Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros

Este martes 18, el Congreso deberá deliberar sobre el futuro de las carreras de perros, en su mayoría galgos, luego de que la discusión no alcanzara a concretarse a comienzos de agosto.

Durante una sesión especial serán discutidos dos proyectos que plantean alternativas distintas frente a esta actividad: uno busca prohibir las carreras de perros, mientras que el otro propone establecer una regulación.

Actualmente, las carreras de perros en Chile no cuentan con un marco legal específico, situación que, de acuerdo con los antecedentes del proyecto, ha derivado en un escenario que se presta para situaciones de abuso y maltrato animal.

Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros JUAN CARLOS RECABAL D.

¿Qué propone el proyecto que busca prohibir las carreras?

La iniciativa fue ingresada en 2021 por el entonces diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista, y propone prohibir “toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional”.

El proyecto añade el artículo 11 bis a la Ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Entre sus fundamentos sostiene que las carreras de galgos conllevan una serie de abusos durante todo el ciclo de vida de los animales, incluyendo su cría y reproducción indiscriminada.

La propuesta contempla presidio menor en su grado medio y multas de entre 20 y 40 UTM para quienes organicen o participen en estas actividades, además de la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales.

Congreso votará este martes proyecto que busca prohibir las carreras de perros SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Asimismo, establece multas de entre 5 y 20 UTM para quienes “las promuevan, faciliten o difundan por cualquier medio”.

El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Medio Ambiente en 2025. La iniciativa también contó con respaldo de legisladores del Partido Liberal, Renovación Nacional, Partido Socialista, PPD, Partido Comunista, Frente Amplio e independientes.

La alternativa de regular la actividad

Durante la misma sesión especial también será discutido otro proyecto que plantea regular las carreras de perros en lugar de prohibirlas.

Según los antecedentes entregados, esta alternativa permitiría establecer controles veterinarios, condiciones para las pistas, medidas de seguridad y restricciones a prácticas que puedan provocar daño o lesiones.

De esta forma, la discusión de este martes estará centrada en definir si la actividad debe contar con nuevas reglas para su funcionamiento o si las carreras de perros deben ser prohibidas en el país.