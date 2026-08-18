Michael Sarnoski, director de La Muerte de Robin Hood: “Quería que fuera un poco repugnante y difícil de ver”

Michael Sarnoski (Wisconsin, 1995) cree que todos tienen en su cabeza una versión diferente de Robin Hood. Él, por ejemplo, le guarda especial cariño a la cinta animada de Disney, aquella de 1973 con un zorro forajido como protagonista. Pero también le resulta inspiradora una versión menos conocida que descubrió más tarde en su vida.

“Tuve una especie de mentor que me dio una copia de su vieja versión escolar de Robin Hood, de los años 30 o 40, que contenía toda su mitología. Al leer eso, y especialmente la leyenda de la muerte de Robin Hood, mi mente de niño intentó combinar la idea de este personaje folclórico, inmortal y divertido con esta muerte humana muy silenciosa”, explica a Culto a través de Zoom. “Esta película se convirtió en mi exploración de algo que me había acompañado desde pequeño”.

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La muerte de Robin Hood, el tercer largometraje de su corta pero meteórica carrera, presenta a un hombre magullado, feroz y atormentado. Tras una larga vida de crímenes y asesinatos, Robin (Hugh Jackman) intenta lidiar con sus demonios en el momento en que una mujer conocida como la hermana Brigid (Jodie Comer) se dedica a curar sus heridas en un castillo.

Avalado por su trabajo en Pig (2021) y Un lugar en silencio: Día uno (2024), Sarnoski consiguió materializar un proyecto de escala media. Y lo hizo de manera independiente, sin el apoyo de un gran estudio (A24 se quedó de sus derechos de distribución en Estados Unidos, pero no se involucró en la producción). “El objetivo de todo esto era: vamos a hacer una película extraña de Robin Hood, no pongamos una presión financiera indebida sobre ella”, señala sobre la producción que debuta este jueves 20 en salas chilenas.

A las puertas de dirigir su filme más grande a la fecha –una adaptación del popular videojuego Death stranding–, aquí conversa sobre su trabajo más reciente y el futuro de su carrera.

Aidan Monaghan

-¿Cuán importante era que esta película tuviera alma? ¿En qué momento del proceso de escritura cree que la encontró?

Creo que bastante pronto, porque eso fue lo que me fascinó de la historia. La versión clásica de la leyenda de la muerte de Robin Hood siempre me pareció un poco simplista, como si los personajes estuvieran pintados en blanco y negro, uno era bueno y el otro era malo. Y yo quería explorar cómo sería esa intimidad entre estas dos personas en la alcoba del priorato. ¿Cómo se vería realmente? Así que era muy importante humanizar a estos personajes y explorarlos en todas sus complejidades y contradicciones. Creo que gran parte del alma surgió de ahí. Había algo fascinante en ese final silencioso del personaje, y yo quería profundizar en eso. Y la intensidad de la violencia también surgió de ahí, porque necesitaba transmitirlo claramente. Esta es la brutalidad del mundo del que proviene, del mundo que creó a su alrededor y del mundo que lo creó. Pero todo surgió del deseo de hacer justicia a estos personajes, profundizar en su relación y explorar cómo sería.

-Hugh Jackman es un actor muy versátil. Un día puede interpretar a un pastor y al día siguiente es el Robin Hood más brutal y feroz. ¿Por qué era el actor perfecto para asumir este personaje?

Todos sabemos que puede hacer las escenas de acción y la brutalidad. Y no digo que sea fácil, pero él es muy bueno en eso. Pero creo también –y es algo que realmente noté la primera vez que me senté con él a hablar del guión– es muy amable y astuto. Y cuando habla con alguien, lo hace con amabilidad. Realmente se fija en la otra persona y considera todos los detalles. Si bien el personaje de Robin Hood es violento, brutal y todo eso, también es muy perspicaz e inteligente. Y está acostumbrado a tener que mentir constantemente y a tener que ver a través de las mentiras de los demás (...) Podría decir que, sin importar cuántos niños lo veamos asesinar, va a haber estos momentos en los que se asome esta humanidad realmente perspicaz y amable. Y hay una verdadera sensibilidad en él que resulta innegable.

