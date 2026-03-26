¿Por qué se considera la actual crisis del petróleo peor que la de los años setenta?
El vertiginoso aumento de los precios del crudo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero ha suscitado temores de una recesión mundial, ya que Teherán se encuentra estrangulando los envíos de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz. La situación actual es de peor gravedad que durante la crisis petrolera de los años setenta. Incluso, la Cámara Mundial de comercio dijo que se trata de la peor crisis industrial de la que tiene memoria.
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