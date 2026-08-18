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    La comida que organiza Jorge Alessandri para conmemorar el cuarto aniversario del Rechazo

    El la antesala del hito, se conformó una comisión encargada de convocar a los invitados. La instancia está compuesta por el senador Luciano Cruz-Coke, los diputados José Antonio Kast, Francisco Orrego, Hans Marowski; el exministro Rodrigo Álvarez y el abogado Gabriel Alemparte.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Santiago, 4 de septiembre de 2022. Festejos del Rechazo tras el Plebiscito 2022 Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    El primer viernes de septiembre no es una fecha cualquiera para la derecha.

    La semana pasada, La Tercera dio cuenta de que los partidos políticos del sector pretenden conmemorar el cuarto aniversario del triunfo de la opción “Rechazo” en el plebiscito constitucional de 2022. Desde entonces, la idea ha tomado forma.

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), se ha encargado de organizar una comida de camaradería que se realizará el próximo 4 de septiembre, a las 19.00 horas, en un restaurante en las proximidades de la sede de Santiago del Congreso Nacional.

    09/04/2026 - JORGE ALESSANDRI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La idea de ese encuentro, adelantan quienes han conocido la planificación, es hacer un reconocimiento a quienes representaron a la derecha y centroderecha en el proceso constituyente (fueron 37 convencionales, dentro de los 155 escaños que tenía el órgano), así como a los de centroizquierda que estuvieron por el “Rechazo”, como Fuad Chahin (exmilitante DC) y Felipe Harboe (exmilitante PPD).

    Hoy, varios de los exconvencionales del sector están en la primera línea política. El ministro de Seguridad, Martín Arrau (Partido Republicano), fue uno de ellos. También lo fueron los actuales diputados de la UDI Constanza Hube, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann, además del diputado libertario Álvaro Jofré.

    Bernardo Fontaine, por su parte, hoy es presidente del directorio de Codelco. Katerine Montealegre (UDI) es directora de la División de Organizaciones Sociales, Ruth Hurtado (republicana) se desempeña como jefa del Departamento de Gestión Ciudadana de la Presidencia; y Carol Bown (UDI) es la alcaldesa de San Miguel.

    La fecha cobra una mayor relevancia para la derecha que en años anteriores, puesto que hoy el sector gobierna a través de la administración de José Antonio Kast. Para algunos en la alianza oficialista este hito sirve para recordar que la derecha se cuadró con la mayoría del país en la opción “Rechazo”, que obtuvo casi un 62% de las preferencias en el referéndum.

    El desafío, comentan algunos, es lograr que esa mayoría ciudadana que estuvo por el “Rechazo” hoy respalde al gobierno de Kast y la agenda que empuja. Para eso, creen, son relevantes los gestos que demuestren la unidad y transversalidad del sector.

    Alessandri ha coordinado una comisión encargada de convocar a los invitados de la comida. De esa instancia participan los diputados José Antonio Kast (Partido Republicano), Francisco Orrego (Renovación Nacional) y Hans Marowski (Partido Nacional Libertario). Todos representantes del distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja), el mismo del presidente de la Cámara.

    A ellos se suman el senador Luciano Cruz-Coke (quien además preside Evópoli), el abogado Gabriel Alemparte y el exministro (y exconvencional) Rodrigo Álvarez.

    En paralelo a la comida, no se descarta que se realice otra actividades de carácter ciudadano. Algunos de los integrantes de la comisión adelantaron que se ha conversado sobre la posibilidad de conmemorar el hito la sede de Santiago del Congreso -donde se desarrolló la Convención- o en Plaza Baquedano.

    El primer acercamiento a la conmemoración fue una reunión realizada hace dos semanas de forma telématica, a la que se conectaron Katherine Martorell (RN), Macarena Cornejo (Evópoli), Karina Sapunar (Partido Nacional Libertario), Felipe Valdovinos (UDI) y Dan Garcés (Partido Republicano). También se convocó a dirigentes de Amarillos por Chile, colectividad disuelta este año y nacida durante el proceso constituyente. Sin embargo, no se conectaron.

    Más sobre:PolíticaRechazo4 de septiembrePlebiscito 2022Jorge AlessandriUDIRenovación NacionalPartido RepublicanoPartido Nacional Libertario

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