Aidan Monaghan

-La película es muy gráfica en su descripción de la violencia. ¿Habrá una versión calificada para NC-17 (contenido exclusivamente para adultos)?

No, creo que todas las escenas gráficas están ahí. Necesitábamos presentar la brutalidad de la realidad de la vida de este personaje, pero quería hacerlo de tal manera que si llegas a ver la película con las expectativas de ver una película de acción y aventuras al estilo Robin Hood, te daremos algo de acción al principio, pero cuando termine la acción, quiero que pienses: por favor, acaben con la acción, esto es desagradable. Quería que fuera un poco repugnante y difícil de ver. Así que definitivamente incluimos tanta violencia como pudimos para enseñarle al público, pero no para darles una lección, sino más bien darles lo que creen que quieren, pero luego permitir que eso nos lleve hacia algo más meditativo.

-No toda película violenta es una reflexión sobre la violencia, pero este sí parece ser el caso. ¿Cómo cree que resuena en el mundo actual?

Ojalá resonara menos. Siento que hay mucha violencia y siento que mucha de esa violencia se justifica constantemente mediante narrativas y relatos. Y creo que ahí es donde entra esta película: uno pensaría que, con lo inmersos que estamos en las narrativas, habríamos aprendido a discernir mejor el control que ejercen sobre nosotros y cómo se usan para manipularnos, o cómo las usamos para manipular a otros. Pero parece que cuanto más inmersos estamos en los relatos, peor nos volvemos para identificar ese poder y mantener un control responsable sobre él. Así que creo que gran parte de esta película explora cuál es el poder de los relatos y qué responsabilidad tenemos al respecto. Y eso puede ser algo hermoso. Es una de las cosas más humanas que existen. Pero precisamente por eso, puede expresar tanto nuestro lado más oscuro como nuestro lado más bello. Así que sí, la película sin duda explora eso.

En ruta a Death Stranding

Michael Sarnoski está trabajando en las primeras etapas de su película basada en Death stranding, el exitoso videojuego del japonés Hideo Kojima. El largometraje cuenta con el respaldo de A24 y tendrá como productores Ari Aster y Lars Knudsen. Fuera de eso, el realizador tiene restringido compartir demasiados pormenores.

“Puedo decirte que estoy muy emocionado”, afirma. “Todos estamos muy contentos con el guión y muy emocionados de sumergirnos en la creación de este mundo. Creo que será épica y emocionante, pero también será una historia de gran intensidad emocional. Si te gusta el juego y si te gustan mis películas, espero que la disfrutes mucho. Y estoy deseando empezar (el rodaje)”.

-¿Y ya sabe qué hará después de ese proyecto? ¿Piensa involucrarse en otra entrega de una franquicia de estudio?

Creo que Death stranding, en cierto modo, es una de ellas. Es de A24 y estoy trabajando con Hideo Kojima. Definitivamente tiene esa escala. Parte de la razón por la que hice La muerte de Robin Hood fue porque quería aplicar lo que aprendí al hacer una película pequeña (Pig) y una bastante grande (Un lugar en silencio: Día uno), y hacer algo intermedio donde mantuviera el control creativo y la pasión de todo el equipo, rodeándome de un grupo de creativos que realmente entendían la película y se apoyaban mutuamente. Y eso fue precisamente lo que pasó con La muerte de Robin Hood. Fue una experiencia realmente hermosa. A nivel emocional, fue mi mejor experiencia cinematográfica. Realmente se sentía como una familia haciendo una película juntos. Así que creo que, sin importar lo que haga después, quiero asegurarme de proteger esa sensación. Y parte de eso consiste en mantener el suficiente control creativo. En parte, se trata simplemente de aprender a elegir con más criterio el equipo con el que te rodeas.

“No estoy en contra de hacer una gran película de estudio. No es mi objetivo profesional. Estaría igual de feliz haciendo una película de US$ 5 millones. No estoy buscando la escala. Estoy buscando historias y personajes que realmente me inspiran. Y haré esas películas con la escala que me parezca adecuada. Por lo tanto, definitivamente me veo haciendo algo para un estudio, pero tampoco es necesariamente mi objetivo final”.