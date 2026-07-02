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    El Deportivo

    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    En la ANFP descartan que el argentino sea opción para asumir la banca de la Selección. No hubo contactos ni evaluaciones. El entrenador mantiene un juicio con la federación por una demanda millonaria, lo que vuelve inviable cualquier acercamiento.

    Por 
    Cristian Barrera
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Pese a su salida de Ecuador: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece asuma en la Roja. Cao Can

    “Cuando uno sabe que va de sensaciones y funcionamiento, uno como entrenador debe estar tranquilo. Yo siempre trato de llevar esa energía, por eso invito a todo el Ecuador unido como era el sueño de Bolívar, esa unidad cuando se juntó con San Martín”, dijo Sebastián Beccacece, después del triunfo sobre Alemania en el Mundial. Una declaración que fue ampliamente difundida y que generó sorpresa en buena parte de Sudamérica. La misma sorprensa que causó en la ANFP el rumor infundado de su posible llegada a la selección chilena. “Es humo. Ciento por ciento”, aseguran de forma categórica, en la sede de Quilín.

    Todas las fuentes consultadas por El Deportivo señalan que la opción de que el técnico argentino asuma la banca de la Roja está descartada. Y no solo eso, sino que ni siquiera se ha evaluado. Jamás. En la asociación la postura es una sola respecto al asunto: cierre total ante cualquier escenario que vincule al exayudante de Jorge Sampaoli con la banca de la Selección. “No ha habido contactos, evaluaciones ni sondeos. Lo único cierto es que ha sido ofrecido varias veces”, revelan en Peñalolén.

    ¿En qué momento surgió el nombre de Sebastián Beccacece como opción en la Roja? Los trascendidos nacieron en Ecuador, particularmente, tras caer ante Costa de Marfil y empatar sin goles ante Curazao. Fue un momento complejo para la Tri en la Copa del Mundo y, por supuesto, también lo fue para el exentrenador de Universidad de Chile. Ahí se produjeron los primeros cuestionamientos a su continuidad, lo que alimentó especulaciones sobre posibles escenarios futuros, como volver al país donde conquistó la Copa América 2015 como asistente del casildense.

    Sin embargo, en la ANFP la respuesta es categórica. No existe interés. Es más: ni siquiera se trata de un candidato considerado en los procesos recientes de búsqueda que ha llevado a cabo Felipe Correa, el gerente de selecciones nacionales.

    De acuerdo con los antecedentes recabados por este medio, la última vez que el nombre de Beccacece fue puesto sobre la mesa como alternativa a la Selección fue justo antes del arribo de Ricardo Gareca, a fines de 2023. Y no fue por interés genuino de la asociación que preside Pablo Milad, sino porque fue ofrecido por su agente Christian Bragarnik, ya que la Roja se encontraba sin técnico en ese momento. Pero, en la práctica, nunca fue contactado ni se iniciaron conversaciones. Tampoco fueron analizadas sus credenciales para tomar las riendas del proyecto.

    Beccacece en un partido entre Ecuador y Chile. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La demanda que destruye cualquier ilusión de Beccacece de asumir en la Roja

    Si alguna vez llegara a existir interés en Beccacece, uno de los factores determinantes para su descarte sería su su situación judicial pendiente con la ANFP. El rosarino, junto a Jorge Sampaoli y Jorge Desio (PF), mantiene una demanda contra el organismo que comanda el fútbol chileno por más de 3 mil millones de pesos. “Ya de por sí por este solo hecho hace imposible cualquier rumor”, advierten en Quilín.

    El litigio, asociado a una acción por daño moral, no ha sido resuelto. La asociación ganó en primera instancia, pero luego los tres argentinos apelaron. Actualmente, en el ente rector están la espera de los alegatos y el posterior fallo de la Corte de Apelaciones.

    En la interna de Quilín, este antecedente es considerado incompatible con la posibilidad de una eventual llegada al cargo de seleccionador nacional. La evaluación es que no tiene sentido avanzar hacia un entrenador que mantiene una disputa judicial de alta cuantía con la misma federación que administra la Selección.

    Por otro lado, hay avances significativos en las conversaciones con Manuel Pellegrini para que se transforme en el nuevo técnico de la selección chilena. El Ingeniero tiene un año más de contrato en el Betis, con el que jugará la Champions League. Luego, todo apunta a que cumplirá su sueño de comandar a la Roja. Eso sí, depende de cómo se resuelvan las futuras elecciones de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

    En cuanto a Beccacece, su trayectoria explica, en parte, su presencia recurrente en estas discusiones. El entrenador argentino inició su carrera como asistente técnico de Jorge Sampaoli, con pasos por clubes en Perú y Chile, incluyendo su participación en procesos como el de O’Higgins y el más exitoso en Universidad de Chile. Posteriormente integró el cuerpo técnico de la Roja durante el ciclo que incluyó la clasificación al Mundial de Brasil 2014 y el título de la Copa América 2015.

    Más adelante, también trabajó junto a Sampaoli en la selección argentina, en el proceso que culminó en el Mundial de Rusia 2018. En solitario dirigió a Universidad de Chile en 2016 y luego pasó por Defensa y Justicia, Independiente, Racing Club y Elche. Todo antes de asumir en la selección de Ecuador en 2024.

    Su única experiencia como entrenador en el fútbol local fue en la U. Se trató de su primera vez como DT en solitario. Una etapa que terminó de forma anticipada tras una serie de resultados irregulares. Desde entonces, su nombre ha sido vinculado de manera intermitente a la Selección en periodos de vacancia técnica, sin que se haya materializado ninguna negociación formal.

    La salida de Ecuador

    En paralelo a la discusión en Chile, en Ecuador su proceso se interrumpió tras también la eliminación en el Mundial 2026 ante México en dieciseisavos de final. La Tri quedó fuera de la competencia en un partido en el que repitió problemas ya observados en la fase de grupos.

    “Hemos sido muy superados en el primer tiempo, creo que después reaccionamos y no encontramos el gol que nos hubiese dando un poco más de ánimos. Agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas, al país, no tengo reproches, solo agradecimientos”, señaló Beccacece tras la derrota en el estadio Azteca.

    Pese a que hoy está sin equipo y ya cuenta con una experiencia en selecciones y logró clasificar a una Copa del Mundo -lo que es la gran deuda nacional hace más de una década- la respuesta no varía. La ANFP descarta que exista algún escenario en que Beccacece asuma en la Roja.

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