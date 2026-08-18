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    Hacienda advierte efectos adversos de un feriado el 17 de septiembre, pero releva que el Congreso “está en su derecho”

    “Nuestra visión es que un feriado anunciado muy tardíamente no tiene los efectos que uno podría esperar que hubiera en positivo el turismo y sí que tiene efectos adversos en el trabajo", zanjó Quiroz.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dedvi Missene

    El debate por la posibilidad de que el próximo jueves 17 de septiembre sea feriado no ha terminado. Y es que pese a que el gobierno ya cerró por completo la puerta a esa idea, hoy la Cámara de Diputados decretó la admisibilidad de los proyectos que buscan ampliar la celebración de las Fiestas Patrias.

    Bajo ese marco, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue consultado al respecto.

    Así, desde el Congreso, el jefe de la billetera fiscal aprovechó de reforzar la postura del Ejecutivo, perotambién relevó las atribuciones de los parlamentarios en la materia.

    “El gobierno ha señalado su posición, que nosotros tenemos los periodos definidos por ley, los periodos cuando están definidos por ley y los mecanismos son mejores porque la gente puede planificar mejor todas las actividades”, partió señalando.

    Luego agregó: “Ahora, el Congreso está en su derecho a hacer tratamiento de este tipo y tendría que ir evolucionando el proyecto de ley tal como está propuesto”.

    Requerido sobre cómo esto podría afectar en la economía del país, contestó: “Nuestra visión es que un feriado anunciado muy tardíamente no tiene los efectos que uno podría esperar que hubiera en positivo el turismo y sí que tiene efectos adversos en el trabajo. Por eso que, por lo menos desde el lado de Hacienda, después de haber visto los temas, más bien nos parece no una buena idea para la economía. Pero, reitero, el Congreso tiene su prerrogativa de proponer el proyecto”.

    Más sobre:17 de septiembreJorge QuirozFiestas Patrias

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