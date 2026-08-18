Carabineros desarticula banda dedicada al robo de vehículos que operaba bajo la modalidad de falso pasajero

Personal especializado del Bloque Antiencerronas del Departamento SEBV de Carabineros logró desarticular una banda dedicada al robo de vehículos mediante la modalidad conocida como falso pasajero.

El despliegue policial surgió en el marco del servicio Plan ANEN 4.0 y a partir del análisis de casos de robos violentos que afectan al parque vehicular.

El procedimiento tuvo como punto de partida el robo con violencia de un vehículo ocurrido en la comuna de San Bernardo.

El automóvil sustraído era monitoreado por su propietario mediante un sistema GPS que permitió orientar las diligencias que desarrolló el personal especializado del SEBV de Carabineros.

Los funcionarios lograron ubicar el vehículo y concretar la detención de cinco individuos, correspondientes a dos adultos y tres menores de edad.

Asimismo, se consiguió recuperar el automóvil sustraído y la totalidad de las especies personales que habían sido robadas a la víctima.

Los detenidos, todos chilenos, fueron identificados como B.A.A.V., de 16 años, que registra antecedentes policiales por robo en lugar no habitado; J.A.S.M., de 16 años, sin antecedentes, J.A.N.O., de 18 años, con antecedentes por porte de arma de fuego, A.A.R.C., de 17 años, con antecedentes por robo con violencia, y A.Y.G.C., de 20 años, con antecedentes por receptación de vehículo motorizado y robo con intimidación.

Los cinco fueron puestos a disposición del Ministerio Público para pasar a primer control de detención.