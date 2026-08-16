Los elogios del DT del Elche a Lucas Cepeda de cara al debut en LaLiga: “Es un jugador que evoluciona”

La escasa legión chilena en las principales ligas de Europa salta a la cancha. Durante el sábado fue el turno de Gabriel Suazo, que apareció como capitán del Sevilla en la agónica victoria por 2-1 ante el Rayo Vallecano. En ese marco, el lunes será la oportunidad para Lucas Cepeda, que debuta en su segunda temporada de LaLiga con la camiseta del Elche.

El oriundo de Placilla acumula todas las papeletas para ser una de las piezas claves en el cuadro ilicitano durante esta campaña. El delantero chileno corre con más ventaja en el ataque, sobre todo después de la salida del uruguayo-español Álvaro Rodríguez al Bournemouth y por su destacada actuación en la pretemporada del club.

El ex Colo Colo, de hecho, suma bonos a partir de las declaraciones del nuevo entrenador de los franjiverdes. Martín Anselmi, quien es conocido en el fútbol chileno por su paso en Unión La Calera, asumió en el banquillo y rápidamente llenó de elogios a Cepeda. De cara al estreno contra el recién ascendido Deportivo La Coruña, el argentino valoró el esfuerzo que ha llevado a cabo en los entrenamientos. “Lucas ha fluido muy bien en la pretemporada, asistiendo o siendo ese antepenúltimo pase para asistir. Creo que ha incorporado muchísimos conceptos de los que nosotros le pedimos y hoy es uno de los jugadores que más repite esfuerzos, según lo que vemos y lo que nos dicen los datos del plantel”, contestó en conferencia de prensa.

Martín Anselmi asumió como DT del Elche y elogió a Cepeda. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En esa misma línea, el estratega se cuadró con el chileno y apuntó a su evolución como futbolista. “Al final buscamos que el Lucas del 1 de julio no sea el mismo Lucas del final de temporada, que sea mejor. Eso nos lo va a decir el tiempo, pero de lo que vemos hasta ahora,vemos un jugador que evoluciona”, complementó.

Los halagos de Anselmi surgen tras los prometedores números de Cepeda con el Elche en los partidos de preparación. En cinco amistosos, los ilicitanos finalizaron invictos, con un registro de dos victorias y tres empates. Incluso, en el compromiso contra el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos aportó con una asistencia.