TPM irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. El Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años”, explicó.

    Escenario externo

    En su comunicado, el Banco Central explicó que la guerra en Medio Oriente “ha aumentado de forma importante la incertidumbre sobre la evolución futura del escenario económico global, luego de que en el inicio del año se observaba un mayor impulso externo”.

    Destacó, así, el incremento del precio del petróleo, que se ubica en torno a los US$100 el barril, “lo que tendrá consecuencias sobre la inflación y la actividad a nivel global. En este contexto, las expectativas de mercado sobre las trayectorias de tasa de política de los principales bancos centrales muestran mantención o alzas en el mediano plazo”.

    En esa línea, destacó que las condiciones financieras globales se han estrechado en las últimas semanas, “observándose un alza de las tasas de interés nominales de corto y largo plazo, caídas de las bolsas y depreciaciones de las monedas frente al dólar”.

    Junto con ello, “el precio del cobre ha disminuido respecto de los máximos que alcanzó en los dos primeros meses del año”, mientras que el mercado financiero local ha replicado las tendencias globales. “Se observa un retroceso de la bolsa (Ipsa), una depreciación del peso y alzas de las tasas de interés nominales de corto y largo plazo”, destalló.

    El escenario descrito por el BC apuntó que la actividad en 2025 cerró con una expansión de 2,5%, “similar a lo previsto en el IPoM de diciembre”, mientras que en febrero la variación anual del IPC total fue de 2,4%, “dando cuenta de una reducción de la inflación algo mayor que la prevista en el IPoM de diciembre”.

    “La inflación subyacente —IPC sin volátiles— se ubicó en 3,3% anual, en línea con lo esperado. Las expectativas de inflación de corto plazo, al igual que en el resto del mundo, han aumentado en forma relevante en las últimas semanas producto del alza de los precios internacionales de los combustibles y la depreciación del peso", indicó el BC.

    Más sobre:EconomíaTasasBanco CentralGuerraMedio OrienteIranPetróleo

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