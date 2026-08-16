SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros

    La iniciativa, ingresada en 2021, propone prohibir “toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional” y contempla penas de cárcel, multas e inhabilidad perpetua para la tenencia de animales. En la misma sesión especial también se discutirá un proyecto que busca regular esta actividad.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros

    Este martes 18, el Congreso deberá deliberar sobre el futuro de las carreras de perros, en su mayoría galgos, luego de que la discusión no alcanzara a concretarse a comienzos de agosto.

    Durante una sesión especial serán discutidos dos proyectos que plantean alternativas distintas frente a esta actividad: uno busca prohibir las carreras de perros, mientras que el otro propone establecer una regulación.

    Actualmente, las carreras de perros en Chile no cuentan con un marco legal específico, situación que, de acuerdo con los antecedentes del proyecto, ha derivado en un escenario que se presta para situaciones de abuso y maltrato animal.

    Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros JUAN CARLOS RECABAL D.

    ¿Qué propone el proyecto que busca prohibir las carreras?

    La iniciativa fue ingresada en 2021 por el entonces diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista, y propone prohibir “toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional”.

    El proyecto añade el artículo 11 bis a la Ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Entre sus fundamentos sostiene que las carreras de galgos conllevan una serie de abusos durante todo el ciclo de vida de los animales, incluyendo su cría y reproducción indiscriminada.

    La propuesta contempla presidio menor en su grado medio y multas de entre 20 y 40 UTM para quienes organicen o participen en estas actividades, además de la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales.

    Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Asimismo, establece multas de entre 5 y 20 UTM para quienes “las promuevan, faciliten o difundan por cualquier medio”.

    El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Medio Ambiente en 2025. La iniciativa también contó con respaldo de legisladores del Partido Liberal, Renovación Nacional, Partido Socialista, PPD, Partido Comunista, Frente Amplio e independientes.

    La alternativa de regular la actividad

    Durante la misma sesión especial también será discutido otro proyecto que plantea regular las carreras de perros en lugar de prohibirlas.

    Según los antecedentes entregados, esta alternativa permitiría establecer controles veterinarios, condiciones para las pistas, medidas de seguridad y restricciones a prácticas que puedan provocar daño o lesiones.

    De esta forma, la discusión de este martes estará centrada en definir si la actividad debe contar con nuevas reglas para su funcionamiento o si las carreras de perros deben ser prohibidas en el país.

    Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros
    Más sobre:CongresoCarreras de PerrosProyecto de LeyGalgosParlamentariosVotación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, propone asesinar a “entre 30 y 40” palestinos cada noche en Gaza

    Familia Gilinski dona $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali tras emergencia

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados

    Irán advierte que impedirá el regreso de fuerzas de EE.UU. al estrecho de Ormuz y al golfo Pérsico

    Irán ofrece recompensa de 30 mil dólares por capturar o matar a soldados estadounidenses

    Pasajero resulta herido tras ataque con cuchillo en tren de EFE Valparaíso: atacante huyó tras romper una ventana

    Lo más leído

    1.
    RN presenta proyecto que impediría a abogados defensores de imputados por asociación criminal ingresar a organismos públicos

    RN presenta proyecto que impediría a abogados defensores de imputados por asociación criminal ingresar a organismos públicos

    2.
    Guillermo Ramírez: “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”

    Guillermo Ramírez: “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”

    3.
    Lucía Santa Cruz: “Hay una sobrevaloración de la ciencia y la técnica”

    Lucía Santa Cruz: “Hay una sobrevaloración de la ciencia y la técnica”

    4.
    La apuesta de Jackson y la ausencia de Boric en la elección interna del FA

    La apuesta de Jackson y la ausencia de Boric en la elección interna del FA

    5.
    Parisi endurece críticas a Kast: acusa que “no tiene liderazgo” y descarta apoyo del PDG a reforma constitucional

    Parisi endurece críticas a Kast: acusa que “no tiene liderazgo” y descarta apoyo del PDG a reforma constitucional

    6.
    Test Descifra-Gabinete de Kast: evaluación de Alvarado consolida trayectoria negativa tras dura semana comunicacional para el gobierno

    Test Descifra-Gabinete de Kast: evaluación de Alvarado consolida trayectoria negativa tras dura semana comunicacional para el gobierno

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Lo que tienes que saber: domingo 16 de agosto

    Lo que tienes que saber: domingo 16 de agosto

    Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros
    Chile

    Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    Pasajero resulta herido tras ataque con cuchillo en tren de EFE Valparaíso: atacante huyó tras romper una ventana

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados
    Negocios

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados

    Multimillonario y cofundador de Palantir ingresa a la propiedad de la petrolera argentina Vista

    La IA ya entró a los estudios de abogados

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Los millones que comprometió Independiente a la U para sellar el fichaje de Franco Calderón
    El Deportivo

    Los millones que comprometió Independiente a la U para sellar el fichaje de Franco Calderón

    Los elogios del DT del Elche a Lucas Cepeda de cara al debut en LaLiga: “Es un jugador que evoluciona”

    Cristiano Ronaldo: “Este probablemente sea mi último año en el fútbol”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, propone asesinar a “entre 30 y 40” palestinos cada noche en Gaza
    Mundo

    Ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, propone asesinar a “entre 30 y 40” palestinos cada noche en Gaza

    Familia Gilinski dona $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali tras emergencia

    Irán advierte que impedirá el regreso de fuerzas de EE.UU. al estrecho de Ormuz y al golfo Pérsico

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta