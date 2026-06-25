SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    El Cacique recibe al cuadro de Rancagua por la primera fecha de la Copa Chile.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Llega el turno de la participación de Colo Colo en la Copa Chile, donde este jueves recibe a O’Higgins por la primera fecha.

    El Cacique llega con buenos ánimos al debutar con un triunfo por 3-0 ante Recoleta y también por mantenerse como líder de Liga de Primera 2026.

    Cuándo juega Colo Colo vs. O’Higgins

    El partido de Colo Colo contra O’Higgins es este jueves 25 de junio a las 19:30 horas.

    Los Albos reciben a su rival en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins

    El partido de Colo Colo contra O’Higgins se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolCopa ChileColo ColoO'HigginsColo Colo - O'HigginsDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    Kast aborda golpe del TC a Escuelas Protegidas y lanza: “Lo entiendo, pero no a los parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos”

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”
    Chile

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    Kast aborda golpe del TC a Escuelas Protegidas y lanza: “Lo entiendo, pero no a los parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos”

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP
    Negocios

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    Al ritmo de Ormuz

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Bochorno en Nueva York: barristas de Liga de Quito y Barcelona SC se enfrentan en el banderazo de Ecuador
    El Deportivo

    Bochorno en Nueva York: barristas de Liga de Quito y Barcelona SC se enfrentan en el banderazo de Ecuador

    Una ovación, un beso a su hijo y un abrazo de Ronaldinho: la emotiva jornada que marcó el retorno Neymar en Brasil

    Ecuador y Paraguay buscan la clasificación: quién juega este jueves y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”
    Cultura y entretención

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”

    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”

    “Es necesaria para estos tiempos”: El Buzón de las Impuras se convertirá en una serie

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela
    Mundo

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela

    Marco Rubio señala que la prioridad en Venezuela es redoblar las tareas de búsqueda y rescate tras doble terremoto

    Efecto Trump: Cada vez menos personas consideran a EE.UU. un socio confiable

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas
    Paula

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado