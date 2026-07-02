Venta clave en el Elche: la figura que se va a la Premier League y le deja el camino libre a Lucas Cepeda

En plena época de Mundial, los clubes se adelantan y comienzan con la preparación de cara a la temporada 2026-27. La danza de nombres y los habituales rumores de mercado empiezan a tomar fuerza, sobre todo con fichajes rimbombantes en las principales ligas de Europa.

Y en este caso, una transferencia que da hablar en España involucra al club de un chileno. Según indican en el país ibérico, el Elche de Lucas Cepeda vendió a su máxima figura a un club de la Premier League. Se trata del uruguayo-español Álvaro Rodríguez, que aterriza en el Bournemouth por US$ 25 millones más cinco en variables.

Álvaro Rodríguez deja el Elche y parte al Bournemouth de la Premier League. Foto: Elche en X.

El delantero centro cumplió con una buena campaña, más allá que el conjunto franjiverde peleó hasta en las últimas jornadas de la LaLiga por no descender. El jugador, cuya carta pertenece en su mayoría al Real Madrid (los merengues se quedan con US$ 15 millones de la transferencia), firmó un registro de siete goles y cinco asistencias en 34 partidos. Estos números sedujeron a los Cherrys, elenco que jugará en la Europa League en la temporada venidera tras finalizar en el sexto puesto de la liga inglesa.

Naturalmente, la salida de la gran referencia de área de los ilicitanos abre la puerta para Cepeda, que ahora tiene más chances de sumar minutos como titular. Y es que a pesar de que no juegan en la misma posición (Rodríguez es centrodelantero, mientras que el chileno es extremo), lo cierto es que la distribución sobre la cancha puede a jugar a favor del oriundo de Placilla. Esto se debe a que el Elche jugó casi toda la campaña con un esquema de 3-5-2, sin un ‘9′ en solitario. Ahí, el jugador de la Roja puede entrar como mediapunta y consolidar su posición en el equipo.