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    Política

    Gael Yeomans se impone en elecciones del FA y es elegida como la nueva presidenta del partido

    La diputada sorprendió al impedir la reelección de Constanza Martínez, luego de que su lista concentrara un 54,71% de las preferencias. Su éxito es leído en el partido como una señal de distancia de la militancia frente al liderazgo de Gabriel Boric, quien comparte tendencia con la exdelegada. La participación fue de un 18,5% del padrón.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    06 Agosto 2026 Entrevista a Gael Yeomans, Diputada Foto: Andres Perez Andres Perez

    La tarde de este domingo se dieron a conocer los resultados de las elecciones internas del Frente Amplio (FA). En una sorpresiva definición, la diputada Gael Yeomans logró ser elegida como la nueva presidenta de la colectividad, por un periodo de dos años.

    En total, de acuerdo a datos preliminares, 10.358 militantes del FA participaron del proceso. La lista que Yeomans encabezó, Unidad para avanzar, concentró el 54,71% de los votos válidamente emitidos (5.667 sufragios).

    Esta votación significó el fin de la era de Constanza Martínez como presidenta del FA, cargo que ostenta desde 2024. La lista que ella encabezó, Frente Amplio para Chile, obtuvo un 42,03% de las preferencias (4.353 votos). De todas formas, la exdelegada presidencial del gobierno de Gabriel Boric se mantendrá en la directiva, ahora como secretaria general.

    La lista de Yeomans representó a un sector de frenteamplistas que no tuvo un rol protagónico en el gobierno del expresidente Boric, “Con fuerza y esperanza”, que incluye liderazgos como la diputada Coca Ñanco y Valeria Cárcamo.

    Ese sector, eso sí, compitió respaldado por “De cordillera a mar”, tendencia a la que pertenecen algunos líderes del FA que sí destacaron en la administración anterior. Entre ellos, la exministra Antonia Orellana y el senador Diego Ibáñez, quien, además, se desempeñó como el primer presidente del FA tras la unificación de Convergencia Social y Revolución Democrática.

    Magda Cottet, quien acompañó a Yeomanns en su lista, se consagró como la nueva secretaria ejectuvida del partido.

    La lista de Martínez, en tanto, agrupó a tres tendencias internas de la colectividad. Una es “Desbordar lo posible”, de la que es parte ella, el expresidente Gabriel Boric y diputados como Gonzalo Winter, Constanza Schönhaut e Ignacio Achurra.

    Los otros dos grandes grupos que reunió Martínez en su favor fueron el ligado a los exmilitantes de Revolución Democrática, con figuras como Giorgio Jackson, Tomás Vodanovic, Andrés Couble y Carla Amtmann, y el sector identificado con los exmilitantes de Comunes, donde están Camila Miranda, Javiera Toro y Giorgio Boccardo.

    La actual directiva del FA, encabezada por Martínez y Couble, realizará un punto de prensa para abordar los resultados de las elecciones a las 9:30 horas de este lunes, en la sede de la colectividad.

    A través de su cuenta de X, Martínez se refirió al resultado. “Un saludo fraterno a la diputada Gael Yeomans, quien asumirá la presidencia del FA. Seguiremos trabajando y construyendo FA junto a todas y todos quienes integrarán la nueva dirección nacional”, escribió.

    Aunque Boric no entregó un respaldo explícito a ninguna de las listas -se reunió con ambas en una oportunidad-, en el FA comentan que dio algunas luces de su preferencia. El exmandatario siguió en Instagram la cuenta del conglomerado de Martínez. No hizo lo mismo con el de Yeomans.

    También dio “like” a una publicación que Martínez hizo en la misma red social este fin de semana, que incluyó una foto de ella y Boric, en que la timonel hizo un repaso de su trayectoria política.

    La cercanía entre Boric y Martínez no es ningún secreto en el FA. Por lo mismo, la lectura que hacen en el partido es que, con esta elección, la militancia se alejó del liderazgo del exmandatario, quien ha dedicado algunas de sus últimas apariciones públicas a hacer autocríticas sobre sus años como presidente.

    Boric se refirió a los resultados de la elección el domingo por la noche, a través de X. “Felicito a la diputada Gael Yeomans (...). Hablé con ella recién y sabe que contará conmigo durante estos tiempos intensos en esta tremenda responsabilidad (...). Felicito y agradezco a Constanza Martínez, quien ha liderado al partido durante hitos claves en su historia, como la fusión que dio vida al FA, las elecciones y el primer congreso ideológico”, escribió.

    Entre los adherentes de Yeomans también consideran que el resultado da cuenta de que la militancia espera que la dirigencia de la colectividad sea una oposición aún más dura al gobierno de José Antonio Kast. “Creemos que es importante que el liderazgo del FA se haga notar. Ha faltado liderazgo”, dijo la diputada durante el debate realizado en La Tercera.

    “A partir de hoy, vamos a trabajar para articular a toda la oposición, porque los retrocesos de este gobierno los vamos a frenar si estamos juntos y construimos una propuesta clara y de esperanza para las familias de Chile”, dijo la diputada, una vez conocidos los resultados.

    Uno de sus grandes argumentos, además, fue cuestionar la fuga de siete mil militantes que experimentó el FA durante la administración de Martínez.

    El FA no fue capaz de superar su propia vara de participación. En la última elección de directiva, en que triunfó Martínez, 12.750 militantes ejercieron su voto, que en ese momento representaban el 20,3% del padrón. En esta nueva oportunidad, cerca del 18,5% de los adherentes de la colectividad lo hicieron.

    De forma preliminar, “Unidad para avanzar”, lista que incluye a figuras como Simón Ramírez y la diputada Ñanco- habría quedado con 13 cupos del comité central, la misma cantidad que “Esperanza socialista”, de la que forman parte diputados como Matías Fernández, Jaime Bassa, Achurra y Schönhaut, entre otros. “En tierra firme” -de la que forma parte la diputada Consuelo Veloso- quedaría con tres escaños, mientras que “Hacer frente” -que integran personeros como la alcaldesa Amtmann y el exsenador Juan Ignacio Latorre- con siete.

    Más sobre:Frente AmplioGael YeomansPolíticaConstanza MartínezFAGabriel Boric

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