A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Llega el turno de la participación de Colo Colo en la Copa Chile, donde este jueves recibe a O’Higgins por la primera fecha.

El Cacique llega con buenos ánimos al debutar con un triunfo por 3-0 ante Recoleta y también por mantenerse como líder de Liga de Primera 2026.

Cuándo juega Colo Colo vs. O’Higgins

El partido de Colo Colo contra O’Higgins es este jueves 25 de junio a las 19:30 horas.

Los Albos reciben a su rival en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins

El partido de Colo Colo contra O’Higgins se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.