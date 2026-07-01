El polémico gesto de Sebastián Beccacece que da vuelta en Ecuador tras la eliminación del Mundial

El partido entre México y Ecuador trajo algunas consecuencias deportivas. La selección azteca consiguió el pase a los octavos de final del Mundial, mientras que la Tricolor se quedó sin entrenador.

Sebastián Beccacece terminó dejando el cargo tras el duelo, no sin antes dejar una polémica imagen en el cierre del partido que da vuelta en Ecuador.

En los minutos finales del encuentro que acabó 2-0 a favor de los anfitriones, Piero Hincapié se cubrió la boca mientras se dirigía a Santiago Giménez y el árbitro, tras la revisión del VAR, le mostró la tarjeta roja por la normativa que sanciona las expresiones ocultas en contextos conflictivos conocida como ley Prestiani.

Una vez que ocurrió esto, el jugador ecuatoriano se retiró por el centro de la cancha, lugar en el que estaba Sebastián Beccacece para recibirlo. Mientras el futbolista se acercaba, el DT lo fue aplaudiendo y cuando estuvo más cerca le extendió las manos a Hincapié, pero este último rechazó el gesto.

BANCA DE BECCACECE A HINCAPIÉ



El DT de Ecuador aplaudió al defensor cuando se retiraba del campo de juego tras la expulsión por taparse la boca.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cgwppa61NY — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Una vez concretada la eliminación, Beccacece tomó la palabra para referirse a la eliminación. “Hemos sido muy superados en el primer tiempo, creo que después reaccionamos y no encontramos el gol que nos hubiese dando un poco más de ánimos”, comenzó señalando.

“Agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas, al país, no tengo reproches, solo agradecimientos”, añadió.

El DT también fue apuntado por la prensa ecuatoriana. “Se acabó el sueño mundialista de Ecuador en los dieciseisavos de final, con una actuación que dejó mucho que desear”, partió diciendo el Comercio.

“Desde el inicio del encuentro, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece se vio superado por la intensidad del equipo mexicano. La presión alta del local ahogó la salida de Ecuador, que perdió la batalla en el mediocampo y nunca logró asentarse en el partido. Finalmente, el planteamiento de Beccacece volvió a quedar en el centro de las críticas. Varias de las falencias que ya habían aparecido durante el torneo volvieron a repetirse y terminaron pasando factura en el partido más importante del Mundial para Ecuador”, agregaron.

Primicias Ecuador, en tanto, ahondó en la serie de errores tácticos que cometió el director técnico argentino en la noche mexicana. “El ordenamiento de Beccacece resistió solo 22 minutos. Tras el impacto emocional del primer gol, el equipo perdió las vigilancias defensivas y la capacidad para ganar las segundas jugadas en la zona de rebote. El 2-0, firmado por Raúl Jiménez al minuto 31, fue la consecuencia directa de una presión tras pérdida mal gestionada: un rechazo defectuoso de Willian Pacho en salida que el delantero mexicano capitalizó tras una rápida acción de toma y dame con Quiñónes”, consignaron.

“México devoró a Ecuador desde la pizarra: detectó la vulnerabilidad en los costados, ganó el duelo en la zona de gestación y neutralizó los circuitos posibles de la Tri. Fue el punto final para el ciclo de Beccacece, un técnico de discursos crípticos cuyas ideas conceptuales jamás lograron traducirse en un funcionamiento colectivo sólido en la cancha”, remataron.