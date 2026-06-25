A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming
El Cacique recibe al cuadro de Rancagua por la primera fecha de la Copa Chile.
Llega el turno de la participación de Colo Colo en la Copa Chile, donde este jueves recibe a O’Higgins por la primera fecha.
El Cacique llega con buenos ánimos al debutar con un triunfo por 3-0 ante Recoleta y también por mantenerse como líder de Liga de Primera 2026.
Cuándo juega Colo Colo vs. O’Higgins
El partido de Colo Colo contra O’Higgins es este jueves 25 de junio a las 19:30 horas.
Los Albos reciben a su rival en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins
El partido de Colo Colo contra O’Higgins se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.
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